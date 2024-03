‘İçten yanmalı’ motorlara rağbet!

Deloitte’un araştırmasına göre, Türkiye’de içten yanmalı motorlara sahip araçlara ilgi yeniden artıyor. Şarj edilebilir hibritler de ilgi çekmeye başladı.Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, otomotiv sektöründeki tüketici eğilimlerini inceleyen “2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı. Mobilitenin evrimini ortaya koyan araştırmaya göre, Türkiye’de her iki tüketiciden biri, bağlantılı hizmetlere ayrıca para ödemeye hazır. Tüketiciler arasında araç aboneliğine ilgi artıyor. 26 ülkede 27 binden fazla tüketiciyle yapılan araştırmaya, Türkiye’den de 1.000 kişi katıldı. İşte dikkat çeken başlıklar:- Fiyatlar ve yüksek faiz oranları, elektrikli araçlara ilginin yavaşlamasına neden oluyor. Hükümetlerin sağladığı teşviklere rağmen tüketiciler, halen satın alma kararı verirken menzil endişesi, şarj altyapısı, şarj süresi gibi kriterleri sorguluyor. Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunda tüketiciler, elektrikli veya hibrit araçlar yerine benzinli veya dizel araçları tercih ediyor.- Türkiye’de tüketicilerin yüzde 51’i, bir sonraki aracının içten yanmalı motorlu olmasını düşünüyor. Şarjlı hibrit araçlara yönelik ilgi önemli ölçüde artarken (yüzde 13), hibrit elektrikli araçlara yönelik eğilim (2023’te yüzde 29) bu yıl yüzde 18 oldu. Tamamen elektrikli araçlara ilgiyse yüzde 10 ile geçen yılki değere yakın (yüzde 9) seyrediyor.- Türkiye’deki tüketicilerin, araç markası değiştirme niyetinin ilk üç nedeni; “farklı bir şeyler deneme isteği”, “yeni teknolojilere/özelliklere erişim arzusu” ve “daha seçkin bir markaya geçme” olarak ifade ediliyor. Bir sonrakinde elektrikli araç satın almak isteyen tüketicilerin yüzde 69’u, düşük yakıt maliyetleri nedeniyle bunu tercih ediyor.- Türkiye’de araştırmaya katılan her üç tüketiciden biri (yüzde 29), bir sonraki araç alımında tercihini yerli üretici/markadan yana kullanacağını belirtiyor. Ankete katılan tüketicilerin neredeyse yarısı (yüzde 45), ihtiyaçlarını karşıladığı sürece aracın yerli ya da yabancı üretim olmasının önemli olmadığını dile getiriyor.- Türkiye’de elektrikli araç almak isteyenlerin yüzde 64’ünün araçlarını sokakta/halka açık şarj istasyonunda şarj etmeyi planlaması, güçlü bir halka açık şarj ağına yönelik ihtiyacı işaret ediyor.- Türkiye’de ankete katılan tüketicilerin yüzde 85’i bir otomobili satın almadan önce test sürüşü yapmak istediklerini, yüzde 84’ü ise fiyat konusunda pazarlık yapmak istediğini söylüyor.- Türkiye’deki her iki araç kullanıcısından biri, bağlantılı teknolojilere ayrıca ücret ödemeye gönüllü. Türkiye’de bu oran yüzde 48 iken ABD’deki tüketicilerin yüzde 25’i, Japonya’dakilerin yüzde 23’ü, Almanya’dakilerin yüzde 20’si, Hindistan’dakilerin yüzde 71’i, Çin’deki tüketicilerin ise yüzde 60’ı bu tür özellikler için ödeme yapmaya istekli.- Tüketicilerin abonelik modeline ilgisi artıyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 35’i abonelik hizmeti için araç sahipliğinden vazgeçmeye istekli. Bu oran ABD’de yüzde 28 iken, Hindistan’daki genç tüketicilerin üçte ikisi abonelik modeline ilgi duyuyor.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023 yılını rekorla tamamladıklarını hatırlatırken, “Tabii, 2023’te bu kadar çok rekor kırdıktan sonra 2024 için ne diyeceğimiz aslında kritik bir nokta... Özetle diyebiliriz ki, ulaştığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi.Geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 6,4’lük bir pazar payı aldıklarını hatırlatan Reyhanoğlu, bu yıl pazara daha pozitif bakanlardan olduklarını vurgulayarak, “2024 yılı için 1 milyonlar seviyesinde ve hatta 1 milyonun bir tık daha üzerinde, belki 1 milyon yüz binler seviyesinde bir pazara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Ulaştığımız yerden inmemek, bizim için yine yüzde 6,4’ler seviyesinde bir pazar payı hedeflemek anlamına geliyor. Yaklaşık 70 binler bandında bir toplam adet ediyor” ifadelerini kullandı. 2024’ü Peugeot’nun “yenilenme yılı” olarak ifade eden Gülin Reyhanoğlu, “Bu yıl da yenilenmemiş olan neredeyse tüm ürünlerimizin yenilenme yılı. 12 tane modelimiz var şu an Türkiye pazarında satışta. Bu yıl 8’i yenileniyor. Ürün adedi olarak baktığınızda yüzde 75’i. Bu 8 ürün, geçen yıl satışlarımızın yüzde 56’sını oluşturmuştu” diye konuştu. Bunun ilk adımının makyajlanan 208 olduğunu kaydeden Reyhanoğlu, bu yıl 3 bin 500 adet civarında 208 satmayı planladıklarını söyledi.Avrupa’nın sınıfındaki popüler modelleri arısında yer alan 208, makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle gelen yeni 208, tamamen elektrikli versiyonunda 498 km şehir içi menzil sunabiliyor.Yeni 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100 HP EAT8’nin fiyatları 1.210.500 TL’den, yeni 208 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.296.500 TL’den ve GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları da 1.396.500 TL’den başlıyor. Yeni E-208 GT’nin başlangıç fiyatıysa 1.361.500 TL olarak belirlendi. 208, yeni ön ızgara tasarımı, yeni marka logosu, yeniden tasarlanan 3 pençe ışık imzası, yeni jant tasarımlarıyla dışında ve içinde çok sayıda yenilik barındırıyor. Yeni tasarıma kavuşan dijital gösterge paneli, 10 inçlik merkezi dokunmatik ekranı, yeni nesil Peugeot i-Connect, kompakt direksiyon ve yeni zarif koltuk döşemeleriyle yaşam alanı yeniden tasarlanmış.BMW’nin kendi sınıflarında en çok tercih edilen modelleri olan 4 Serisi Coupe ve Cabrio yenilendi. Yenilenen BMW 4 Serisi Coupe, Türkiye’ye özel 1.6 lt motorlu versiyonla 3.576.000TL’den, yenilenen 430i xDrive Cabrio modeliyse 5.413.700 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.Opel’in, bir dönem popüler olan SUV modeli “Frontera”, tamamen elektrikli olarak yeniden yollara dönüyor. Markanın tamamen elektrikli ürün gamının genişlemesine yardımcı olacak Frontera, dünyaya ilk kez, 14 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek lansmanlı tanıtılacak.