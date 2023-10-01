İhracatçı şirketlere yatırım kazandırıyor

01.10.2023 09:03
Borsada ve yatırım fonlarında ihracatçı şirketlere yatırım kazandırıyor. Yüzde 50’nin üzerinde ihracat gerçekleştiren 12 şirket yılbaşından bu yana ortalama yüzde 60 kazandırdı. Hisse bazında getiriler ise yüzde 737’ye kadar çıktı.
Yatırım dünyası her dönemde fırsatlar sunar ve bazen bu fırsatlar oldukça çarpıcıdır. İhracatçı şirketlere yatırım da içerisinde bulunduğumuz dönemde dikkat çeken getirilerin oluşmasını sağladı.
İhracatçı şirketler, döviz geliri elde ederler. Bu da lira bazında kazançlarını artırır. Ayrıca, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdikleri için Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenirler.
Yatırım fonlarının rolü
Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir portföy üzerinden ihracatçı şirketlere yatırım yapmalarını sağlıyor. Bu fonlar, yatırımcılara kolayca büyüme potansiyeline sahip sektörlere erişim sağlıyor. Özellikle son dönemde ihracatçı şirketlere yatırım yapan fonların getirisi yüzde 67 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, bu fonlar aracılığıyla risklerini yayarak potansiyel kazançlar elde edebiliyor.
Nelere dikkat etmeli?
İhracatçı 13 şirketten 12’si yükselirken biri geriledi. Bu nedenle yatırım yaparken araştırma önemli. Şirketlerin finansal durumunu, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve ihracat stratejilerini incelemek gerekiyor. Ayrıca, sektörel ve küresel ekonomik faktörleri de göz önünde bulundurmalı. Yatırımcılar, uzun vadeli bir perspektifle bu şirketlere yatırım yapmalı ve piyasa dalgalanmalarına karşı dirençli bir portföy oluşturmalı.
Borsada güçlü seyir
BIST 100 Endeksi 8.334’de bulunuyor. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 51,29 oranında yükseldi. Seçim sonrası başlayan yükseliş trendi; para politikasında sıkılaşma döneminin başlaması, risk priminin gerilemesi, kredi kuruluşlarının not görünümlerini yukarı yönlü revize etmesi ile sürüyor. 8.400’ün üzerinde hareket ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 7.400 izlenecek.
Halka arzlar sürüyor
Borsada halka arzlar sürüyor. DMR Unlu Mamuller’in halka arzında 2 milyon 973 bin bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı. Hisse ilk işlem gününde tavan oldu. Bu arada SPK Meka Beton Santralleri’nin halka arzını onayladı. Hissenin fiyatı 25 TL. Yıldız Pazar’da işlem görecek. Halka arz miktarı 16 milyon 900 bin lot ve halka arz büyüklüğü 422 milyon 500 bin TL olacak. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 42-45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 42-45’ini işletme sermayesinde, yüzde 5-8’ini GES kurulumunda, yüzde 5-8’ini Ar-Ge ve Ür-Ge harcamalarında kullanacak.
Kredi kuruluşları görünümleri yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Fitch’in ardından S&P de Türkiye’nin not görünümünü revize etti. Açıklamada yenilenen siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026’ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörüsünde bulundu. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de 8 Eylül’de not görünümünü yükseltmişti. Not görünümünün revize edilmesinin ‘daha geleneksel politika karışımına dönüşü’ yansıttığı ifade edilmişti.