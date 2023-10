İhracatçı şirketlere yatırım kazandırıyor

Borsada güçlü seyir

BIST 100 Endeksi 8.334’de bulunuyor. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 51,29 oranında yükseldi. Seçim sonrası başlayan yükseliş trendi; para politikasında sıkılaşma döneminin başlaması, risk priminin gerilemesi, kredi kuruluşlarının not görünümlerini yukarı yönlü revize etmesi ile sürüyor. 8.400’ün üzerinde hareket ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 7.400 izlenecek.

Halka arzlar sürüyor

Kredi kuruluşları görünümleri yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Fitch’in ardından S&P de Türkiye’nin not görünümünü revize etti. Açıklamada yenilenen siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026’ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörüsünde bulundu. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de 8 Eylül’de not görünümünü yükseltmişti. Not görünümünün revize edilmesinin ‘daha geleneksel politika karışımına dönüşü’ yansıttığı ifade edilmişti.

Borsada halka arzlar sürüyor. DMR Unlu Mamuller’in halka arzında 2 milyon 973 bin bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı. Hisse ilk işlem gününde tavan oldu. Bu arada SPK Meka Beton Santralleri’nin halka arzını onayladı. Hissenin fiyatı 25 TL. Yıldız Pazar’da işlem görecek. Halka arz miktarı 16 milyon 900 bin lot ve halka arz büyüklüğü 422 milyon 500 bin TL olacak. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 42-45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 42-45’ini işletme sermayesinde, yüzde 5-8’ini GES kurulumunda, yüzde 5-8’ini Ar-Ge ve Ür-Ge harcamalarında kullanacak.