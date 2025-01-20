İşte geleceğin meslekleri

2025 - 2030 arasında işgücü piyasasının nasıl şekilleneceğini araştıran Dünya Ekonomik Forumu bir rapor hazırladı. Rapora göre söz konusu dönemde 170 milyon yeni iş yaratılması beklenirken, 92 milyon işin kaybolacağı tahmin ediliyor. Peki hangi işler öne çıkacak? Hangileri geri planda kalacak? Yakından inceleyelim...Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yayınlanan ‘2025 İşlerin Geleceği Raporu’, küresel iş dünyasının geleceğine ışık tutuyor. Rapor, 1.000’den fazla işverenin görüşlerini, 22 endüstri kümesi ve 55 ekonomiyi kapsayan analizlerini bir araya getiriyor. 14 milyondan fazla çalışanı temsil eden bu araştırma, teknolojik yenilikler, yeşil dönüşüm, jeoekonomik değişimler ve demografik eğilimlerin 2025 - 2030 yılları arasında işgücü piyasasını nasıl şekillendireceğini ortaya koyuyor.Gelecek, dijitalleşmeden yeşil ekonomiye, ekonomik belirsizliklerden demografik değişimlere kadar çok yönlü bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Çalışma hayatındaki bu dönüşüme hazır olmak hem çalışanlar hem de işverenler için bir zorunluluk haline geliyor. İşte öne çıkan başlıklar...Dijital teknolojilerin gelişimi, iş dünyasının dönüşümünde ana itici güç olmaya devam ediyor. İşverenlerin yüzde 60’ı, yani her 10 işverenden 6’sı, yapay zeka (AI), robotik, otomasyon ve enerji teknolojilerindeki gelişmelerin işlerini yeniden şekillendireceğini öngörüyor. Özellikle yapay zeka ve bilgi işleme teknolojilerindeki ilerlemeler, yeni iş fırsatlarının kapısını aralarken, bazı mevcut mesleklerin önemini yitireceği belirtiliyor. Siber güvenlik, büyük veri analitiği ve teknoloji okuryazarlığı, bu yeni dönemin en kritik becerileri arasında yer alacak.Artan yaşam maliyetleri ve ekonomik durgunluk beklentileri, iş dünyasının karşı karşıya olduğu önemli zorluklardan biri. Enflasyonun hem iş yaratma hem de çalışanların beceri ihtiyaçları üzerinde karmaşık etkiler yaratacağı öngörülüyor. Bu süreçte, işverenler yaratıcı düşünme, esneklik ve çeviklik gibi yumuşak (soft) becerilere daha fazla önem verecek. Bunun yanında, rapora göre ekonomik büyümenin yavaşlaması 1.6 milyon işin yer değiştirmesine neden olabilir.İklim değişikliği ile mücadele, iş dünyasında önemli bir değişim eğilimi olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji mühendisleri ve elektrikli araç uzmanları gibi yeşil işler, en hızlı büyüyen meslekler arasında yer alıyor. Bu süreç, çevresel sorumluluk bilincinin iş dünyasında giderek daha fazla öncelik kazanacağını gösteriyor. İşverenlerin neredeyse yarısı (yüzde 47), iklim değişikliği ile ilgili stratejiler geliştirerek iş süreçlerini dönüştürmeyi planlıyor.Küresel işgücünün yaş yapısı, farklı coğrafyalarda farklı etkiler yaratacak. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus, özellikle sağlık sektöründe iş gücü talebini artırırken; gelişmekte olan ülkelerde genişleyen genç nüfus, eğitim gibi alanlarda yeni fırsatlar doğuracak. İşverenler, bu değişimler doğrultusunda yetenek yönetimi, liderlik ve motivasyon becerilerine olan talebin artacağını öngörüyor.Jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları, iş dünyasında yeni riskler ve fırsatlar yaratıyor. Şirketlerin yüzde 34’ü, bu parçalanma sürecinin iş modellerini dönüştüreceğini ifade ediyor. Özellikle siber güvenlik, dayanıklılık ve liderlik becerileri, bu dönemin yükselen değerleri olacak. Bunun yanı sıra, jeoekonomik belirsizlikler, şirketleri operasyonlarını yerel bölgelere kaydırmaya yönlendiriyor.Rapor, çalışanların yüzde 39’unun mevcut becerilerinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçerliliğini yitirebileceğini ortaya koyuyor. Bu, yeniden beceri kazandırma (reskilling) ve mevcut becerileri geliştirme (upskilling) süreçlerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan, işverenlerin yüzde 63’ü, beceri eksikliğinin iş dönüşümü önündeki en büyük engel olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, işverenlerin yüzde 85’i, çalışanlarına yeni beceriler kazandırmak için yeniden eğitim programları düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca, yüzde 70’i çalışanlarını yeni becerilerle donatmayı, yüzde 50’si ise eski becerilerin yerini alacak yetkinliklere geçişi sağlamayı hedefliyor.Geleceğin iş dünyası, bir yandan yeni iş fırsatları yaratırken, diğer yandan bazı mesleklerin önemini yitirdiğine tanık olacak. Rapor, 2025 - 2030 yılları arasında toplam istihdamın yüzde 22’sinin yeniden yapılandırılacağını öngörüyor. 170 milyon yeni iş yaratılması beklenirken, 92 milyon işin kaybolacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak, dünya genelinde net 78 milyon iş artışı yaşanacak.Raporda, bazı iş rollerinin büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Özellikle çiftçiler, teslimat sürücüleri, inşaat işçileri, satış görevlileri ve gıda işleme çalışanları gibi iş rolleri, büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Bununla birlikte, sağlık ve bakım ekonomisi işleri (örneğin, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar ve kişisel bakım asistanları) da önemli bir artış gösterecek. Eğitim sektörü ise yükseköğretim ve ortaöğretim öğretmenleriyle büyümeye devam edecek.Teknolojiyle ilgili işler, en hızlı büyüyen roller arasında yer alıyor. Büyük veri uzmanları, finansal teknoloji mühendisleri, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler bu listenin başını çekiyor. Yeşil enerji ve çevre dönüşümüne bağlı olarak otonom ve elektrikli araç uzmanları, çevre mühendisleri ve yenilenebilir enerji mühendisleri gibi meslekler de hızla büyüyen işler arasında yer alıyor.Öte yandan, sekreterlik ve büro işleri daralma sürecine giriyor. Kasiyerler, bilet görevlileri, idari asistanlar ve yönetici sekreterleri gibi meslekler, istihdam açısından düşüş yaşayacak. Ayrıca, posta hizmetleri görevlileri, banka veznedarları ve veri giriş çalışanları gibi meslekler, en hızlı düşüş gösteren roller arasında yer alacak.İş dünyasının geleceği, hızla değişen bir ortamda yeni fırsatlar ve zorluklarla şekillenecek. Teknoloji, çevresel bilinç, demografik değişimler ve jeopolitik dinamikler, işverenler ve çalışanlar için yeni bir oyun alanı yaratıyor. Bu dönüşüm sürecinde esneklik, yaratıcılık ve sürekli öğrenme, başarılı olmanın anahtarları olacak.