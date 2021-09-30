İşte ilk 3 çeyreğin getiri şampiyonları

Yılın ilk dokuz aylık döneminde en fazla değer kazanan dolar kuru oldu. Yıla 7.44 TL’den başlayan dolar kuru yüzde 191 değer kazanarak 8.85 TL’ye yükseldi. Mevduat enflasyona karşı kendisini korudu. Altında getiri enflasyonun gerisinde kaldı. Borsa kaybettirdi.Piyasalar yılın son çeyreğine giriyor. Geçen dokuz aylık dönemde en fazla kazandıran dolar oldu. Dolar/TL 7.44 TL’den yıla başlarken en düşük 6.89 TL’yi gördü. En yüksek 8.89 TL’ye çıktı.Yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikası, enflasyonun üzerindeki faizle birlikte dolar 6.89’a kadar geriledi. Sonrasında TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla birlikte kurda yukarı yönlü hareket hızlandı.Enflasyonun tırmanması üzerine, reel olarak getiri oluşma ihtimalinin zayıflaması döviz bazlı enstrümanları öne çıkardı. Çekirdek enflasyonun öne çıkması ile hareketlenen dolar kuru, ilk faiz indirimi ile birlikte tarihi zirve seviyelere ulaştı.Temettü endeksinde yer alan 10 hisse yüzde 38 ile yüzde 207 arasında prim yaptı. Enflasyon, dolar ve altının üzerinde değer kazanan hisseler yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bilici Yatırım yüzde 207.23 oranında prim yaptı. Erbosan yüzde 135.24, Tofaş Otomotiv yüzde 61.92 değerlendi. Bu dönemde Kordsa da yüzde 61.41 değer kazandı.Borsada farklı sektörlerden hisseler yükseldi. Sağlık sektöründen Lokman Hekim yüzde 49.48 oranında değer kazandı. Enka İnşaat’ın getirisi yüzde 45.99 oldu. Aksa yüzde 45.5, Sarkuysan yüzde 43.49, Ege Seramik yüzde 39.72 oranında prim yaptı. Jantsa’nın getirisi yüzde 38.85 seviyesinde gerçekleşti.Fon yatırımcıları için hareketli bir dönem yaşanıyor. Yabancı fonlar ve tematik fonlar ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcılar getirileri arttıkça fon çeşitlendirmesini öne çıkarıyor. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu yılbaşından bu yana yüzde 87.27 getiri sağladı. İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu getirisi yüzde 62.75 olurken Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu yüzde 48.11 oranında kazandırdı.Piyasalar hacim ve hareket nerede ise oraya yöneliyor. Son bir ayın en fazla değer kazanan sektörleri ulaştırma ve bilişim sektörü hisseleri oldu. Bu dönemde BIST 30 hisseleri içerisinden pandemiden en fazla etkilenenler talep gördü. Piyasa dalgalanmaları ile başa çıkmak için şunlara dikkat edilebilir:1) Yatırımcı için en zor dönemler piyasalarda yukarı ya da aşağı yönde net bir trendin oluşmadığı dönemlerdir.2) Hisseler ne güçlü dirençlerini kırar, ne de zayıflayan desteklerini. Çok dar hareket bantlarında dalgalanmalar yaşanır. Böyle dönemler zorlu dönemlerdir.3) Yatırımcıların büyüme hisselerinde ya da temettü hisselerinde bulunmaları dalgalanmalara karşı korur.4) Sektörel olarak sürekli büyüyen makine sektörü, bulunduğumuz dönemde lokomotif görevini üstleniyor.5) Önümüzdeki bir ya da iki yıl içerisinde yatırımları bitecek ve kapasite artışında bulunacak firmalar gözden kaçırılmamalı.6) Fiyat hareketlerindeki düşüşlerde ortaklar hisse topluyorsa atlanmamalı.1) Kitle psikolojisi kazançları abartır, kayıpları dramatik hale getirir.2) Hızlı kazançlar peşi sıra büyük risk almalara neden olur ve zararlar artar.3) Para kazanmak asıl amaç olsa da yatırımcı psikolojisini yüksek tutmak da bir o kadar önemlidir.4) Kaybedenler çoğunlukla sürekli işlemcilerdir. Kısa sürede hızlı kazanç umudu bekleme sabrını yok eder. Sürekli işlemlerle kayıp ve kazançlarını hesaplamazlar.5) Bireyler piyasanın seyrini etkileyemez ancak kendi portföylerini kontrol edebilirler. Buna odaklanmalı.