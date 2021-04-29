İşte yatırım fonu liginin röntgeni!

29.04.2021 09:06
Fonlar 2021 yılına hızlı başlangıç yaptı. Yabancı hisse fonları 4 ayda yüzde 19.8 değer kazandı. En fazla kazandıran, son 5 yılda istikrarlı bir getiri sağlayan fonları listeledik.
Yatırım fonları pandemi döneminde yeni yatırımcıların da katılımı ile ilgi odağı haline geldi. Fonbul.com verilerine göre 28 Nisan itibariyle yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 114.5 milyar TL. Yatırım fonlarında 3 milyon 907 bin 796 yatırımcı var. Fonların portföylerindeki en büyük payı risksiz varlıklar oluşturuyor. Ancak hisse senetleri ve kıymetli madenler sektöründe fiyat hareketleri ilginin yükselmesini sağladı.
Son 5 yılda kategori bazında en çok yabancı hisse senedi fonları kazandırdı. Yabancı hisse senedi fonlarının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 19.86 oldu. Aynı süre zarfında yıllık ortalama getiri yüzde 39 olurken 2020 yılında bu oran yüzde 70’e kadar çıktı.
Teknoloji öne çıktı
Fon getirileri yakından incelendiğinde son 5 yılda yüzde 15 üzeri kazandıran ve 2021’de yüzde 20 kazandıran 8 fon görülüyor. Bunlar içinde yabancı teknoloji hisse senedi fonları öne çıktı. Ak Portföy’ün Amerika Yabancı Hisse senedi fonu ve sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu öne çıkanlar arasında. Portföy büyüklüğü 1 milyar üzeri 6 fon istikrarlı kazandırdı. Bu fonlar şöyle: Yapı Kredi Portföy yabancı borçlanma araçları, teknoloji ve altın fonu. Ak Portföy yabancı yeni teknoloji fonu, Azimut Çoklu Varlık Değişken ve yabancı fon sepeti fonu.
Son 5 yılda 165 yatırım fonu her yıl değer kazandı. Yine bu sürede 65 yatırım fonu her yıl yüzde 10 üzeri değer kazandı. 30 fon son 5 yılda yüzde 15 üzeri yükseldi. Bu fonların 8’i hisse senedi fonu, 9’u kıymetli maden fonu, 5’i borçlanma araçları fonu, 3’ü fon sepeti fonu, 4’ü karma ve değişken fon ve 1’i katılım fonu.
Bu notlar fon profesyoneline
1. Hisse senetlerinde her sektörün fonu oluşturulmalı.
2. Bankalardaki müşteri temsilcileri eğitilmeli. Sadece bankanın kendi fonlarını değil getirisi yüksek fonların da satışı sağlanmalı.
3. Fon yöneticileri fon yönetim stratejilerini detaylı açıklamalı.
4. Yatırımcıların enflasyon karşısında parasının erimemesi için seçenekler sunulmalı.
5. Müşteri risk ve analizi etkin yapılabilmeli. Risk ve getiri tercihleriyle bütünleşik portföyler oluşturabilmeli.
6. Bazı fonlar her an alınıp satılabilmeli yüksek risk ve yüksek getiri sağlayan fonlarda aynı mevduattaki gibi vade olmalı.
7. Sektörün gelişimi için fon bilgilendirmeleri yapılabilmeli.
8. Fonlara ilişkin yatırımcı farkındalığı yaratacak yeni kavramlar üretilmeli.
9. Yaşa ve sektörlere uygun tematik fonlar oluşturulmalı.
10. Fon yatırımına bir fon kültürü olarak bakılmalı; disiplinler arası çalışma öne çıkarılmalı.
YATIRIMCIYA FONDA 15 NOT
1. Fonlardan sepet oluşturulmalı
2. Yurt içi ve yurt dışı hisse fonlar birlikte değerlendirilmeli
3. İstikrarlı getiri sağlayan fonlara bakılmalı
4. Endeksin yükselme eğiliminde endeks fonlarına yönelmeli
5. Sektör bazlı fonlar gözardı edilmemeli
6. Altın ve döviz bazlı fonlara yer verilmeli
7. Para piyasası fonları ancak mevduat getirisi yakın getiri sunar.
8. Fon sepeti fonları açılım sağlar.
9. Borçlanma araçları fonları para piyasalarının bir miktar üzerinde getiri sunar.
10. Faizler düşme eğilimine geçtiğinde borçlanma araçları fonlarına geçilebilir.
11. Risksiz getiriye odaklananlar alternatif fonları gözardı etmemeli.
12. Değişen trendlere göre takip edilecek sektör fonları da değişkenlik gösterebilir.
13. Hisse ve endeks fonlarındaki sert düşüşler cazip seçenekler yaratıyor.
14. Teknoloji fonları fon seçenlerin radarında olmalı.
15. Yurt içi piyasalar olumsuz olsa bile yurt dışındaki olumlu havadan yararlanma imkânı olabilmekte.