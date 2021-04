İşte yatırım fonu liginin röntgeni!

Fonlar 2021 yılına hızlı başlangıç yaptı. Yabancı hisse fonları 4 ayda yüzde 19.8 değer kazandı. En fazla kazandıran, son 5 yılda istikrarlı bir getiri sağlayan fonları listeledik.Yatırım fonları pandemi döneminde yeni yatırımcıların da katılımı ile ilgi odağı haline geldi. Fonbul.com verilerine göre 28 Nisan itibariyle yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 114.5 milyar TL. Yatırım fonlarında 3 milyon 907 bin 796 yatırımcı var. Fonların portföylerindeki en büyük payı risksiz varlıklar oluşturuyor. Ancak hisse senetleri ve kıymetli madenler sektöründe fiyat hareketleri ilginin yükselmesini sağladı.Son 5 yılda kategori bazında en çok yabancı hisse senedi fonları kazandırdı. Yabancı hisse senedi fonlarının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 19.86 oldu. Aynı süre zarfında yıllık ortalama getiri yüzde 39 olurken 2020 yılında bu oran yüzde 70’e kadar çıktı.Fon getirileri yakından incelendiğinde son 5 yılda yüzde 15 üzeri kazandıran ve 2021’de yüzde 20 kazandıran 8 fon görülüyor. Bunlar içinde yabancı teknoloji hisse senedi fonları öne çıktı. Ak Portföy’ün Amerika Yabancı Hisse senedi fonu ve sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu öne çıkanlar arasında. Portföy büyüklüğü 1 milyar üzeri 6 fon istikrarlı kazandırdı. Bu fonlar şöyle: Yapı Kredi Portföy yabancı borçlanma araçları, teknoloji ve altın fonu. Ak Portföy yabancı yeni teknoloji fonu, Azimut Çoklu Varlık Değişken ve yabancı fon sepeti fonu.Son 5 yılda 165 yatırım fonu her yıl değer kazandı. Yine bu sürede 65 yatırım fonu her yıl yüzde 10 üzeri değer kazandı. 30 fon son 5 yılda yüzde 15 üzeri yükseldi. Bu fonların 8’i hisse senedi fonu, 9’u kıymetli maden fonu, 5’i borçlanma araçları fonu, 3’ü fon sepeti fonu, 4’ü karma ve değişken fon ve 1’i katılım fonu.1. Hisse senetlerinde her sektörün fonu oluşturulmalı.