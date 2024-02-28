Küçük ve sönük geçti

Yaklaşık 4 yıl sonra yeniden Cenevre’ye dönen Cenevre Motor Show, hayli ufak bir boyutta kapılarını açtı.Yaklaşık 6 ana üreticinin ve birkaç küçük markanın katıldığı fuarda en geniş katılım Fransız Renault Grubu ve Çinlilerden geldi. Daha önce birden fazla salonda, geniş katılımlı olarak görmeye alışık olduğumuz Cenevre Fuarı’nın, tek salonda ve iki elin parmaklarını geçmeyen katılımcıyla açılması dikkat çekti.MG markasının benzinli motora sahip sedan modeli MG7, Avrupa pazarı için Cenevre’de tanıtıldı. Avrupa’da ilk kez Türkiye’de satılması planlanan otomobil, fuarda 2.0 litre motorla sergilenirken, Türkiye’de 1.5 lt benzinli turbo motorla satılması bekleniyor.Renault’nun, Avrupa pazarında hakimiyetlerini giderek artıran Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı geliştirdiği ve 25 bin euro altında satılması planlanan Renault 5 modeli Cenevre’de tanıtıldı. R5 efsanesinin modern yorumu olan yüzde 100 elektrikli araç, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak. Retro-fütüristik tasarım özellikleri ve duyguları harekete geçiren ayrıntılar, modern bir bütün oluştururken, 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere benzersiz kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip. 400 km’yi kadar menzil sunan iki ayrı batarya paketine sahip olan Renault 5, teknolojik olarak da farklı donanımlarla gelecek.Çinli BYD’nin lüks alt markası olan Yangwang, Avrupa’da da tanıtıldı. Tamamen elektrikli olan ve her bir tekerleğinde bir motoru bulunan Yangwang U8, 110 beygirlik gücü ve kendi etrafında dönebilme özelliğiyle büyük ilgi topluyor.BYD’nin Cenevre’de tanıttığı SEAL U modelinin şarj edilebilir versiyonu, yine Avrupa’da ilk Türkiye’de satışa sunulacak. SEAL U DM-i, 4 silindirli 72kW’lık (yaklaşık 97 HP) 1.5 lt benzinli ve 145 kW’lık (195 HP) elektrikli motorlarla donatılmış. 18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 km elektrikli menzil sunuyor.Fuarda İtalyan klasiklerinin modern versiyonları ve restomod yani modern unsurlarla restore edilmiş versiyonları hayli popüler. İşte sadece 5 adet üretilecek ve 1.2 milyon dolar etiketli Alfa Romeo Reborn. Totem Automobili imzalı ve tamamı karbon fiber Alfa Romeo GTAmodificata. 3.2 Lt V6 motor ve 798 hp…