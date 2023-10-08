Liraya ilgi artıyor

Düşük riskli şirketler için BIST endeksleri incelenmeli

Borsada farklı bakış açısıyla kazanç elde edildiği gözlenen bir durum. Bu anlamıyla borsada kazanmanın tek bir yolu olduğunu iddia etmek mümkün değil.

Bununla birlikte borsada yatırımda bulunurken bireysel yatırımcıların düşük riskle hareket etmeleri kendilerine güçlü bir güvenlik marjı sağlarken beraberinde kazanç elde etmelerine de olanak tanıyacaktır.

Düşük riskli şirketleri belirlerken endeksler yatırımcılar açısından önemli bir dayanak olabilmekte. BIST 30 Endeksi, Temettü Endeksi, Geri Alım Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi, Sürdürülebilirlik Endeksi gibi endeksler borsa yatırımcısı için takip edilmesi gereken önemli endeksler arasında yer alıyor.

Öte yandan gelir ve kârını düzenli şekilde büyüten, lokomotif sektörler de düşük riskli firmalar arasında yer alır. Kuşkusuz bu hisselerde sorun yaşamadan işlem yapabilmek açısından BIST 100 Endeks kapsamında olması aranabilir.

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan SPK bülteninde üç halka arzın onaylandığı belirtildi. Karar sonrası Dofer Yapı, Borlease Otomotiv ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı önümüzdeki hafta paylarını halka arz edecek.

Dofer Yapı, 14 milyon TL’si sermaye artırımından ve 3 milyon TL’si de ortak satışından olmak üzere toplamda 17 milyon TL nominal değerdeki payı halka arz ediyor. Hisseler 10-11 Ekim günlerinde 17,11 TL’den Birincil Piyasa’da satılacak. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 25 iskontolu halka arz edildiği ifade edildi.

Borlease Otomotiv, 28,2 milyon TL’si şirketin sermaye artırımından 18,8 milyon TL’si büyük ortak Bor Holding’in satışından olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerdeki payı halka arz edecek. Ayrıca Bor Holding 4,7 milyon TL nominal değerde ek pay satma opsiyonunu kullanması halinde toplam halka arz miktarı 51,7 milyon TL nominal değerde paya ulaşacak. Hisseler, 11-13 Ekim 2023 günlerinde 25,29 TL’den halka arz edilecek. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 20,02 iskontolu halka arz edileceği belirtildi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 207 milyon TL nominal değerdeki payını halka arz edecek. Hisseler, 12-13 Ekim 2023 günlerinde 4,30 TL’den halka arz edilecek. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 9,6 iskontolu halka arz edileceği ifade edildi.