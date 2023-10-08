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Liraya ilgi artıyor

Zeynep Aktaş
08.10.2023 09:06
Seçim sonrası uygulanan sıkı para politikası liranın yeniden yabancı yatırımcının radarına girmesini sağladı. Son yayınlanan raporlarda TL varlıklar öne çıkıyor.

Son dönemde yayınlanan raporlar TL varlıkları işaret ediyor. Türk ekonomisine dair yapılan analizler hem iç hem de dış yatırımcılar için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle JPMorgan’ın son raporu, Türk Lirası’nın rekabetçiliği ve devalüasyon konusuna vurgu yapıyor. JPMorgan 5 Ekim’de yayınladığı raporda Türk Lirası’nın yeterince ucuz ve rekabetçi olduğunu belirtirken daha fazla devalüasyona gerek olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Kurum, yetkililerin rekabetçilik kaygısından ziyade enflasyonla mücadele sürecine destek olmak için daha fazla rezerv kaybetmeden liranın istikrarına öncelik verileceği düşüncesinde oldukları değerlendirmesini paylaştı. 
 
Faiz artış beklentisi 
 
Öte yandan Morgan Stanley yayımladığı Türkiye raporunda yeni ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrara karşı algıyı ve beklentileri iyileştirdiğini ancak zorlukların devam ettiğini belirtti. Seçim sonrası iyileşen politikalarla; resmi rezervlerde toparlanma, kredi spreadinde daralma, bankaların ve şirketlerin dış finansmana erişiminde iyileşme yaşandığı vurgulandı. Kurum, TL mevduat ve kredi faizlerinde ciddi artış ve kredi büyümesinde yavaşlamayla yurt içi döviz talebinin azaldığını belirtti. Değerlendirmede TCMB’nin enflasyonla mücadele kararlılığını sürdürmesi için ekim toplantısında 500 baz puan artışla politika faizinin yüzde 35’e yükselmesi bekleniyor. Kasım ayında ise 250 baz puan artış hesaplanıyor. 

Liraya ilgi artıyor

Döviz aşınmayacak 
 
Görünen o ki döviz kurlarında aşınma olmaksızın faiz artışları kademeli olarak devam edecek. Piyasa Katılımcıları Eylül Ayı Anketinde, katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL’ye çıktı. Dolar kurunda fiyatların öngörülebilir hale gelmesi, faizlerin seyrine ilişkin verilen mesajlar ve piyasalarla iyi bir iletişimin kurulması fiyat hareketlerindeki oynaklığı azaltmakta. 

Liraya ilgi artıyor

Düşük riskli şirketler için BIST endeksleri incelenmeli
 
Borsada farklı bakış açısıyla kazanç elde edildiği gözlenen bir durum. Bu anlamıyla borsada kazanmanın tek bir yolu olduğunu iddia etmek mümkün değil. 
 
Bununla birlikte borsada yatırımda bulunurken bireysel yatırımcıların düşük riskle hareket etmeleri kendilerine güçlü bir güvenlik marjı sağlarken beraberinde kazanç elde etmelerine de olanak tanıyacaktır. 
 
Düşük riskli şirketleri belirlerken endeksler yatırımcılar açısından önemli bir dayanak olabilmekte. BIST 30 Endeksi, Temettü Endeksi, Geri Alım Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi, Sürdürülebilirlik Endeksi gibi endeksler borsa yatırımcısı için takip edilmesi gereken önemli endeksler arasında yer alıyor. 
 
Öte yandan gelir ve kârını düzenli şekilde büyüten, lokomotif sektörler de düşük riskli firmalar arasında yer alır. Kuşkusuz bu hisselerde sorun yaşamadan işlem yapabilmek açısından BIST 100 Endeks kapsamında olması aranabilir. 

Liraya ilgi artıyor

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan SPK bülteninde üç halka arzın onaylandığı belirtildi. Karar sonrası Dofer Yapı, Borlease Otomotiv ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı önümüzdeki hafta paylarını halka arz edecek. 
 
Dofer Yapı, 14 milyon TL’si sermaye artırımından ve 3 milyon TL’si de ortak satışından olmak üzere toplamda 17 milyon TL nominal değerdeki payı halka arz ediyor. Hisseler 10-11 Ekim günlerinde 17,11 TL’den Birincil Piyasa’da satılacak. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 25 iskontolu halka arz edildiği ifade edildi. 
 
Borlease Otomotiv, 28,2 milyon TL’si şirketin sermaye artırımından 18,8 milyon TL’si büyük ortak Bor Holding’in satışından olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerdeki payı halka arz edecek. Ayrıca Bor Holding 4,7 milyon TL nominal değerde ek pay satma opsiyonunu kullanması halinde toplam halka arz miktarı 51,7 milyon TL nominal değerde paya ulaşacak. Hisseler, 11-13 Ekim 2023 günlerinde 25,29 TL’den halka arz edilecek. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 20,02 iskontolu halka arz edileceği belirtildi. 
 
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 207 milyon TL nominal değerdeki payını halka arz edecek. Hisseler, 12-13 Ekim 2023 günlerinde 4,30 TL’den halka arz edilecek. Fiyat tespit raporunda hissenin yüzde 9,6 iskontolu halka arz edileceği ifade edildi. 

Liraya ilgi artıyor

Son üç halka arzda getiriler % 100’ü aştı
 
Son gerçekleştirilen üç halka arz yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. DMR Unlu Mamuller’in halka arzına 2,9 milyon yatırımcıya dağıtım yapıldı. Hisseler 29 Eylül’de ilk işlem gördüğü fiyattan bu yana yüzde 60,75 yükseldi.

Reeder Teknoloji halka arzına 4,2 milyon yatırımcı katıldı. 21 Eylül kapanışından bu yana hisse yüzde 126 yükseldi. Hatsan Gemi’nin halka arzına 3,7 milyon kişi katıldı. Hisse senetleri 22 Eylül’den bu yana yüzde 158 yükseldi.



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