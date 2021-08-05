Merkez’in hareket alanı azaldı mı?





ÜFE ve TÜFE makası



Yıllık bazda ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 26 puan açıldı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu her fırsatta enflasyonun üzerinde faizlerin korunacağını vurguladı. TCMB’nin yeni toplantısı 12 Ağustos’ta. Politika faizinin yüzde 19, yıllık enflasyonun yüzde 18.95 olduğu ortamda TCMB’nin alacağı karar merakla bekleniyor.



TCMB, ‘Enflasyon Raporu 2021-III’ün sunumunda yaz aylarında enflasyonda oynaklık artabilir vurgusu öne çıktı. Kavcıoğlu, “Enflasyon, bu yaz aylarında, başta ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilime yansımasını engelleyebilecek bir sıkılıktadır” dedi.



Böyle bir ortamda yeniden döviz bazlı enstrümanlara yönelim artabilir. Dolar kuru için ağustosta gelinen 8.30 - 8.45 bandı dip olabilir.







Korku endeksi ne durumda?



Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek. Korku endeksi VIX 18.37 seviyesinde bulunuyor. Endeksin 20 seviyesinin altında olması göze alınan riskin arttığı ve riskli varlıklara yönelimin yüksek olabileceğine işaret ediyor.



İhracat ağırlıklı ve dövizi bol şirketler hangileri?



İhracat ağırlıklı çalışan döviz pozisyonu yüksek şirketler öne çıkabilir. Yabancı para pozisyonu 80 milyon TL’nin, ihracat oranı yüzde 5’in üzerinde olan pozitif getirili BIST 100 şirketleri yatırımcıların yakından izlediği hisseler. Bu hisselerde yüzde 78’lere varan getiriler oluştu. Farklı sektörlerden öncü şirketlerin öne çıktığı gözleniyor. Holding, gıda, otomotiv, çimento öne çıkan sektörler. Listedeki ilk 10 şirket: Şişe Cam, Enka İnşaat, Turkcell, Alarko Holding, TAV Havalimanları, Türk Traktör, Aksa Enerji, Kervan Gıda, Jantsa ve Çimsa.



İhracat ve döviz pozisyonunda öne çıkan yılbaşından bu yana getirisi negatif olan şirketler ise şunlar: Aselsan, Doğan Holding, Ülker Bisküvi, Tüpraş, Tekfen Holding, Çemaş Döküm, Bera Holding, Nuh Çimento, Kartonsan ve Çemtaş.



Yatırımcı önündeki 5 bariyer



1- Küresel piyasalardaki risk iştahına bağlı seyir. Enflasyondaki artışla birlikte Merkez Bankası’nın (TCMB) hareket alanı daraldı ve ağustos toplantısı oldukça önemli hale geldi. Türkiye’de temmuzda TÜFE aylık yüzde 1.80, yıllık ise yüzde 18.95 artış gösterdi. Üretici fiyatları temmuzda aylık yüzde 2.46, yıllık yüzde 44.92 arttı. Enflasyon rakamlarında 26 ayın zirvesi görüldü.Yıllık bazda ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 26 puan açıldı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu her fırsatta enflasyonun üzerinde faizlerin korunacağını vurguladı. TCMB’nin yeni toplantısı 12 Ağustos’ta. Politika faizinin yüzde 19, yıllık enflasyonun yüzde 18.95 olduğu ortamda TCMB’nin alacağı karar merakla bekleniyor.TCMB, ‘Enflasyon Raporu 2021-III’ün sunumunda yaz aylarında enflasyonda oynaklık artabilir vurgusu öne çıktı. Kavcıoğlu, “Enflasyon, bu yaz aylarında, başta ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilime yansımasını engelleyebilecek bir sıkılıktadır” dedi.Böyle bir ortamda yeniden döviz bazlı enstrümanlara yönelim artabilir. Dolar kuru için ağustosta gelinen 8.30 - 8.45 bandı dip olabilir.Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek. Korku endeksi VIX 18.37 seviyesinde bulunuyor. Endeksin 20 seviyesinin altında olması göze alınan riskin arttığı ve riskli varlıklara yönelimin yüksek olabileceğine işaret ediyor.İhracat ağırlıklı çalışan döviz pozisyonu yüksek şirketler öne çıkabilir. Yabancı para pozisyonu 80 milyon TL’nin, ihracat oranı yüzde 5’in üzerinde olan pozitif getirili BIST 100 şirketleri yatırımcıların yakından izlediği hisseler. Bu hisselerde yüzde 78’lere varan getiriler oluştu. Farklı sektörlerden öncü şirketlerin öne çıktığı gözleniyor. Holding, gıda, otomotiv, çimento öne çıkan sektörler. Listedeki ilk 10 şirket: Şişe Cam, Enka İnşaat, Turkcell, Alarko Holding, TAV Havalimanları, Türk Traktör, Aksa Enerji, Kervan Gıda, Jantsa ve Çimsa.İhracat ve döviz pozisyonunda öne çıkan yılbaşından bu yana getirisi negatif olan şirketler ise şunlar: Aselsan, Doğan Holding, Ülker Bisküvi, Tüpraş, Tekfen Holding, Çemaş Döküm, Bera Holding, Nuh Çimento, Kartonsan ve Çemtaş.1- Küresel piyasalardaki risk iştahına bağlı seyir.

2- TCMB’nin her toplantısının yüksek tansiyonda gerçekleşmesi.

3- Enflasyonun ve faizin yüksek seyri.

4- Kurumsal yatırımcıların beklemeye geçmesi.

5- Salgın hastalık, sel ve şimdilerde de yangın felaketiyle boğuşmak.



Enflasyonist bir ortamda nasıl hisse seçilebilir?



1- Enflasyonun yüksek olduğu dönemler fiyatların yükseldiği ve yükseliş hız marjının geniş olduğu dönemlerdir. ÜFE ve TÜFE makası açılmışsa mutlaka yakınsayacaktır. Bu dönemlerde pazarını koruyabilen, yurt dışı pazar payını artırmayı başarabilen şirketler öne çıkar.

2- İhracat ağırlıklı çalışan döviz bazlı gelirleri yüksek olan şirketler öncelenir.

3- Nakitte parası olan ancak enflasyon karşısında düşük faizle değerleyen şirketler yatırımcılardan ilgi görmeyecektir.

4- Yıllık bazda enflasyonun üzerinde kazandıran, kârlı şirketler tercih edilmeli.

5- Enflasyonist dönemler yüksek faiz dönemleridir. Bu nedenle borsanın alternatifleri güçlüdür. Kurumsal yatırımcılar güvenli limanlara çekilir. Ancak bu yaşadığımız dönemde tersi gerçekleşebilir.

6- Hisse fiyatlarının ucuz olması yükseleceği anlamına gelmez. Geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi önemli. Yatırımcı beklentileri olumluya döndüğünde hisse pozisyonları artar. Ancak o zamana kadar dalgalı seyir hakimdir.

7- Yatırımcılar bilançolarla birlikte hisselerini gözden geçirmeli. Pandemi, afetler ve enflasyona rağmen güçlü kalan şirketleri tercih etmeli.

8- Borsa negatif faiz döneminde yatırımcının daha fazla yöneldiği alan oldu. Olası negatif reel faiz borsaya yönelimi yeniden artırabilir.