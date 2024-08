Motosiklete büyük ilgi

Türkiye’de son yıllarda motosiklete duyulan ilgi, satış ve ithalat rakamlarına yansıdı. Ülkemizde her 5 kara taşıtından biri motosiklet.Ülkemizde motosiklete duyulan ilgi artmaya devam ediyor. Nitekim bu, artık rakamlarla da sabit. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 261 bin 176 olurken, motosiklet sayısı 5 milyon 764 bin 546 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki yaklaşık her 5 motorlu kara taşıtının biri motosiklet oldu.Trafikteki motosiklet sayısı 2000’de ilk kez 1 milyonu aşarken, 2019’da 3 milyon 331 bin 326’ya, Kovid-19 salgınının da etkili olduğu 2020’de 181 bin 250 adet artışla 3 milyon 512 bin 576’ya çıktı. Bunda kurye ve dağıtım faaliyetlerinin artması da etkili oldu. Motosiklet sayısı, 2021’de 3 milyon 744 bin 370’e, 2022’de 4 milyon 141 bin 914’e, 2023’te 5 milyon 79 bin 396’ya yükseldi. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı, geçen yılın sonuna kıyasla 685 bin 150 adet artarak 5 milyon 764 bin 546 oldu.Noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren 2. el motosiklet satışında da 2019-2023 döneminde artış görüldü. Bu kapsamda 2019’da 397 bin 522 motosiklet el değiştirirken, bu sayı 2020’de 510 bin 743, 2021’de 564 bin 192, 2022’de 771 bin 856 oldu. Geçen yıl devri yapılan motosiklet sayısı 1 milyon 121 bin 282 olarak hesaplandı. Böylelikle ikinci el motosiklet satışı 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.Bu yıl ise devri yapılan motosiklet sayısı Ocak’ta 59 bin 344, Şubat’ta 74 bin 943, Mart’ta 88 bin 954, Nisan’da 110 bin 941, Mayıs’ta 120 bin 420 oldu. Haziran ayında 93 bin 389 adet olan devir sayısı, Temmuz’da 129 bin 66’ya çıktı. Böylece ocak-temmuz döneminde 677 bin 57 motosikletin devri gerçekleşti.Türkiye’de motosiklete duyulan ilgi dış ticaret rakamlarına da yansıdı. “Motosikletler (mopetler dahil), bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar” ithalatı 2019’da 94 milyon 876 bin dolar oldu. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında 141 milyon 877 bin dolarlık ve 2021’de 213 milyon 178 bin dolarlık motosiklet ithalatı gerçekleştirildi. Motosiklet ithalatı 2022’de 290 milyon 770 bin dolara çıkarken, 2023’te 684 milyon 71 bin doları buldu. Bu yılın ilk yarısında ise 527 milyon 532 bin dolarlık motosiklet ithal edildi.İthal edilen motosikletlerin geldiği ülkelere bakıldığında, Uzak Doğu ülkeleri dikkati çekti. Buna göre, geçen yıl motosiklet ithalatında 125 milyon 15 bin dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 107 milyon 174 bin dolarla Vietnam, 98 milyon 525 bin dolarla İtalya, 89 milyon 405 bin dolarla Hindistan, 68 milyon 92 bin dolarla Almanya izledi.Motosiklet ihracatı ise 2019’da 15 milyon 75 bin dolar olurken, 2020’de 45 milyon 796 bin dolara, 2021’de 64 milyon 439 bin dolara, 2022’de 75 milyon 585 bin dolara kadar çıktı. Geçen yıl 45 milyon 31 bin dolarlık, bu yılın ilk yarısında da 28 milyon 320 bin dolarlık motosiklet ihraç edildi.Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC bünyesindeki İngiliz kökenli Maxus’un elektrikli versiyonu, kısa süre önce giriş yaptığı Türkiye’de ivmesini artırdı. Maxus, Türkiye’deki ilk modeli olan yüzde 100 elektrikli “e-Deliver 3” ile elektrikli hafif ticari araç pazarının ilk sırasında yer aldı. 2024’ün ilk 7 ayında 220 adetlik satışla pazardan yüzde 40 üzerinde pay alan Maxus, e-Deliver 5, e-Deliver 7 ve e-Deliver 9 modellerinin de katkılarıyla öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.Tam elektrikli Maxus e-Deliver 3, binek araç konforu sunan bir ticari araç. 118 kW (160 PS) gücündeki elektrikli motora sahip e-Deliver3, 371 kilometrelik WLTP şehir içi menziliyle işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Maxus e-Deliver 3, 5 yıl/100.000 kilometre araç garantisinin yanı sıra sunduğu 8 yıl/160.000 kilometre batarya garantisiyle de fark yaratıyor.Honda’nın hibrit SUV modellerinden HR-V e:HEV, makyajlı haliyle Türkiye’de de satışa sunuldu. Aracın iç-dış tasarımının yanı sıra renk seçenekleri yenilenmiş.HR-V’nin yenilenen ön tamponu daha belirgin çizgisiyle öne çıkarken, parlak siyah yeni alt kaplama aracın görünümünde fark yaratmayı amaçlıyor. “Advance” donanım seçeneğinden itibaren artık Adaptif Far ve Aktif Dönüş Aydınlatması sunuluyor. Arka tasarımdaysa LED aydınlatma şeridi dikkat çekiyor.İç mekandaysa sürücü ve öndeki yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenmiş. Kabinde ses yalıtımını iyileştirmek adına bazı değişiklikler yapılırken, “Style+” donanımında panoramik cam tavan ve tüm donanım seviyelerinde karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor. Araçta 1.5 lt benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit sistem bulunuyor.