Not artışı yabancı girişini hızlandırır

Ekonomide son dönemde uygulanan politikalarla birlikte TL varlıkların öne çıktığı yeni bir dönem başladı. Risk primindeki düşüş de sürüyor. Şimdi sıra yabancı sermaye girişlerinde. 2024 yılının ilk aylarında yurt dışından gelecek bir kredi not artışı haberi; yabancı yatırımcıların ilgisini artıracak. Gözler ekonomi yönetimine çevrildi.

“Yabancı satış yapıyor” ifadesi, 2018’den bu yana finans çevrelerinde en sık duyduğumuz tabir oldu. Son beş yılda yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarında fırsat buldukça gerçekleştirdiği satışlar, piyasanın dengesini belirgin bir şekilde etkileyerek yatırım ortamının dinamiklerini şekillendirdi.

İlk güçlü satışın yaşandığı 2018’de kur atağıyla birlikte yabancılar 1,8 milyar dolarlık satış yaptı. Sonraki yıl nispeten satış eğilimi azaltsa da 583 milyon dolarlık bir satış gözlendi. Pandeminin tüm dünyada etkisini hissettirdiği 2020’de 4,5 milyar dolar satış gerçekleşti. 2021 ve 2022’de devam eden satışlar içinde bulunduğumuz 2023 yılında da sürdü. Yabancılar 2023’ün ekim ayına kadar 2,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Peki, 2024’le birlikte durum değişebilir mi? Ekonomi yönetiminin seçim öncesi sıkı para politikasından taviz vermeksizin ilerlemesi, enflasyonla mücadele noktasında gösterilen kararlılık piyasa dinamikleri açısından da önem taşıyor. Bunun etkilerini kredi risk priminin 337’ye gerilemesinden de görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konu üzerine yaptığı bir değerlendirmede, önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’ye yönelik yabancı ilgisinin ciddi şekilde artacağını dile getirdi.

Borsa 30 zamanı geliyor

Borsa 30 ve 50 hisseleri önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacak. Yabancılar daha çok büyük sanayi, hizmet ve holding şirketlerini tercih etmeye başlayacaktır. Yabancıların satış yaptığı süreçte yerli bireysel yatırımcılar likiditesi düşük BIST 100 Hisselerini talep etti. Bu süreçte endekste ağırlığı yüksek Borsa 30 ve Borsa 50 hisseleri geride kaldı. Ancak 2024 yılı içerisinde yabancı yatırımcı teması farklı bir iklimi gündeme getirecektir. Bunun neticesinde de daha hacimli hisselerin öne çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bankalar ilgi görebilir

İlgi görebilecek sektörlerden biri de banka sektörü hisseleri olması beklenmeli. Bu hisseler yabancıların satış yaptığı süreçte sürekli baskı altında kaldı. KKM’den çıkış sürecinin hızlanması, para politikasındaki sadeleşme, defter değerinin altında olan banka hisselerinin ön plana çıkmaya başlamasını gündeme getirebilecektir.

TL ağırlığı artacak

Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz kararıyla birlikte portföylerde TL varlıkların artmasını sağlayabilecek bir adımı attı. Faiz oranı yüzde 40’a yükseldi. Piyasada yerli ve yabancı kurumlar 250 baz puanlık faiz artışı beklerken 500 puanlık artış gerçekleşti. Bu durum TL’nin değerlenmesi yönünde kapıyı araladı. Çeşitlendirilmiş portföylerde yüzde 10 ile başlayıp yüzde 40’a kadar TL varlıklara yer vermek mümkün. Yatırımcının enflasyonun gölgesinde sıkışıp kalmaması, tasarrufların TL varlıklara yönelmesini sağlar.

Borsa 30’da en fazla kazandıranlar ve yabancı payları

Borsa 30 Endeksi içerisinde yılbaşından bu yana en fazla kazandıranlar Astor Enerji, Oyak Çimento, Bim Mağazalar, Tüpraş oldu. Yatırımcılar Kasım 2023 itibariyle ağırlıklı olarak enerji, çimento ve perakende ticaret hisselerine yöneldi. Astor Enerji 2023 yılında halka arz oldu ve ilk işlem gününden bu yana yüzde 744 oranında prim yaptı. Oyak Çimento yüzde 222 oranında yükselirken, Bim Mağazalar’ın getirisi yüzde 130 oldu. Borsa 30 içerisinde yabancı payı en yüksek hisseler Turkcell, Koç Holding, Akbank, Bim Mağazalar, Sabancı Holding, Tofaş Fabrika, Ford Otosan ve Tüpraş. Bu hisselerde yabancı payı yüzde 38 ile 69 arasında değişiyor. Önümüzdeki dönemde yabancı ilgisinin artmasına bağlı olarak Borsa 30 hisselerinde yüzde 30’un altında yabancı payı olan hisselerin hareketlenmesine olanak tanıyabilir.







Dolar kurunda yukarı zayıf seyir

Dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Fiyat grafiği ile adeta sabit getirili risksiz fon izlenimi veren dolar/TL’de hareket seyrinin netleşmesi bu alana yönelimi azaltabilir. Bireysel yatırımcılar mevduat tercihinin yanında para piyasası fonlarını da değerlendirebilir.







Borsanın son iki ay seyri

Son iki ay içinde BIST 100 Endeksi, yerel ve global ekonomik gelişmelerin etkisi altında dalgalı bir seyir izledi. Ekim ayının başlarında 8.487’de olan Endeks, 24 Kasım 2023’ü 7.896 puandan tamamladı. Bu dönemde, en yüksek seviye 8.514 puanla 3 Ekim’de görülürken, en düşük seviye ise 7.425 puanla 25 Ekim’de kaydedildi. Likiditenin azalması, yeni halka arzlar, faizlerin izlediği yüksek seyir ve borsaya alternatif oluşması hisse senetlerini baskıladı. Bu süreçte

yatırım tercihleri doğrultusunda pozisyon değişimi yapan fonların da satışları etkili oldu. Ancak para politikasında sıkılaştırmanın devam etmesi ve enflasyon üzerindeki etkisi görüldükçe endeksin 8.000’in üzerindeki hareketi güçlenecektir.











