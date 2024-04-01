Öncelikli hedef ekonomik istikrar

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin ekonomi politikalarına yeniden odaklanılacak bir döneme giriliyor. Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele, piyasalarda yeni denge arayışları, dolar kurundaki stabilizasyon çabaları öne çıkacak.Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, ekonomi politikaları yeniden odak noktası olacak. Öncelikle enflasyonla mücadeleye ağırlık verilirken, piyasalar için yeni denge arayışları başlayacak. Borsanın orta ve uzun vadede yükselişi beklenirken, dolar kurunun mevcut trendini sürdürmesi ve altın fiyatlarının güçlü kalması beklenmeli. Alınan önlemler, ekonomik istikrar ve yatırım ikliminin güçlenmesine katkıda bulunacak.Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin ekonomi politikalarına yeniden odaklanılacak bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele, piyasalarda yeni denge arayışları, dolar kurundaki stabilizasyon çabaları öne çıkacak. Yatırımcılar ve ekonomi yönetimi için önemli olan bu dönemde, dolarizasyonla mücadele ve TL varlıklara dönüş, tüketici güveninin artırılması, yabancı sermayenin teşviki gibi adımlarla ekonomide sağlam bir zemin oluşturulması hedeflenecek. Bu dönüşümün, ekonomik istikrarı pekiştireceği ve uzun vadeli yatırım ortamını güçlendirecek.Türkiye’ye yönelik yabancı değerlendirmelerinin ve raporların artacağı bir döneme giriliyor. Zira Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde hem yayınlanan raporların hem de yurtdışı borçlanmaların arttığını ve alınan kararların öneminin altını çizdi.Son dönemde borsada yabancı ilgisi gözleniyor. TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 428.8 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Bu alımların önümüzdeki dönemde arttığını görebiliriz. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, seçim öncesinde Türkiye’de seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devam edeceği öngörüsünde bulundu.Görüldüğü kadarıyla atılan ekonomik adımlar yankı buldu. Bu yeniden odaklanma, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını ele alırken, küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Döviz piyasasındaki stabilizasyon çabaları, kurlarda aşırı oynaklığın önlenmesi ve dolarizasyon eğiliminin tersine çevrilmesi için hayati. Merkez Bankası’nın politikaları, döviz piyasalarında istikrarda önemli rol oynayacak.