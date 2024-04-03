Oto hız kesmiyor

Geçen yılı rekorla kapatan Türkiye otomotiv pazarı, hareketli ve rekorlu günler geçirmeye devam ediyor. Nitekim talep, mart ayında da soğumadı ve bir başka rekor getirdi.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 109 bin 828 adet olarak kaydedildi. Böylelikle Mart 2024 satışları, yeni bir mart rekoru kırdı. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 87 bin 71 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7.9 düşüşle 22 bin 757 adet oldu.Bu yılın başından itibaren, ocak - mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.2 oranında artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024’ün ocak - mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33.05 oranında artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2.6 artarak 62 bin 130 adet oldu.Otomotiv pazarının yılbaşından bu yana canlılığını sürdürmesinin en büyük nedenlerinden biri, kuşkusuz ÖTV muafiyeti üst sınırının yeniden belirlenmesi. Bu nedenle ÖTV muafiyetli araç satışlarında adeta patlama yaşanırken, satışların yaklaşık yüzde 35’ini oluşturduğu kaydediliyor.Bununla birlikte döviz kurlarındaki oynaklık, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışların artması, filo şirketlerinin uzun süredir araç tedariği nedeniyle erteledikleri yenileme kararlarını harekete geçirmeleri, seçim sonrası fiyatlarda önemli artışlar olacağı endişesiyle alım kararlarının öne çekilmesi gibi nedenler, yine mart da dahil olmak üzere 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen hareketliliğin nedenleri arasında sayılıyor.Yılın ilk çeyreğinde toplam otomobil satışlarında ilginç sıralamalar oluştu. Geçen yılın başa güreşeni olan Fiat, koltuğunu 32 bin 24 adetle birinci sıraya çıkan Renault’ya bıraktı. Fiat ise, 23 bin 892 adetle ikinci konumda. Çinli Chery ise büyük bir sürpriz yaparak 15 bin 467 adetle üçüncü en çok satış yapan marka oldu. Elektrikli otomobilde ise yılın ilk 3 ayında en çok satışı yapan, 4 bin 145 adetle Togg oldu. Togg ile başa güreşen Tesla ise, ocak - mart arasında 375 adetlik satışla bir başka “şaşırtan” olmayı başardı.