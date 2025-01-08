Otoda rekor sollama

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılını da yeni bir rekorla kapattı. 2024’te toplam pazar, rekor kırılan 2023 yılına yaklaşık 5 bin 900 adet fark atarak 1 milyon 238 bin 509 adet oldu.Türkiye’de otomotiv pazarı, bu yıl da rekorunu tazeledi. Nitekim, 2024’te satılan “sıfır km” otomobil ve hafif ticari araç satışları, yine rekor kırılan 2023 yılına göre yüzde 0.5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adet olarak gerçekleşti. 2024’teki satışlar, yaklaşık 5 bin 900 adetle tüm zamanların yıllık rekoruna ulaşmış oldu.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak - Aralık 2024 döneminde binek otomobil satışları önceki yıla oranla yüzde 1.3 artarak 980 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2.7 düşüşle 258 bin 168 adet şeklinde gerçekleşti.Bir önceki yıl ertelenmiş talep nedeniyle yüksek seyreden otomotiv pazarının, 2024’te düşeceği tahminleri yapılmıştı. Zira yüksek faizler, krediye ulaşımın nispeten kısıtlı oluşu, fiyatların yüksekliği ve ÖTV matrah düzenlemesi yapılmaması gibi etkenlerin, pazarı baskılayabileceği öngörülüyordu. Ancak pazar ve müşteri tepkisi, bu öngörüleri hayli yanılttı. ÖTV matrah düzenlemesi yine yapılmadı, ancak geçtiğimiz yılın başında engellilere yönelik ÖTV muafiyeti limiti 2024’ün başında 1 milyon 561 bin 255 TL’ye çıktı. Bu da, ÖTV muafiyetli araç satışlarını uçurdu. Filo kiralama firmalarının alımlarının pazara büyük etkisi bulunmazken, vadeli döviz ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarını bozduranların da, pazarın yüksekliğinde etken olduğu söylenebilir. Bunların yanı sıra başta Togg olmak üzere pek çok firmanın, özellikle Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne geçiş öncesi stoklarında bulunan araçlar için kampanyalı satışlar yapması gibi nedenler de, pazarı yükselten etkenler arasında yer aldı.ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 ve gelecek yıllarda ekonomide çok beklenmedik olumsuz bir durum yaşanmaması durumunda, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 1 milyonun altına düşmeyeceğini öngördüklerini belirtti.2024 yılındaki satışlar segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85.7’sini A, B ve C sınıfı araçlar araçlar oluşturdu. Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla gibi modellerin de etkisiyle C sınıfı, 543 bin 427 ile yüzde 55.4’le aslan payını aldı. B sınıfında ise 291 bin 689 adet satış olurken, bu sınıfın payı yüzde 29,8 oldu.Gövde tiplerine göreyse, en çok tercih, yüzde 56.8 pay ve 556 bin 548 adetlik satışla SUV’lar oldu. Zira geçtiğimiz yıl özellikle Çinli markaların ciddi oranla SUV modeli Türkiye’ye giriş yaptı. Sedanlar yüzde 25.4 pay ve 248 bin 902 adetle, hatchbackler ise yüzde 16.8 pay ve 164 bin 443 adetle SUV’ları izledi.ODMD verilerine göre 2024’te süper lüks otomobil markaları Bentley, Ferrari ve Lamborghini’nin toplam satışları 83 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamın, 2023’le aynı olması dikkat çekti. Ferrari’nin 2023’teki 25 adetlik satışı geçen yıl 24’e düşerken, Bentley’de adetlerini 36’dan 37’ye yükseltmiş. Lamborghini satışı ise iki yıl üst üste 22’şer adet kalmış.Geçtiğimiz yıl, Togg ve Tesla etkisiyle elektrikli oto satışları da rekor kırdı. Nitekim “menzil yükselticili olanlar” hariç, tam elektrikli oto satışları 99.489 adet olurken, toplam elektriklilerin rakamı menzil uzatıcılı olanlarla (Nissan ePower gibi) birlikte 105 bin 315 adedi buldu. 160 kW altı elektriklilerin satışları yüzde 63.4 artarak yüzde 8.7, 160 kW üstü satışlar da yüzde 0.1 büyüyerek yüzde 2 paya sahip oldu. Toplamda ise elektrikli pazar payı hibritler hariç 10.7 oldu. Benzinli otomobil satışları 588 bin 914 ile yüzde 60.1, hibrit oto satışları 184 bin 177 ile yüzde 18.8 pay alırken, dizel oto satışlarının 95 bin 985 ile yüzde 9.8’de kalması dikkat çekti.