Otomotiv 30 milyar doları aştı

Bu yılın 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretiminde yüzde 7’lik bir gerileme söz konusu olurken, otomotiv sanayi ihracatından elde edilen gelir arttı ve 30 milyar doları aştı...Avrupa’da otomotiv pazarının dalgalı seyretmesi, ihracatının yüzde 65’inden fazlasını Avrupa Birliği’ne (AB) yapan Türkiye otomotiv endüstrisinin üretimini de düşürdü. Ancak bu üretim azalmasına rağmen üretilen araçların birim fiyatlarının yüksekliği, aynı dönemde toplam ihracatın 30 milyon doları aşmasını sağladı.Otomotiv Sanayii Dernegˆi’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet oldu. Aynı dönemde otomobilde üretim yüzde 5 düşüş yaşanırken, bu gerileme, ağır ticari araçta yüzde 25’i buldu. Yılın ilk 10 ayında, otomobil ihracatında yüzde 2 gerileme yaşansa da, toplam ihracat geçen yılın rakamlarıyla benzer seviyelerde oldu ve toplam 826 bin 259 adedi buldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk 10 ayında yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, Ekim ayında 3,6 milyar dolarla “ay bazında en yüksek” ihracat değerine ulaştı.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 30,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazındaysa ihracat yüzde 2 arttı ve 27,7 milyar Euro oldu. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 5, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2 arttı.2024’ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar ise, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 983 bin 968 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yılla paralel seyretti ve 750 bin 935 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 7, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 azaldı.Hyundai’nin Türkiye’de de satılan Ioniq 5 modelinin 650 beygirlik sportif versiyonu da geldi. Daha önce Türkiye’de üretilen benzinli i20 N ile hatırladığımız “Ioniq 5 N” versiyonu, sportif tasarımı ve pist performansıyla elektrikli otomobillere farklı bir bakış açısı sunuyor. Ioniq 5 N, standart modele göre, bu araca özel olarak geliştirilen parlak siyah ön tampon, damalı bayrağı simgeleyen ızgara, aktif hava perdeleri, arka spoyler, difüzör ve hava çıkışı gibi aerodinamik farklılıklara sahip. Türkiye’de “performans mavisi” denkle satışa çıkan Ioniq 5 N’in iç mekanında sportif detaylar var.Araç, iki elektrikli motora ve yeni nesil 84 kWh bataryaya sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede gerçekleştirirken, menzili ortalama 448 km. Araçta drift modunun yanı sıra kalkış kontrolü var. Ayrıca benzinliler gibi vites değiştirme ve motorun devir kesiciye girmesi gibi özellikleri taklit edebiliyor.Nissan’ın ilk kez 2016’da sunduğu “e-POWER” teknolojisine sahip araçların küresel üretimi, Ekim sonu itibariyle 1,5 milyon adedi aştı. Türkiye’de X-Trail ve Qashqai modellerinde bulunan e-Power, aküyü şarj etmek için jeneratör görevi gören benzinli bir motor kullanıyor ve elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlarken, anında tork sağlıyor, geleneksel bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük egzoz emisyonu açığa çıkarıyor.Japon üretici Suzuki, “sonunda” Avrupa’da piyasaya sunacağı ilk seri üretim tam elektrikli SUV modelini tanıttı. Yeni “Suzuki e Vitara”, gelecek yıl Mayıs ayında Maruti Suzuki tesislerinde üretilecek ve buradan Avrupa’ya gelecek.Geçen yıl tanıtılan “eVX” konseptinin üretime hazır hali olan e Vitara, Toyota ve Subaru ile birlikte geliştirilen platformu kullanıyor. Önden çekişli versiyonu 106 kW (49 kWs batarya ile) veya 128 kW motor (61 kWs bataryayla) alınabilecek. LFP bataryalı araç, 4x4 versiyonda ise arkada ekstradan 48 kW’lik bir motora daha sahip olacak. 61 kWs batarya ile menzilin 550 km’yi bulacağı vurgulanıyor.Yeni e Vitara’nın, aynı zamanda Toyota ürün gamında da henüz açıklanmayan bir model olarak yer alacağı belirtiliyor.