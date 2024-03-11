Otomotivde tempo düşmedi

Türkiye’de otomotiv endüstrisi, yılın ilk iki ayında yoluna yükselişle devam etti. Hem üretimde hem de ihracatta artışlar yaşayan otomotiv endüstrisi, böylelikle ihracatta bir numaralı sektör olmayı sürdürdü.Geçen yılı rekorlarla kapatan otomotiv sektörü ve endüstrisi, bu yıla da yüksek tempoda başladı. Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) verilerine göre, 2024 yılının ilk iki ayında gerek üretim gerekse de ihracat artış gösterdi.OSD verilerine göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi. Otomobil üretimiyse yüzde 12’lik artışla 151 bin 14 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.Bu dönemde, otomotiv endüstrisinde kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artışla 164 bin 560 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ticari araç ihracatı yüzde 6 arttı.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14 pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre de, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 6 milyar dolar oldu. Euro bazında ihracatsa yüzde 8 artarak 5,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatında ki artış oranı ise yüzde 8 oldu.2024’ün ocak-şubat aylarında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet düzeyinde gerçekleşmişti.Türkiye’de model ve yatırım ataklarını sürdüren Renault, bu kez de efsanevi Alpine markasını pazara sundu. MAİS A.Ş., Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine markasını eklerken, Türkiye pazarına ikonik tasarımıyla geçmişin mirasını günümüze taşıyan “A110”, “A110 GT” ve “A110 S” versiyonlarını getirdi.Alpine A110 satışları, ilk etapta, İstanbul Sarıyer’de yeni açılan “Alpine Center İstanbul”dan yapılacak. Opsiyonsuz baz fiyatları 5 milyon 900 bin TL ile 7 milyon TL arasında değişiyor. 1.8 lt turbo motorlu A110 252 HP güç ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonlarında 300 beygirlik, 340 Nm maksimum tork üreten motor var. A110 ve A110 GT 250 km/sa maksimum hıza ulaşırken, A110 S, aero kit olmadan 260 km/s, aero kitle birlikte de 275 km/sa hıza çıkabiliyor. A110 S ayrıca yüksekliğiyle diğer versiyonlardan ayrılıyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S’te yükseklik spor şasi ile birlikte 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.Yaklaşık 4 yıllık Ar-Ge süreci sonunda Türk mühendislerce geliştirilen ve yıl sonuna doğru ticarileştirilmesi planlanan “New Holland” ailesinin alternatif yakıt teknolojisinin en yeni üyesi “T3 Electric Power”, Konya’da tanıtıldı. 100 HP güce sahip dizel motorlu bir traktörün performansına eşdeğer iş çıkaran T3 Electric Power, 75 kWh’lik batarya paketine sahip T3 Electric Power, uzun süreler çalışma imkanı tanıyor. Traktör bataryası hızlı şarjla 1 saat, normal şarjla 3.5 saatte tam doluluğa ulaşıyor.Mikromobilite çözümleri konusunda Avrupa’nın önde gelen markalarından Carver, Türkiye’de GRS Automobility güvencesiyle satışa çıkıyor. Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan Hollandalı marka, iki farklı model ve iki donanım paketiyle Nisan’da yollara çıkacak. 1+1 oturma düzeni, yüzde 100 elektrikli yapısı ve kompakt boyutlarıyla şehir içindeki mobilite ihtiyaçlarını keyfe çevirecek Carver, Dinamik Araç Kontrol (DVC) sistemi sayesinde motosikletler gibi 45 derece yana yatabiliyor. Carver Cargo ise filolar ve KOBİ sahipleri için üst düzey bir alternatif haline gelecek. Carver S+ 100 km, Carver R+ ise 130 km menzile sahip.Koreli üretici Hyundai, “Bulutlara Yarış” olarak da bilinen efsanevi Pikes Peak Uluslararası Tepe Tırmanışı’na (PPIHC) katılacağını açıkladı. Bu yıl ABD’nin Colorado’daki zorlu dağlarında yapılacak zirve yarışa 4 araçla katılacak Hyundai, bu yarışlarda ilk kez 1992’de yer almıştı. Hyundai, şimdilik 4. pilotunu açıklamadı.Türkiye’de son dönemin yükselen yıldızı olan Chery, Mart ayında kampanya yaptı. OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanırken, TIGGO 7 PRO modelinin Comfort, Luxury ve Excellent donanımlarına özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları sunuluyor.