Pandemi iştahı piyasayı sardı

Pandeminin süren etkisiyle likiditenin azalmayacağı beklentisi, piyasalarda risk iştahını güçlü tutuyor. Hisse bazlı hareketler ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ekonomik aktivite verileri izlenirken gözler de yurt dışında. Pandemiyle ilgili gelişmeler ve likidite koşulları hisse senetlerine ilgiyi canlı tutuyor. Döviz kurunda kritik destekler izleniyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) adımlarını rahatlatacak gelişmeler olabilir.Altının onsu 1.785 dolar seviyesinde. 200 günlük uzun vadeli ortalamaya yakın bir seyir izliyor. Güçlenebilmesi için 1.797’deki 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması önemli. Altının onsunda 1.800 - 1.850 seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketler alıcıları güçlendirecektir. Kıymetli madenlere bir yönelim olsa da ağırlıklı olarak paranın riskli varlıklara yöneldiğini görüyoruz.Halka Arz Endeksi 2020 yılında yüzde 197, bu yıl ise yüzde 77 yükseldi. Borsa İstanbul’da yeni halka arz edilen hisse senetlerine yatırımcı yoğun talep gösteriyor. 2021 yılında 32 hisse senedinin halka arzı gerçekleşti. Bu hisselerden 24 tanesi yatırımcısına kazandırdı. Ancak her halka arzın kazandırmayacağı unutulmamalı. 2021 halka arzlarından 8 tanesi kaybettirdi. Öte yandan 15 hisse senedinde ise yüzde 40 oranında getiriler oluştu.Bitcoin pazartesi günü 50 bin doların üzerine tırmandıktan sonra gelen kâr satışlarıyla sert düşüşe geçti. 46.600 dolar civarına inen Bitcoin’de bugünkü değer kaybı yüzde 5’e yaklaştı.Borsa endeksi 1.459 seviyesinde. 1.460’ın üzerine tırmanma çabaları olsa da her defasında zayıf ve çelimsiz ataklar söz konusu. Bu hacimlerle endeksin güçlenmesi oldukça zor. Borsada yukarı hareket için üç önemli adım şöyle:1-) Hacim, hareketin belirleyicisidir. Günlük hacim 20 milyar TL. Bu hacim daha da güçlenebilmeli. Canlılığın sürmesi için 50 milyar TL’ye çıkmalı.2-) 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerindeki hareketin devamı önemli.3-) Endeksin hareketini belirleyen 10 hissenin çıkışa katılması seyri güçlendirir. Bu hisseler: Ereğli Demir Çelik, Bim Mağazalar, Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Koç Holding, Şişe Cam, Tüpraş, Ford Otosan, Sabancı Holding. Bu 10 hisse borsadaki hareketin yarısını oluşturuyor.Tasarruf sahiplerinin parasının yüzde 54’ü döviz mevduatında bu nedenle kur hareketleri oldukça fazla birikim sahibinin ilgi alanına girmekte. Kurlardaki harekette atlanmaması gereken üç detay şöyle:1-) Dolar reel olarak kazandırdı: Dolar/TL kuru 2020 yılında yüzde 25, yılbaşından bu yana yüzde 13 değer kazandı. Enflasyon oranı 2020’de yüzde 14.60 olurken yılbaşından bu yana yüzde 10 seviyesinde. Dolar kuru enflasyonun üzerinde yükseldi.2-) Kurun 50 baz puanlık yeni hareketi: Dolar/TL 8.36 TL’de bulunuyor. Güçlü desteği ise 8.30 TL’de. Üç defa bu desteğe geriledi ancak üzerinde kaldı. 8.30 - 8.80 bandı arasında 50 baz puanlık bir dalgalanma ile sürekli zirveler aşağılarda oluşuyor. 8.30’un aşağı kırılması ile 50 baz puanlık geri çekilme marjı gündeme gelebilir. Bu da 7.80’lere tekabül ediyor. Dolar kuru bu seviyelere gerileyebilir mi? Bunu hem dış konjonktür hem de içeride TCMB’nin adımları belirleyecek. Olası bir faiz indirimi erken gerçekleşmediği takdirde kurda geri çekilmenin devamı gelebilir. Kurun geri çekilme ömrü faiz indiriminin zamanlaması kadar olacaktır.3-) Teknik olarak momentum zayıflıyor: Dolar/TL kuru 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların altıda hareket ediyor. Ortalamaların altında kalmaya devam etmesi zayıflama işaretidir.