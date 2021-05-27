Pandemide otomotiv hisseleri gaza bastı

Otomotiv sektörü pandemi sürecinde gözde sektörler arasında yer aldı. 2021’in ilk beş ayında da yüksek performansını koruyor. Borsada 8 otomotiv şirketi var. Bunlar; Ford Otosan, Tofaş Oto. Fabrika, Doğuş Otomotiv, Türk Traktör, Otokar, Anadolu Isuzu, Karsan Otomotiv ve Tümosan.Oto sektöründe yer alan şirketler son bir yılda borsada yüzde 41 ile 226 arası yükseliş kaydetti. En yüksek getiri yüzde 226 ile Türk Traktör hisselerinde oldu. Onu yüzde 218 artışla Tümosan takip etti.Otomotiv sektörünün en yüksek cirolu şirket Ford Otosan. Şirket 2021’in üç aylık döneminde satışlarını yüzde 73 artırarak 16.2 milyar TL’ye yükseltti. Pandemide toplu taşıma araçlarından uzak durma isteği oto satışlarına olumlu yansıdı. Öte yandan kredi teşvikleri avantajlı faizlerle araba alma imkânı verdi. Bu durum oto satışlarda beklentilerin çok üzerinde rakamlara ulaşılmasına olanak sağladı. Şirketlerin gelirinin artması borsada bu firmalara yönelimi de artırdı.Otomotiv sektöründeki şirketler ağırlıklı olarak düzenli kârlılığı ve temettü ödemeleriyle öne çıkıyor. Sektörde yer alan Ford Otosan en fazla temettü ödeyen şirket olarak öne çıkıyor. Onu Otokar, Tofaş fabrika, Türk Traktör izliyor.Son bir ayın kazandıran sektörleri pandemiden en fazla etkilen sektörler oldu. Bu sektörlerin başında turizm ve ulaştırma geliyor.Turizm sektörü son bir ayda yüzde 17 değer kazanırken ulaştırma yüzde 15.7 yükseldi. Maden sektörü altındaki hareketlenme ile yüzde 15.9 yükseldi.