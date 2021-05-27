Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Pandemide otomotiv hisseleri gaza bastı

Zeynep Aktaş
27.05.2021 09:24
Otomotiv sektörü pandemi sürecinde gözde sektörler arasında yer aldı. 2021’in ilk beş ayında da yüksek performansını koruyor. Borsada 8 otomotiv şirketi var. Bunlar; Ford Otosan, Tofaş Oto. Fabrika, Doğuş Otomotiv, Türk Traktör, Otokar, Anadolu Isuzu, Karsan Otomotiv ve Tümosan.

Oto sektöründe yer alan şirketler son bir yılda borsada yüzde 41 ile 226 arası yükseliş kaydetti. En yüksek getiri yüzde 226 ile Türk Traktör hisselerinde oldu. Onu yüzde 218 artışla Tümosan takip etti.

Teşvikler de etkili oldu

Otomotiv sektörünün en yüksek cirolu şirket Ford Otosan. Şirket 2021’in üç aylık döneminde satışlarını yüzde 73 artırarak 16.2 milyar TL’ye yükseltti. Pandemide toplu taşıma araçlarından uzak durma isteği oto satışlarına olumlu yansıdı. Öte yandan kredi teşvikleri avantajlı faizlerle araba alma imkânı verdi. Bu durum oto satışlarda beklentilerin çok üzerinde rakamlara ulaşılmasına olanak sağladı. Şirketlerin gelirinin artması borsada bu firmalara yönelimi de artırdı.

Otomotiv sektöründeki şirketler ağırlıklı olarak düzenli kârlılığı ve temettü ödemeleriyle öne çıkıyor. Sektörde yer alan Ford Otosan en fazla temettü ödeyen şirket olarak öne çıkıyor. Onu Otokar, Tofaş fabrika, Türk Traktör izliyor.



Turizm, maden ve ulaştırma

Son bir ayın kazandıran sektörleri pandemiden en fazla etkilen sektörler oldu. Bu sektörlerin başında turizm ve ulaştırma geliyor.

Turizm sektörü son bir ayda yüzde 17 değer kazanırken ulaştırma yüzde 15.7 yükseldi. Maden sektörü altındaki hareketlenme ile yüzde 15.9 yükseldi.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru