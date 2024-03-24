Paranın rotası güvenli liman

Neden yükseliyor?

ABD seçimleri

Bu çerçevede, altın yatırımcıları için önümüzdeki dönem daha dikkat çekici olmaya aday. Altın, korku ve belirsizliğin arttığı zamanlarda, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı bir korunma mekanizması işlevi görüyor. Aynı zamanda, güvenli liman varlıklarına olan talebin artması, altının fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemi bir faktör.

Bir başka takip edilen gelişme ABD seçimlerinin gündemde olması. Hemen tüm risk algısı oluşturacak gelişmeler değerli metalleri işaret ediyor. Altının ons fiyatı haftayı 2.347’den tamamladı. Altın ve altına dayalı değerli metaller ilgi görmeye devam edecek.

Fonları da kazandırıyor









TCMB piyasanın önüne geçti Geçen hafta Merkez Bankası’nınn sürpriz faiz artırımı piyasaların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeyi başardı. Merkez Bankası, mart ayı toplantısında piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarttı. Bu güçlü hamle ile TCMB piyasanın önüne geçti. Para politikasında sıkılaştırma konusunda niyetinin açık bir işareti olarak görüldü. Faiz artışıyla birlikte Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını da yüzde 53 seviyesine getirerek daha fazla bir sıkılaştırma için de zemin hazırladı. Para piyasası fonlarına ilgi artar Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bir süredir para piyasasına süren ilginin artmasına neden olacaktır. Bu fonlarda büyümenin arttığını görebiliriz. Mevduat eşleniği olan bu fonlar faizlerin enflasyonun altında kalması nedeni ile yatırımcıların ilgisini kaybetmişti. Yeniden yatırımcı radarına girdiğini görebiliriz. Altın fonları son bir ayda yatırımcılara en fazla kazandıran fonlar oldu. Son bir ayda en fazla kazandıran 10 altın fonunun getirileri yüzde 18 ile yüzde 22 arasında gerçekleşti. TEB Portföy Altın Fonu bir ayda yüzde 22 kazandırırken Ak Portföy Altın Fonu’nun getirisi yüzde 21,60 oldu. QNB Finans Portföy Altın Fonu ise yüzde 20,38 kazandırdı.

Altın özellikle ABD dolarının son dönemdeki zayıflığı ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. Bir diğer yandan gözler Fed’de. Fed’in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte altının 2.500 dolara doğru ivme kazanması şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan Fransa’nın önde gelen bankalarından Societe Generale üst üste üçüncü çeyrekte altına yüzde 5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.