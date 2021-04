Piyasada 2. çeyrek için yol haritası

Yılın ilk çeyreğinde yüksek bir oynaklık yaşandı. İkinci çeyrekte borsada ve dolarda fiyatlarda denge arayışı ile enflasyon gelişmeleri konuşulacak.



Yılın ilk çeyreği tamamlandı... Finansal piyasalardaki büyük oynaklık yılın genelinin rotasını da çizdi. İlk çeyrekte yaşanan sıkı para politikasının bütün yılın iklimini belirlemesi bekleniyordu.



7.19’a kadar gerileyen dolar kuru 8.48’i gördü. 1.589’a çıkan borsa 1.256’ya geriledi. 15 Nisan Para Politikası Kurulu toplantısına kadar piyasalar diken üzerinde duracaktır.



Teşvik ve pandemi...



Piyasalardaki depremde ABD’den gelen dalganın da etkisi yüksek.... ABD’de 3 - 4 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir altyapı teşvik paketinin gündemde olması tahvil faizlerini yukarı itiyor. Bu da DXY endeksinin yükselmesine neden olurken dolar/TL kurunu da olumsuz etkiliyor.



Dünyada pandemi etkisi ise sürüyor. Türkiye’de vaka sayısı 37.303 ile en yüksek seviyeye çıktı. Brezilya’da 3.780 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük can kaybında yeni rekor kırıldı. Dünyada toplam vaka sayısı 128.1 milyonu, can kaybı 2.8 milyonu aştı.



Revizeler artacak



Bu yıl beklentilerde sık sık revizeler göreceğiz. Gelişmeler yatırım bankalarının raporlarına yansırken kredi kuruluşlarının not görünümlerini de etkileyecek. Beklentilere baktığımızda; Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı cari işlemler açığı/GSYH tahminini yüzde 3.5’ten yüzde 1.5’e indirdi.



2021 GSYH büyüme tahminini ise yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e çekti. Not kuruluşu S&P’nin, gelişen piyasalar için 2021 2. çeyrek kredi görünümünün ele alındığı değerlendirmede Türkiye ekonomisi için 2021 reel büyüme beklentisi yüzde 6.1 oldu.



İŞTE KURDA DENGEYE YÖNELİK 5 NEDEN...



1 Dolar kurunun yüksek seyrini koruması, enflasyonun yukarı doğru ivme kazanması anlamına geliyor. Bu nedenle ikinci çeyrekte kurdaki artışın frenlenmesi yönünde yeni kararlar ve önlemler göreceğiz.



2 Dolar/TL’nin 8.58 kasım ayı zirvesini aşması halinde sanayide tıkanmalar meydana gelebilir. İthalat bağımlısı olan bir ülke açısından bu sürdürülebilir değil.



3 Küresel bazda dolara talep artıyor. ABD tahvilleri 1.8’e dayandı. 2 seviyesine kadar yükselme ihtimali var. Bu bir risk oluşturuyor. Ek önlemler zorunlu olacaktır.



4 TCMB piyasalar nezdinde güven tazelemeye çalışacak; agresif adımlar gelmeyecektir.



5 Faizler yüksek. Bu faizlerle TL cazip seyrini koruyor.



Borsa yatırımcısı nelere bakacak?



1 Yabancı satışı sürüyor. Endeks hisselerinde yükseliş hareketleri zayıf kalacaktır.



2 Şirketler üzerinde kur ve faiz baskısı ciddi maliyet anlamına geliyor. Bu kârlılıkları etkileyecektir.



3 Sektör ve hisse bazında borsada şirketler ayrışacak. İhracat ağırlıklı çalışan, temettü ödeyen, satış ve kârda mevcut dönemi fırsata döndüren şirketler borsanın hareketinden bağımsız olarak çıkışa devam edecek.



4 Emeklilik fonlarına yeni girişler olması pay piyasasında da canlanmayı etkileyecek.



5 Aşılamanın hızı, pandemiden en fazla etkilenen sektör hisselerini hareketlendirecek.



FAİZ İÇİN GÖZLER 15 NİSAN’A ÇEVRİLDİ



Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, piyasalara verdiği mesajda; “Faizi enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Kavcıoğlu “orta vadeli enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız” vurgusunda da bulundu. Her iki söylemin gerçekleşmesi 15 Nisan faiz toplantısında görülecek. Hem alınacak karar, hem de söylemler piyasaya yön verecek. TCMB’nin kırılganlığın yüksek olduğu bu ortamda agresif hareket etmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak piyasalar bununla yetinmeyecektir, erken faiz indirim döngüsünü de fiyatlayacaktır. Bu nedenle kurda artık geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Kurun yüksek seyrini koruması nedeni ile de enflasyon yüksek seyredecek.



Dolar hareketi



Piyasalar açısından beklentileri yönetecek yeni adımlar bekleniyor. Zira içinde bulunduğumuz kur, faiz ve yurtdışında değerlenen ABD tahvillerindeki yükseliş gerilimi artırmış durumda. Türkiye yeni bir hikaye üzerinden sıçrama yapacak adımları atacaktır.



Faizlerin düşüş döngüsünün başlaması ile borsa daha fazla öne çıkacak. İkinci çeyrekte kurun hareket marjında destekler 7.94 ve 7.74 seviyelerinde bulunuyor. Yükselişlerde takip edilecek ilk direnç 9 seviyesinde. Bu seviyenin aşılması halinde dolar kurunun içinde hareket ettiği kanal direncine doğru çıkış sürebilir.



Borsa cephesine baktığımızda endeks bir süre 1.350 - 1.450 bandında dalgalanabilir. 1.500’ün üzerine hacimli çıkış yaşanması halinde yeniden TL bazlı zirvenin aşılma beklentileri gündemde yer alacak.