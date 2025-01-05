Piyasalar 2025’e hızlı başladı

Yükselişe geçebilir

Jeopolitik riskler

Jeopolitik gerilimlerin finans piyasaları üzerindeki etkisi devam ediyor. Göstergeler 2025 yılında da etkisini sürdürmeye devam edeceğine dair işaretler veriyor. Mevcut savaş ve çatışmalara ilave olarak Tayvan krizinin gerilimleri daha da büyütme potansiyeli yüksek. Söz konusu gerilimler, yatırım kararları ve sermaye akışlarında belirleyici rol oynayacak.

Şirketlerden Rusya açıklamaları var

Anadolu Efes’in Rusya’daki iştirakinin yönetimine el kondu

Anadolu Efes’in yüzde 50 ortağı olduğu AB InBev Efes’in yönetimine, Rusya geçici olarak Rus yetkililer atandı. Anadolu Efes grubunun 21 bira fabrikası bulunuyor. Rusya’da ise 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisi yer alıyor. Gelişme hissede ilk üç gün sert satışlara yol açarken dördüncü gün piyasaya alıcıların geldiği gözlendi. Anadolu Efes ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortağıyla birlikte durumu değerlendirdiğini ve gerekli adımları atacağını belirtti.

Şişecam’ın Rusya’daki fabrikaları ve güven açıklaması









Yabancıdan tahvil ve hisse satışı Yabancı yatırımcılar 27 Aralık haftasında 101 milyon dolarlık satış yaptı. Önceki haftada da 169,2 milyon dolarlık hisse satışı olmuştu. Yabancıların tahvil satışı ise aynı haftada 241,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma sanayiinin önemi artıyor 2024 yılında firmalardan savunma sektörüne yönelik ciddi bir ilgi var. Şüphesiz bunda sektördeki hareketliliğin etkisi var. Hatta kimi firmaların sektörde faaliyet yürütebilmek adına iştirak kurduğu da gözleniyor. Tümosan, faaliyetini dizel motor ve traktör alanında yoğunlaştırmış olsa da savunma sektörüne yönelik ilgisiz kalmayan firmalardan biri 20 Aralık günü yaptığı açıklama ile otomatik transmisyon geliştirme projesiyle ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı’na teklifte bulunduğunu duyurdu. Henüz nihai sonuç alınmamış olsa da Tümosan’ın da savunma sektörüne yönelik girişimleri gözleniyor. Şirket dokuz aylıkta ise zarar açıkladı. Türkiye’de kritik veriler dış ticaret ve sanayi Aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi, reel efektif döviz kuru, sanayi üretim endeksi, iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi takip edilecek. Küresel ekonominin gündemi enflasyon ve istihdam Euro Bölgesi’nde TÜFE, işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi; ABD’de ISM hizmet endeksi, FOMC tutanakları ve tarım dışı istihdam; Çin’de TÜFE ve ÜFE izlenecek. Anadolu Efes’in iştirakinin yönetimine el konmasının ardından yatırımcılar Şişecam’ın Rusya’daki iştiraklerinin de benzer bir durumla karşılaşma riskini taşıdı. Şişecam’ın Rusya’daki 8 fabrikası, uluslararası operasyonlarında kritik bir rol oynuyor. Şişecam kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu vurguladı.

Borsada aralık sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 10 azalarak 6 milyon 878 bin oldu. Mayıs ayında borsadaki yatırımcı sayısı 8,2 milyona kadar yükselmişti. Halka arzlarla yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçebilir. 6-7-8 Ocak tarihlerinde Ege Yapı GYO halka arz edilecek.