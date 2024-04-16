Piyasalar gerilmedi ‘veri odaklı’ ilerledi

“Uzun bayram tatilinin sonrasında haftaya hafif satıcılı başlayan piyasalar, İran - İsrail geriliminin kademeli olarak söneceği sonucuna varmış olacak ki sert tepki vermedi. Dalgalanmalar ekonomik veri akışına dayalı gelişti. Türkiye’nin risk primi 300’ün altına gerilerse borsada hedef 10 bin olabilir...”Uzun bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul kabul edilir bir dalgalanmayla açıldı. Piyasaların açılmasıyla birlikte 9 günlük bayram tatili sürecinde yaşananları fiyat hareketlerinin içerisinde sindirildiğini gözlemledik.Bayram öncesinde 9.849 seviyesini test eden BIST 100 Endeksi, küresel veri akışında ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması gibi etkenlerle haftaya hafif satıcılı başladı. Ancak satışlar derinleşmedi. İran - İsrail geriliminin kademeli olarak söneceği beklentisi ekonomik verilere odaklanılmasına neden oldu.Açılış öncesinde analist tahminleri satış ağırlıklı idi. 49 analistin 19’u pozitif açılış tahmininde bulunurken, 30’u negatif açılış öngördü. Haftanın ilk işlem gününe 9.700’den başlanırken dolar 32.25 TL ile 32.50 TL bandında işlem gördü. Euro 34.47 TL ile 34.60 TL fiyat aralığında hareket etti.Bayram öncesinde seçim belirsizliğin atlatılması ve sıkı para politikasının süreceğine yönelik mesajlarla birlikte yatırımcıların daha fazla kendilerini güvende buldukları bir ortam ağırlık buldu. Piyasalar kapanmadan önce güçlü alımlar görüldü. Yabancı para girişinin de etkisi ile BIST 30 Endeksindeki hisselerden başlayarak yükseliş yaşadı.İlk işlem gününde ise iyimserliğin yerini karamsarlık almasa da temkinli duruş sergileyenlerin satışları ile piyasa aceleci davranmaktan uzak durdu.Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar seviyesine yükseltti. Yayınlanan notta, Çin Merkez Bankası da dahil olmak üzere merkez bankalarının talebinin devam ettiğine atıf yapıldı. Yayınlanan notta ayrıca Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışa da dikkat çekildi.Son 3 ayda emtialardaki yükselişle birlikte gümüş fonları da atağa geçti. Gümüş fonlarının getirileri yüzde 21.81 ile 28.53 arasında gerçekleşti.En fazla kazandıran Gümüş Fonu yüzde 28.53 ile QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF (FGS) oldu. Onu takip eden fonlar sırasıyla TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC) yüzde 26.16 ve Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GTZ) yüzde 25.69 getiri elde etti.Diğer önemli fonlar ise Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (MJG) yüzde 24.98, Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUM) yüzde 25.52 ve Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) yüzde 21.81 getiri sağladı. Bu getiriler, gümüş fonlarının emtialardaki genel yükselişe paralel olarak güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.