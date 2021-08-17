Piyasalarda risk algısı belirleyici

Küresel gündem oldukça yoğun. Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’in kontrolünü ele geçirdi. Afganistan’daki gelişmeler Türkiye’yi oldukça yakından ilgilendiriyor. Halihazırda Kabil havalimanının korumasını üstlenen askerlerimize yönelik olası bir Taliban saldırısı, Türkiye ile Taliban’ın karşı karşıya gelmesine yol açabilir. Öte yandan Kovid-19’a yönelik kaygılar giderilebilmiş değil. Risk varlığını sürdürüyor. Çin ekonomisi, Kovid-19’un delta varyantının yayılmasını durdurmak için uyguladığı artan kısıtlamalar nedeniyle yavaşlıyor. Temmuz ayı sanayi üretimi ve perakende satış verileri, beklenenden daha düşük açıklandı. Söz konusu gelişmelerin ötesinde kripto varlıklarsa yeniden gündemde. Yatırımcı bir yandan mevcut varlıklarını enflasyona karşı korumaya çalışırken bir yandan risk algısındaki gelişimi izliyor.



Kripto varlıklar



Kripto varlıklarda yeninden hareketlenme eğilimi güçlendi. Ethereum blok zincirinin hareketi ile yükselen geniş tabanlı ralliyle 2 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ethereum 3.281 dolardan, Bitcoin 47.243 dolardan işlem görüyor. DogeCoin ve Cardano tercih edilen kripto varlıklar arasında yer alıyor. Fiyatı 64 doları aşan Solana, ilk 10 kripto varlık arasına girdi.



Fon getirileri



Yılın ilk 8.5 ayında fon kategorilerinde yabancı hisse fonları, fon sepeti fonları ve borçlanma araçları fonları öne çıktı. Yatırımcılar stopaj avantajını değerlendirerek borçlanma araçları fonlarını kıymetli madenlere ve yerli hisse senedi fonlarına tercih etti. İlk 8.5 ayda yabancı hisse fonları yüzde 29, fon sepeti fonları yüzde 13, borçlanma araçları fonları ise yüzde 11.4 değer kazandı.



Stopaj avantajı



Mevduat ve para piyasası fonlarında stopaj avantajı eylül sonuna kadar devam ediyor. Bu nedenle kısa vadeli faiz ve para piyasası fonları ilgi görmeye devam ediyor. Döviz bazlı enstrümanlara alternatif olarak kısa vadede risk almak istemeyenler eylül sonuna kadar stopaj avantajını değerlendirerek TL varlıkları göz önünde bulundurabilir. Para piyasası fonlarında stopaj yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanıyor. Bu durumda yatırımcı risk almaksızın yüzde 19’luk faiz avantajından yararlanabilmekte. Yurt dışı piyasalarda önemli bir gelişme olmadıkça para piyasası fonları tercih seçenekleri arasında olacaktır. Bu da dolar kurunun yatay hareketini sürdürmesine olanak sağlayacak.



Borsada güçlenme eğilimi nasıl gerçekleşir?



Borsada güçlenme eğilimine işaret eden ana göstergeler şunlar:



1 - Hisse senetlerinde kritik direnç sevileri aşılır,

2 - İşlem hacminde artışlar görülür,

3 - Daha fazla getiriler konuşulmaya başlar,

4 - Yatırımcı sayısı yükselir,

5 - Risk algısı ve kredili işlemler artmaya başlar,

6 - Daha fazla hisse hareketli ortalamaların üzerinde bir seyir izler,

7 - İyimser beklentiler yükselir,

8 - Günlük, haftalık, aylık kapanışlar önceki kapanışların üzerinde oluşur,

9 - Harekete katılan hisse sayısı artar,

10 - Farklı büyüklükte olmasına rağmen her yatırımcı kazanç sağlamaya başlar.



Özvarlık kârlılığı güçlü 19 borsa şirketi



Özsermaye karlılığı yüzde 25’in üzerinde olan F/K oranı 20’nin altında, hisse başına karı 1’den büyük, Net Kar ve Net Satış büyümesi yüzde 20’nin üzerinde seyreden ulusal endekslere dahil 19 şirket bulunuyor. Bu şirketler: Türk Traktör, Ford Otosan, Otokar, Hedef Girişim, Brisa, Tofaş Oto. Fab., Vestel Beyaz Eşya, Bim Mağazalar, Gözde Girişim, Aksa, Çimsa, Erbosan, İpek Doğal Enerji, Çemtaş, Vestel, Koza Altın, Aselsan, Arçelik ve Koza Madencilik.



Öne çıkan şirketlerin ortak özelliği



1- Şirketin satış ve kârı artıyor.



2- Özvarlık karlılığı enflasyonun üzerinde.



3- BIST 100 şirketleri içerisinde yer alıyor.



4- Değerleme oranları düşük.



5- Hisse başına karlılıkları 1’in üzerinde.