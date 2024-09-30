Renault’nun üst sınıftaki ‘yer uçağı’

Renault’nun D-SUV sınıfındaki temsilcisi olan ve adını 1934’te Caudron -Renault havacılık şirketince tanıtılan “C.460 Rafale” uçağından alan “Rafale”, Türkiye’de de satışa sunuldu. Rafale, lansmana özel 2.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, 200 HP’lik full hibrit motor ve Esprit Alpine donanım paketiyle geliyor.Yeni Renault Rafale’in, markanın SUV ailesinin eksik parçasını tamamlayacağına dikkat çeken Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “D-SUV sınıfı, Türkiye gibi SUV’yi giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment. Renault’nun ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan Rafale’in en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok” dedi.Hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alan ve sportif çizgileriyle dikkat çeken Rafale, iç mekanda da perde gerektirmeden kendiliğinden matlaşan Solarbay teknolojili cam tavanı, dijital gösterge paneli, Google destekli ve sesli komut özellikli seçili hizmetleriyle dikkat çekiyor. Bir dizi yapay zekâ destekli işleve de sahip olan Rafale’de, OpenR Link örneğin cam açıksa klimayı kapatmayı veya çok sıcaksa klimayı açmayı önerebiliyor. Araç, sürüş, güvenlik ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 30 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılmış.Yeni Rafale’in otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motoru, hızlanması ve yakıt tüketimiyle (5,0 lt/100 km) dikkat çekici. Araç, ilk kalkışlarda elektrik motorunu kullanırken, 1100 km’nin üzerinde bir menzile imza atabiliyor.Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2024 yılının ilk yarısına ilişkin sektör verilerini açıkladı. Bu kapsamda, operasyonel araç kiralama yani filo kiralama sektörü, yılın ilk yarısında 43.4 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin araç filosuna kattı. Sektörün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 257 bine ulaşırken, sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 7,4’e çıkması da dikkat çekti. Sektörün aktif büyüklüğü de 215 milyar TL’yi aştı.TOKKDER raporuna göre, filo kiralamada araç tercihi sıralamasında “sedan”ın birinciliği devam etmesi oldu. Sedan araçlar yüzde 48,7 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 22,8 ile ikinci sırada yer aldı. SUV’lar yüzde 19,2 ile üçüncü sırada. Sektörün toplam araç parkının yüzde 79,2’sini ise otomatik vitese sahip araçlar oluşturuyor.Renault’nun B-SUV sınıfındaki temsilcisi Captur’un ikinci nesli, makyajlanmış olarak satışa sunuldu. Ön tasarımı tamamen yenilenen Captur’un iç mekanı da, geliştirmeler ve yeni tasarım detaylarıyla daha keyifli hale getirilmiş. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve versiyona bağlı 10.25 inç yeni gösterge ekranı, pratik sürüş olanağı tanırken, yeni döşemeler ve detaylar ön plana çıkarıyor.Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ise, çok sayıda sportif tasarım ayrıntısıyla dikkat çekerken, Google bağlantılı seçili hizmetlere erişim sağlayan sesli asistan eklentileriyle geliyor. Captur’de, 10,4 inç bilgi-eğlence ekranı, 10.2 inçlik dijital gösterge paneli mevcut.Yenilenen Captur, mild hybrid EDC 160 HP ve E-Tech full hybrid 145 HP olmak üzere iki farklı motor seçenekleriyle gelirken, 1 milyon 595 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Satış ve satış sonrası hizmet alanlarında Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 50 yetkili satıcıyla faaliyet gösteren Chery Türkiye, Ağustos ayında tüm dünyadaki Chery grupları arasında satış sonrası hizmetlerde birinci sırada yer almayı başardı. 5 temel sütuna dayanan bu değerlendirmede; yedek parça temini, kullanıcı taleplerinin ele alınması, teknik kalite, eğitim ve servis yönetimine göre gruplar değerlendiriliyor.