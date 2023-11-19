Risk primi düşüyor TL varlıklar gözde

Türkiye’nin kredi risk primi 348’e geriledi. Risk priminde düşüş, döviz kurlarında sınırlı marjlardaki hareket TL varlıklara ilgiyi yükseltiyor.

Piyasalarda kısa bir soluklanma sonrası yeniden hareketlenme gözleniyor. Ekim ayını 7.300-8.500 aralığında geçiren BIST 100 Endeksi, kasım ayında yeni bir satış dalgasıyla 7.297’ye kadar indi. Ancak sonrasında toparlanma yaşandı. Yılbaşından bu yana endeks yüzde 42,55 oranında yükseliş kaydetse de 8.500’leri aşamadı. Eylül ayından bu yana belli bir bant içerisinde hareket devam ediyor. Belirsizliklerin artmasıyla daha güvenli limanlara ve bekleyişe çekilen yatırımcılar şimdi yeniden rotasını riskli varlıklara çeviriyor.

Önemli bir barometre

Borsa finansal varlık hareketlerini gösteren önemli bir gösterge özelliğine sahip bulunuyor. Borsadaki 100 hissenin ortalama hareketlerini yansıtan BIST 100 Endeksi ise genel seyri yansıtması açısından piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Hisse senetlerinin genel seyrinde gözlenen dalgalanmalarda birçok faktör etkili olabilmekte.

BIST 100 Endeksi’nin önemi, sadece Türkiye ekonomisine özgü dinamikleri yansıtmasından değil, aynı zamanda küresel ekonomik eğilimler ve olaylarla olan etkileşiminden de kaynaklanır. Bu endeks, yerel ve global ekonomik koşullar, siyasi gelişmeler, makroekonomik göstergeler ve sektörel trendler gibi bir dizi faktöri de içinde barındıran adeta bir barometre işlevi üstleniyor.





5 sektörde hızlı büyüme

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 50 Endeksi, şirketlerinin son dönemdeki finansal performansları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli ipuçları veriyor. Dönemsel ve çeyreklik bazda yüzde 100’ün üzerinde net kar büyümesi raporlayan şirketler, piyasada dikkat çekmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul’da öne çıkan otomotiv şirketleri Doğuş Otomotiv, Ford Otosan ve Tofaş Fabrika, dönemsel kar büyümeleriyle dikkat çekiyor. Doğuş Otomotiv yüzde 178,81, Ford Otosan yüzde 143,11 ve Tofaş Fabrika yüzde 146,14 dönemsel kar artışı sergileyerek, otomotiv sektörünün BIST 50 içerisindeki kâr büyümesindeki güçlü şirketler arasında yer aldı.



BIST 50 Endeksine giren enerji ve elektrik malzemeleri sektöründen toplam 5 şirket, dönemsel ve çeyreklik kâr büyümesiyle öne çıkıyor. Bu şirketler arasında en yüksek kâr artışını bildiren Europower Enerji, yüzde 492,25 dönemsel kar artışı ile lider konumda. Onu, yüzde 444,22 ile Enerjisa Enerji takip ediyor ve çeyreklik bazda yüzde 780,91 ile güçlü bir büyüme sergiliyor. Astor Enerji yüzde 176,58, Odaş Elektrik yüzde 111,25 dönemsel kâr büyümesine sahipken, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri yüzde 404,53’lük dönemsel ve yüzde 369,12’lik çeyreklik kâr artışı ile sektördeki dinamizmi gösteriyor.

Öte yandan çeyrek bazda kâr ve dönemsel bazda artış verilerine göre, içecek sektöründe Anadolu Efes; çimento ve beton sektöründe Oyak Çimento; mesleki ve bilimsel teknik faaliyetler sektöründe Kontrolmatik Teknoloji; perakende ticarette Migros; telekomünikasyon ve haberleşme sektöründe Turkcell; ulaştırma sektöründe TAV Havalimanları, BIST 50 Endeksinde öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.







Borsada satışın nedenleri

1- Mevcut trendin değişeceği ve faizlerin borsaya alternatif olacağı beklentisi.

2- İsrail-Hamas savaşı nedeni ile nakde geçmek isteyenler artması.

3- Yabancıların satış yapması.

4- Yerli kurumsal yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine gitmesi.

5- Hisselerde yaşanan kâr realizasyonları.

6- Yükselen trendin yataya dönmesi ile al-sat’ların artması ve teknik düzeltmeler.

7- Enflasyon muhasebesi nedeni ile şirket bilançolarının ilerleyen dönemde zayıflayacağı beklentisi.

8- Yeni halka arzlarla piyasadan para çekilmesi.

9- Türkiye nüfusunun yüzde 10’unun; 8 milyon 500 bin yatırımcı arasında finansal okuryazarlığın düşük olması.

10- Kredi kullanımının yüksek olması ve hisselerdeki düşüşte kurumların kredileri kapattırmaları.







Borsayı öne çıkaran gelişmeler

1- Faiz bir alternatif olacak ancak bu ciddi bir geçişi gerektirecek bir hareket yaratmayacak. Faiz oranlarındaki artış ivmesi hız kesecek beklentisi.

2- İsrail-Hamas savaşının yayılma riskinin düşmesi.

3- Enflasyon yüksek seyrini koruyor, hisselere yatırımcı ilgisi sürer beklentisi.

4- Şirket bilançolarındaki büyümeler ve yeni yatırımların devam edeceği temennisi.

5- Teknik olarak 200 günlük ortalama test edildi. Bu seviyeden gelen alımların sürme ihtimali.

6- Halka arzların sürmesi ve ilginin devam etmesi.

7- Hisselerde yeni maliyetlerin oluşması.

8- Yerli kurumsal yatırımcıların gerileyen hisselerde pozisyon açmaları.

9- Kurda hareket marjları oturdu, bu seyirde devam eder eğilimi.

10- Borsanın dolar bazında kısa vadeli ortalama olan 8 günlüğü aşarak 20 günlük ortalamaya gelmesi.