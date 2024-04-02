Risk priminde iyimser rüzgâr

Yerel seçimlerin tamamlanması sonrasında piyasalar ilk güne olumlu başladı. Goldman Sachs, TL’nin performansında iyileşme beklerken, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ekonomik politikalara odaklandı. Mevcut ekonomik programda süreklilik mesajlarıyla Türkiye’nin risk primi düştü.Seçimlerin ardından, lirada gözlenen değer artışı, yeni bir döneme işaret ediyor. Hükümet kanadından gelen ekonomi politikalarındaki süreklilik mesajı, gelecek adına umut verici bir tablo çiziyor. Yeni dönem, ekonomide istikrarın ve dengenin korunması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.Risk primi 300 puan seviyesine gerilerken piyasaların güven kazandığının da bir göstergesi oldu. Seçim öncesi haftanın son işlem gününü 9.142’den kapatan endeks seçim sonrası ilk güne 9.234’ten başladı. 9.258’e kadar yükseldi. Gün içinde 9.000 bölgesinde dengeli bir seyir izlerken kapanışa doğru yeniden 9.142’nin üzerine çıktı. Dolar/TL kuru 32,43’ten 31,97’ye geriledi ve piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Gram altın 2.306’dan açıldı. Gün içerisinde 2.362’ye kadar yükseldi sonrasında 2.307’de dengelendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası ekonomi politikalarında sürekliliğin önemine dikkat çekti. Açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik istikrarını koruma ve mevcut ekonomi programının olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağı yönünde güçlü bir sinyal verdi. Bu durum, yerel ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırarak, piyasalarda olumlu bir havanın oluşumunu destekledi.Altın, ikinci çeyreğin başlamasıyla birlikte rekora yöneldi. Fed’in faiz indirimlerine yaklaşması ve jeopolitik gerilimlerin derinleşmesinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Fed’in öncelikli enflasyon göstergesi olan temel kişisel tüketim harcamaları endeksi şubatta soğudu. Bu da borçlanma maliyetlerinde azalma ihtimalini güçlendirdi. Merkez bankalarının muhtemel parasal genişlemesi ve jeopolitik gerilimlerin artışı, altın fiyatlarını yukarı çekti. Fed Başkanı Powell, faiz indirimine ilişkin acele olmadığını söyledi. Fakat swap piyasaları, indirim ihtimalini yüzde 61’e yükseltti.Gram altın son bir ayda yüzde 14 yükseldi. Büyük merkez bankalarının parasal genişlemeye gitme ihtimali ve Orta Doğu ile Ukrayna’da artan gerilimler yükselişe destek verdi.Goldman Sachs’ın seçimler sonrasında yayınladığı ilk değerlendirme raporunda, Türk Lirası için olumlu bir performans beklentisi içerisinde oldukları yorumunda bulundu. Seçimin ardından artan sermaye akımlarıyla birlikte, liranın geçmiş aylara kıyasla daha iyi bir performans sergileyeceği öngörüsünde bulunuldu.