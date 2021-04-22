Salgın döneminde korunmacı yatırım

Son günlerde vakalar artarken piyasada risklerin azaltılıp nakde geçildiği bir süreç yaşanıyor.



Aşılama çalışmalarına rağmen gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında salgın dalgası henüz durulmuş değil. Pandemi koşulları yatırımcı davranışlarını da etkiliyor. Dolar Endeksi (DXY) son 7 haftanın en düşük seviyesinden hareketleniyor.



DXY, dolar kurunun 6 para birimi yani euro, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini, İsveç kronu ve İsviçre frangından oluşan sepete göre değerini gösterir. Bu endeksin değerinin 91.2 olması dolar kurunun 6 para birimine karşı ortalama yüzde 9.6 iskontolu fiyatlandığını gösteriyor.



Dolar endeksinin bu seviyede olmasının nedeni ‘Korku Endeksi’ VIX’in diplerde olması. Pandemideki hareketlenme hem korku endeksinde, hem de DXY Endeksi’nde hareketlenmelere yol açmakta. Bu da küresel bazda risk alma iştahını etkilemekte. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS oranı ise şimdilerde 409 seviyesinde ve bu oran oldukça yüksek.



Neden ayrışıyor?



Dünya MSCI Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 8.39 değer kazandı. Gelişmekte olan ülkelerin MSCI Endeksi ise yıl başından bu yana yüzde 4.36 değerlenirken Türkiye MSCI Endeksinin yüzde 20.38 geriledi. Bunun nedeni Türkiye’de risk algısının artması. Türk lirası varlıklarda satışlar gözleniyor. Söz konusu durum hem dünya borsalarından hem de gelişmekte olan borsalarından ayrışmanın arttığını gösteriyor.



Güçlü hareket ne zaman olabilir?



BIST 100 Endeksi ortalamaların altında hareket ediyor. Hacim zayıf. Borsada 1445 seviyesi aşılmadıkça 1445 - 1350 bandındaki hareket korunacak. 1350’nin altına kayılması hareketi bir alt banda kaydıracak. 1350 - 1270 bandında bir harekete dönebilir. Ancak 1445 aşılırsa hareket güçlenir. Yabancıların 14 Nisan günü paylarında başlayan artış ise sürüyor. Borsadaki yabancı payı 43.08 oldu. Yabancı alımları sürerse endeks hisseleri hareketlenebilir.



Halka arzla yeni gelenlere notlar



Halka arzlarla borsaya gelen yatırımcıların yeni katıldıkları mecrada mutlaka göz önünde bulundurması gerekenler var. Bunlar 5 maddede şöyle:



1- Her halka arz olan hissede yüksek getiri beklenmemeli.

2- Asılsız fiyat beklentileri içine girilmemeli.

3- Kurumların halka arz iskonto oranlarına bakmalı.

4- Soluksuz çıkan hisseler soluksuz düşebilir, unutulmamalı.

5- Borsadaki yüksek kazanç ritmi süreklilik göstermez, bilinmeli.



Yeni alım yapacaklar hangi noktalara dikkat etmeli?



Yeni alım yapacak olanların gözden kaçırmaması gerekenler şöyle: Yeni fikirlere açık olunmalı, şirket gelişimleri izlenmeli. Sırf fiyatları 1 liranın altında diye vasat hisseler alınmamalı. Şirketin ortaklarına bakılmalı.



Sektörlerin öncü şirketlerinden seçim yapılmalı. Farklı sektörlerden hisse çeşitlemesine gidilmeli. Yıllık kârlar izlenmeli. Şirketlerin hisse başı kâr, temettü verimliliği, piyasa değeri/defter değeri ve F/K Oranları izlenmeli. Endişeden kaçınılarak değere odaklanmalı.



Dövizde olanlar



Dolar/TL kuru 12 gündür 7.79 - 8.18 bandında hareket etti. Son dört gündür bandın üst kısmına ilerledi ve üzerine çıktı. 8.30 ve 8.48 hedef direnç seviyeleri. Dolar kurunun 8.18’lerde kalması ya da yükselmesi yüksek enflasyon ve yüksek faiz demek. Faizlerin artması çarkların durması demek. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu nedenle fiyatların dengelenmesi beklenmeli.