MG markasının Türkiye’de bir üretim tesisi kurması amacıyla yaklaşık iki yıldır uğraştıklarını belirten Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, rakipleri olduğunu hatırlatırken “Sonuna kadar uğraşacağız” dedi.Özellikle Çin’den gelen elektrikli araçlara yönelik tebliğ sonrası Türkiye’de elektrikli otomobillerin satışına ilişkin sosyal medyada farklı sesler yükselirken, bunun, marka istilasının önüne geçmenin yanı sıra bir miktar da üretimin teşviki için yapıldığı yönünde yorumlar dikkati çekiyor. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan asılsız paylaşımlar, karmaşa yaratıyor.Türkiye’de tam elektrikli otomobil satışının öncülerinden Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin, diğer markalar gibi kendilerinin de tebliğle ilgili hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, “Özellikle 20 bölgede kendimize ait servis kurulumuna ilişkin diğer markaların ve bizim de halen netleştiremediğimiz bazı teknik detaylar var. Netleştiğinde, gereken neyse yapacağız” dedi. Sosyal medyada Çin menşeili elektrikli araç satışının yasaklandığı algısı oluşturulduğuna dikkat çeken Dağtekin, “Elektrikli otomobil alırsak ne yaparız gibi bir endişe yaratıldı. Endişeye gerek yok, çünkü satış yasaklanmadı. Sadece tebliğin gereklerini yapmayanlar yeni araç ithal edemiyor. Ancak bizim de stoklarımız var” diye konuştu.Doğan Trend Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da, “Bayilerimizi mağdur etmeyecek, onları çözümün içinde tutacak bir çözüm için çalışmaları başlattık. Tahmin ediyorum 1-2 ay içerisinde iyice ete kemiğe bürünebilir” ifadesini kullandı.Dağtekin, markanın Türkiye yatırımı için de, “2 yıldır temposu artan bir şekilde çalışıyoruz. Son 3 ayda biraz daha hızlandı ve Türkiye’de SAIC’in üretim tesislerinden birini kurmak için çabalıyoruz. Olumsuz giden bir şey yok” dedi. Çinliler’in Avrupa’yla ilgili ayakları yere basan bir strateji izlediğini kaydeden Dağtekin, “Türkiye’ye ilgileri var ama tek başımıza değiliz. Bu yarışta Almanya, Fransa gibi ülkeler var, bu ülkelerle rekabet halindeyiz. Bir de agresif desteklerle, bir üretim merkezi haline dönüşmek isteyen Doğu Avrupalı ülkelerle de rekabetteyiz. Burada çok duygusal olmayacağız. Sonuna kadar uğraşacağız” diye konuştu.MG’nin ana firması SAIC ile iyi ilişkileri olduğunu kaydeden CEO Kağan Dağtekin, Uzakdoğu’da lanse edilen “MG7”nin Türkiye’de sosyal medya üzerinden çok rağbet gördüğünü, bu yüzden modeli SAIC’ten istediklerini kaydetti. SAIC’in, aracın Avrupa uyum yatırımlarını yaptığını anlatan Dağtekin, “2025 Şubat’ta üretimin başlamasıyla birlikte bu aracı Türkiye’ye getireceğiz” dedi. Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da, bu yıl hibrit “MG3”ün yanı sıra “Cyberster”i getirmeyi düşündüklerini kaydetti.Türkiye’de başarılı satış rakamlarına ulaşan Chery, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin üst donanım versiyonlarını satışa sundu. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip kokpitiyle öne çıkan yeni modeller, artırılan akıllı sürüş sistemleri ve yenilenen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. “Avantgarde” donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL’den satışa çıkarken, 1 milyon 793 bin TL’lik TIGGO 8 PRO ise, yeni iç tasarım detayları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, 9 hava yastığı, tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı ve akıllı güncellemeleriyle dikkati çekiyor.Popüler B-SUV modeli “Kamiq” ve C-HB modeli “Scala”yı aynı anda makyajlayan Skoda, bu ikiliyi Mart’ta Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha dikkat çekici tasarımlara kavuşan Kamiq ve Scala, verimli motor seçeneklerinin yanı sıra, bir dizi gelişmiş sürüş destek sistemiyle de dikkat çekiyor. Scala ve Kamiq’in yenilenen kabinlerinde de daha fazla konfor, teknoloji ve yeni tasarım unsurları yer alıyor.Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılının Ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre toplam üretim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 108 bin 483 adet oldu. Otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 gerilerken, ticari araçta yüzde 1, ağır ticari araçta da yüzde 7 artış yaşandı.İtalyan lüks moda markası Moncler ile Mercedes’in ortak çalışmasının ürünü “Project Mondo G”, Mercedes-Benz Türk’ün toplantısı için kısa süreliğine Türkiye’ye de geldi. Moncler’in şişme montunun yumuşak ve yuvarlak hatları, G-Serisi’nin köşeli tasarımıyla birleştirilmiş.