Tatil bitti, piyasa hareketli açılıyor

‘Dünya Bankası’ önemli

Yatırımcı ne yapmalı?

1- Hareketli piyasaya hazırlıklı olmalı.

2- Altının onsundaki yukarı hareketlerin yanında gümüşü göz önünde bulundurmalı.

3- Enflasyonist baskıların artmasını ve bunun getireceği maliyet artışlarını göz ardı etmemeli.

4- Hafta boyunca açıklanacak verilerde piyasa akışını bozabilecek bir gelişme olup olmadığı izlenebilir.









Borsadaki artış yüzde 30’a çıktı Borsada yılbaşından bu yana artış yüzde 30’a yükseldi. BIST 100 Endeksinde yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş, enflasyonu ikiye katladı. Mevduat yılbaşından bu yana yüzde 13.5 getiri sağlarken dolar yüzde 9.7 ve euro yüzde 5 yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15 oldu. Bu durum yatırımcıların borsaya ilgisinin devam edeceğini gösteriyor. Bilişim sektörü hız kesmiyor. 2024’ün en fazla kazandıran sektörü olmayı sürdüren bilişim sektörü yılbaşından bu yana yüzde 71 yükseldi. BIST Teknoloji Endeksi’ndeki getiri ise yüzde 50 oldu.





Yabancı bankalar ne diyor? Jeopolitik gerilimler, emtialarda yaşanan kısıtlamalar, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyonist baskıları güçlendiriyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarının Türkiye’ye yönelik değerlendirmeleri daha fazla öne çıkmaya başlayacak. Bunun hisse senedi fiyatlarına yansıdığını göreceğiz. Yurt içinde ana gündem maddeleri Merkezi Yönetim bütçe dengesi ve özel sektörün yurt dışı kredi borcu gibi finansal göstergeler, ekonomik durum hakkında bilgi verecek. TÜİK, işgücü istatistikleri, tarım ürünleri üretici fiyatları, sanayi ciro, perakende satış ve ticari satış endeksleri gibi çeşitli önemli verileri açıklayacak. TCMB, “Piyasa Katılımcıları Anketi” ve “Finansal Hesaplar Raporu” gibi önemli raporları paylaşacak. Yurt dışında ekonominin panoraması IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 finans ve maliye bakanları toplantıları, global ekonomik iş birliği ve politika yönelimleri açısından önem taşıyor. ABD ve Euro Bölgesi başta olmak üzere, sanayi üretimi, perakende satışlar, tüketici ve üretici fiyat endeksleri gibi kritik verilerin açıklanması bekleniyor. Çin’deki veriler, ülkenin ekonomik büyüme hızına dair ipuçları sunacak. 5- Tema bazlı fonları daha fazla göz önünde bulundurmalı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yapılan yeni bir anlaşmanın Türkiye için ekonomik açıdan önemini vurguladı. Şimşek’in açıklamalarına göre, bu iş birliği çerçevesinde, Dünya Bankası, Türkiye’ye ilk üç yıl için toplamda 18 milyar dolarlık ek finansman sağlayacak. Bu yeni Ülke İş birliği Çerçevesi Programı, Dünya Bankası’nın İcra Direktörleri Kurulu tarafından görüşüldükten sonra yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu finansmanın, Türkiye’nin çeşitli kalkınma projelerine ve altyapı gelişimine destek sağlaması hedefleniyor.