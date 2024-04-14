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Hisse Senedi

Tatil bitti, piyasa hareketli açılıyor

Zeynep Aktaş
14.04.2024 09:46
Bayram sonrası, yarın piyasalar yoğun ekonomi gündemiyle hızlı açılacak. İran-İsrail gerginliği takip ediliyor. Borsada günlük dalga boyları uzarken dövizde daralıyor. Altın ve gümüş öne çıkıyor.
 
Piyasalarda bayram sonrası hareketli bir açılış bekleniyor. İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail’e karşılık verme ihtimali gündemin sıcak maddesi. Jeopolitik risklerin artmasıyla emtialara yönelimi arttı. Öte yandan ABD, küresel metal piyasalarını sarsma riski taşıyan bir hamle yaparak Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Altın, Orta Doğu’da gerilimlerin artmasıyla başka bir rekora sıçradı. Altının onsu yüzde 1.2 artışla 2.400 dolara yükselirken, gümüş Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü. Gümüş ons başına 29.23 dolara kadar yükseldi.

 

Geri çekilme alım fırsatı 
 
Küresel bazda gerilimler artsa da Türkiye’de hisse senedi piyasasına yönelik para girişinin artmaya devam etmesi, hisse senetlerine ilgiyi canlı tutacak. Bayramdan önceki yaşanan yüzde 8.5 oranındaki yükseliş, son bir haftada sektör endeksleri arasında değer kaybedenin olmaması yükselişin genele yayıldığını gösteriyor. 



‘Dünya Bankası’ önemli 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yapılan yeni bir anlaşmanın Türkiye için ekonomik açıdan önemini vurguladı. Şimşek’in açıklamalarına göre, bu iş birliği çerçevesinde, Dünya Bankası, Türkiye’ye ilk üç yıl için toplamda 18 milyar dolarlık ek finansman sağlayacak. Bu yeni Ülke İş birliği Çerçevesi Programı, Dünya Bankası’nın İcra Direktörleri Kurulu tarafından görüşüldükten sonra yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu finansmanın, Türkiye’nin çeşitli kalkınma projelerine ve altyapı gelişimine destek sağlaması hedefleniyor. 



Yatırımcı ne yapmalı?
 
1- Hareketli piyasaya hazırlıklı olmalı.
2- Altının onsundaki yukarı hareketlerin yanında gümüşü göz önünde bulundurmalı.
3- Enflasyonist baskıların artmasını ve bunun getireceği maliyet artışlarını göz ardı etmemeli.
4- Hafta boyunca açıklanacak verilerde piyasa akışını bozabilecek bir gelişme olup olmadığı izlenebilir.
5- Tema bazlı fonları daha fazla göz önünde bulundurmalı.



Borsadaki artış yüzde 30’a çıktı
 
Borsada yılbaşından bu yana artış yüzde 30’a yükseldi. BIST 100 Endeksinde yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş, enflasyonu ikiye katladı. Mevduat yılbaşından bu yana yüzde 13.5 getiri sağlarken dolar yüzde 9.7 ve euro yüzde 5 yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15 oldu.
 
Bu durum yatırımcıların borsaya ilgisinin devam edeceğini gösteriyor. Bilişim sektörü hız kesmiyor. 2024’ün en fazla kazandıran sektörü olmayı sürdüren bilişim sektörü yılbaşından bu yana yüzde 71 yükseldi. BIST Teknoloji Endeksi’ndeki getiri ise yüzde 50 oldu.



Yabancı bankalar ne diyor?
 
Jeopolitik gerilimler, emtialarda yaşanan kısıtlamalar, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyonist baskıları güçlendiriyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarının Türkiye’ye yönelik değerlendirmeleri daha fazla öne çıkmaya başlayacak. Bunun hisse senedi fiyatlarına yansıdığını göreceğiz.
 
Yurt içinde ana gündem maddeleri
 
Merkezi Yönetim bütçe dengesi ve özel sektörün yurt dışı kredi borcu gibi finansal göstergeler, ekonomik durum hakkında bilgi verecek. TÜİK, işgücü istatistikleri, tarım ürünleri üretici fiyatları, sanayi ciro, perakende satış ve ticari satış endeksleri gibi çeşitli önemli verileri açıklayacak. TCMB, “Piyasa Katılımcıları Anketi” ve “Finansal Hesaplar Raporu” gibi önemli raporları paylaşacak.
 
Yurt dışında ekonominin panoraması
 
IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 finans ve maliye bakanları toplantıları, global ekonomik iş birliği ve politika yönelimleri açısından önem taşıyor. ABD ve Euro Bölgesi başta olmak üzere, sanayi üretimi, perakende satışlar, tüketici ve üretici fiyat endeksleri gibi kritik verilerin açıklanması bekleniyor. Çin’deki veriler, ülkenin ekonomik büyüme hızına dair ipuçları sunacak.



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