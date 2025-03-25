Tedbir sonrası yatırımcı için 5 gösterge önemli

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 Endeksi dalgalı bir seyir izledi. SPK’nın aldığı tedbir kararları sonrasında piyasada denge arayışı öne çıkıyor. Piyasaların yön arayışında yatırımcılar 5 kritik göstergeye göre hareket edebilir...Ekonomi yönetiminin yeni adımları yatırımcıların odağında. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın verdiği mesajlar, piyasaların kontrol altında tutulacağına dair önemli sinyaller içeriyor. SPK’nın da tedbir kararlarıyla birlikte, bir yandan piyasalar sakinleştirilmeye çalışılırken diğer taraftan yön arayışı öne çıktı.1. Tepki alımları kaçınılmaz, ama kalıcılığı önemli: BIST 100’de 18-21 Mart’ta 3 günlük düşüş yüzde 18’e vardı. Bu gibi sert kayıpların ardından yüzde 3-5 arası tepki alımları olağandır. Yükselişlerin kalıcı olması için hacim ve kurumsal destek şart.2. İlk 3 gün yön tayini için kritik: Geçmiş dalgalanmalarda, ilk 3 işlem gününde gelen yukarı yönlü hareket yüzde 80 haftanın kalanına da yansıdı. Yatırımcılar çarşambaya kadar işlemleri dikkatle izlemeli.3. Yatırımcı için pusula hacim: Yeni alımların güven vermesi için günlük hacmin en az 130 - 180 milyar TL bandında kalıcı olması gözlenmeli.4. Psikolojik destekler strateji belirler: BIST 100 Endeksi için 9.000 puan seviyesi hem teknik hem psikolojik destek olarak öne çıkıyor. 9.000’in üzerinde kalıcılık yatırımcıda güven tazeler.5. Panik yerine bilançoya bakma zamanı: Kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli hedeflerle hareket panik işlemlerin de önüne geçecektir.Piyasalarda artan tansiyonun ardından Hazine, Merkez Bankası, SPK ve Borsa İstanbul peş peşe önlemler açıkladı. İşte alınan tedbirler:- Bakan Şimşek ekonomi kurumlarıyla acil durum toplantısı yaptı.- TCMB, bankacılarla toplantıda “tüm araçların kullanılacağı” mesajı verdi.- TCMB haftalık repo ihalelerine ara verdi.- 24 Mart - 25 Nisan arası açığa satış işlemleri yasaklandı.- Aynı gün alınıp satılan açığa satışlar da yasak kapsamına alındı.- Şirketlere fiyat sınırlaması olmadan hisse geri alım hakkı tanındı.- Geri alımlar açılış ve kapanış seanslarında da yapılabilecek.- Geri alınan hisseler 30 gün boyunca satılamayacak.- Kredili işlemde özkaynak koruma oranı %20’ye kadar indirilebilecek.- Emir/işlem oranı (OTR) 5:1’den 3:1’e düşürüldü.- OTR ceza ücreti 0.25 TL’den 0.50 TL’ye çıkarıldı.- Algoritmik işlemleri sınırlamak için emir iletimine ceza uygulanacak.- 91 güne kadar vadeli likidite senedi ihraçları başlatıldı.- Döviz satım ihaleleri devreye alındı.BIST 100 Endeksi, SPK tedbirleri sonrası güne oynak seyirle başladı. Gün içi 9.386 puana kadar yükselerek direnç seviyelerini test eden endeks, ardından gelen satışlarla 8.872 puana kadar geriledi. Geniş bant içindeki hareket, yatırımcılar açısından yön arayışının sürdüğünü ve piyasada hâlâ net bir toparlanma sinyali oluşmadığını gösteriyor. Psikolojik eşik olan 9.000 seviyesi, kısa vadeli görünüm açısından kritik olmaya devam ediyor. Dolar 38.05 TL ve euro 41.13 TL seviyesinde.