Tedbirler borsada etkisini gösterdi

Deprem nedeniyle durdurulan işlemlerin ardından borsa tekrar açıldı. Kurumların aldığı tedbirlerin etkisiyle endeks açılışını olumlu bir hava ile yaptı. BIST 100 Endeksi, açılışını 7 Şubat kapanışına göre yüzde 5.86 yukarıdan yaparken gelen alımların etkisi ile hızla çıkışını sürdürdü ve öğleden sonra endeks 4.948 seviyesini görürken artışı yüzde 9.83 seviyesini buldu.



Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılması, Türkiye Varlık Fonu’nun borsayı fon mekanizmasıyla desteklemesi, hisse geri alımlarında yüzde 0 stopaj uygulanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şirketlerin hisse geri alımını kolaylaştırması piyasayı destekleyen önemli adımlardı.



Para girişi sürecek



Önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni düzenleme etkisi ile borsaya para girişi devam edecek. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının artırılması, hisse senedi piyasasına olumlu yansıyor. Önümüzdeki 10 gün içerisinde her gün 1 milyar liralık bir para girişi görülebilir. Bu da hisse senedi piyasasında likiditenin artmasına ve endeksin yükselmesine önemli bir katkı sunacaktır. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde hisse ağırlığını artıran, tahvil ağırlığını azaltan düzenleme sonrasında şirketlerin portföylerinde yer alan tahvillerin TCMB’ye satışına imkân sağlayacak.



Geri alım endeksi



Borsa İstanbul, SPK’nın kararı kapsamında geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan yeni bir pay endeksi hesaplamayı planlıyor. Bu endeks, geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarının performansını yansıtacak. Bu endeks yatırımcıların geri alım yapan şirketlerin bilgi sahibi olmasını da sağlayacaktır.



51 şirketten geri alım



51 borsa şirketi depremden bu yana geri alım programı açıkladı ve toplamda 22,8 milyar TL tutarında geri alım bütçesi ayırdıklarını belirtti. Türk Hava Yolları, İş Bankası, Halk Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Vakıflar Bankası’nın toplamda 17,25 milyar liralık geri alım programı açıkladığı belirtiliyor. Bu şirketler, hisselerini geri alarak son alınan kararlar çerçevesinde önemli katkıda bulunacak.



Borsa İstanbul, Tedbir Yönetim Sistemi (TYS) ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yatırım aracı bazında devam etmekte olan tüm tedbirler kaldırdı. TYS ve VBTS gibi tedbirler, borsadaki aşırı oynaklık ve dalgalanmaların kontrol altına alınması amacıyla uygulanır. Alınan genel tedbirlerin daha istikrarlı bir ortamda işlem yapılabilme zeminini oluşturması tedbirlerin kaldırılmasına olanak tanıdı.