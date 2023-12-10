Temkinli ve iyimser bakış

2024 yılının diğer önemli temaları arasında şunlar yer alıyor: Yapay Zeka (AI) ve ulusal güvenlik, yenilenebilir enerji, yarı iletkenler, altyapı ve tedarik zinciri gibi politika açısından önemli sektörlere yönelik hükümet teşvikleri.
Ekonomilerdeki olası yavaşlamalar yatırımcıların şirketlerde aradıkları özelliklerin de farklılaşmasına neden oluyor. Yavaşlayan bir ekonomi ve olası bir durgunluk muhtemelen kurumsal kârları azaltabilecek ve varlık fiyatları üzerinde baskıya yol açacaktır.
Bu ortamda, nakit akışına ve gerçekçi kazanç hedeflerine sahip şirketlere yatırım yapmak daha fazla ön plana çıkması beklenmeli. Yüksek net nakit ve finansal yatırımlara sahip şirketler, faizlerin yükselmesi durumunda bu nakdi daha yüksek faiz oranlarıyla değerlendirme fırsatına sahip olabilirler. Bu da söz konusu şirketin kârlılığını artırabilir.
Nakit/Piyasa değeri oranı 5’in üzerinde olan ve net borcu olmayan 19 BIST 100 Şirketi var. Bu şirketler şöyle: Sabancı Holding, Emlak Konut GMYO, Tüpraş, Doğan Holding, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım, Migros Ticaret, Bera Holding, İş Yatırım Menkul Değerler, Tofaş Fabrika, Doğuş Otomotiv, Enka İnşaat, İpek Doğal Enerji, Türk Traktör, Bursa Çimento, Akçansa, Odaş Elektrik, Kızılbük GYO, Alarko Holding, Koza Madencilik.
Borsada yeni strateji
BIST 100 Endeksi son bir haftada 7.747 ile 8.120 aralığında sıkıştı. Aslında son üç aydır borsada 7.200-8.500 aralığında bir hareket var. Endeks haftayı 7.913 puandan tamamlarken yüzde 1,4 geriledi. Haftalık bazda ticaret, gıda ve iletişim sektörü hisseleri değer kazandı. En yüksek artış yüzde 3,07 ile ticaret sektörü hisselerinde gerçekleşti. Gıda sektörü yüzde 1,8 ve İletişim sektörü hisseleri yüzde 1,32 yükseldi.
Yatırımcılar, bu tür dalgalı dönemlerde genellikle dikkatli bir bekleyiş içine girer. Riskleri değerlendirerek doğru stratejiler geliştirmeye odaklanırlar.
Böylesi dönemler aynı zamanda vazgeçişlerin yaşandığı, hatalı kararların alındığı dönemlerdir. Al-sat kazancına fırsat tanımaz. Borsada yılın son günlerine doğru daha fazla kapanışların yukarıda gerçekleşme arzusu kritik eşiklerden biri olan 8.000’in üzerinde hareketi zorlayacaktır.
Altına ilgi sürecek
Küresel bazda risklerin yüksekliği ve 2024 yılının seçim yılı olması altının hareketi için zemin oluşturuyor. Seçime gidecek ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 41’ini ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 42’sini temsil ediyor. Öte yandan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları altını gündemde tutacak.
Yüksek nakit şirketlere hangi avantajları sağlar?
1) Diğer faaliyet geliri etkisi: Nakit, yüksek faizle değerlendirilerek şirketlere ek kâr sağlar.
2) Borç azaltmada kullanım:: Yüksek kredi faizleri azaltılır.
3) Yatırım fırsatları: Uygun yatırım fırsatlarını değerlendirilir.
4) Risk azatmada rolü: Beklenmeyen harcamalar veya ekonomik dalgalanmalara karşı sigorta işlevi görür.
5) Operasyonel esneklik: Nakit, operasyonel ihtiyaçları karşılamak ve fırsatları değerlendirmek için kullanılır.
6) Kriz dönemlerinde koruma: Finansal güvenceyi artırır.
7) Hisse geri alımı: Hisse geri alım programlarının finansmanında kullanılır.
9) Rekabet üstünlüğü: Yüksek faiz dönemlerinde nakit birikimi, rekabet avantajı sağlar.
TL varlıkları güçlendirme dönemi
Yatırım portföylerinde TL varlıklara ayrılan pay artıyor. Öte yandan yabancıların da TL’ye ilgisi yükselmeye başladı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Aralık haftasında 152,2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık şirket borçlanma senedi (ŞBS) aldı. Veri son üç ayın en güçlü alımına işaret etti.