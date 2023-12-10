Temkinli ve iyimser bakış

Yeni yıla hazırlandığımız şu günlerde piyasalarda temkinli iyimserlik hâkim. 2024’te nakdi güçlü şirketlerin daha fazla öne çıkması bekleniyor.

Piyasalar için temkinli iyimserliğin olduğu bir dönemdeyiz. Konuştuğum reel sektördeki finans yöneticileri 2024’e dair yerel ve küresel bazda riskleri dile getiriyor. Hemen her sene yıla başlamadan önce birçok olumsuz beklentiler dillendirilse de şirketler dinamik yapıları ve değişen koşullara gösterdikleri uyumla birlikte olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Önümüzdeki yıl için de reel sektördeki birçok firma için benzer bir durumun gözlenecektir.

Peki, finansçıların gündeminde neler var: Risk yönetimi, iş stratejileri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve kriz planları. Ancak en çok gelecek tahmini yaptıkları senaryolar üzerinde duruyorlar.