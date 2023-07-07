Torbada ne var, ne yok!

Önceki gün duyurulan Torba Kanun teklifi ile memurlara seçim öncesi verilen vaat yerine getirildi. Ancak emeklilere refah payı düzenlemesi bu kanun teklifinde yer almıyor.



Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası görevdeki memurlar ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Torba Kanunla görevdeki memurlara seyyanen 8.077 TL zam da yapıldı ve seçim öncesi verilen en düşük memur maaşının 22.000 TL olması vaadi yerine getirildi. Torba Kanunda çalışma hayatıyla ilgili iki düzenleme daha var. Ancak Torba Kanunda yer almayan düzenlemeler ile ilgili de beklenti söz konusu.



Fark kapanacak



Seçim öncesi verilen önemli vaatlerden bir tanesi en düşük memur maaşının 22.000 TL olmasıydı. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası görevdeki memurların zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti. Bu orana ilave olarak bütün memurlara 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Böylelikle en düşük memur maaşı 22.000 TL’ye getirildi. Ancak bu zam ilave ödeme şeklinde yapılacak. Dolayısıyla hem emekli aylıklarının hesabında hem de bundan sonraki zamda dikkate alınmayacak. Bu ödemenin geçici nitelikte bir ödeme olduğu görülüyor. Diğer yandan seyyanen zam üst düzey memurlar ile diğer memurlar arasındaki farkın kapanmasına neden olacak. Bu da kamu hizmetinin etkin yürütümü açısından bazı riskler doğurabilir.



Kıdemde kayıp



Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı’na bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesini geçemiyor. Seyyanen zam bu hesabın da dışında olduğu için tavan miktarı yalnızca yüzde 17,55’lik zam üzerinden belirlenecek. Henüz konuyla ilgili genelge yayımlanmadı ancak gösterge rakamı üzerinden yapılacak hesapla kıdem tazminatı tavanının 23.490 TL olması söz konusu olacaktır. Seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanına yansımaması emeklilik için temmuz ayını bekleyen EYT’li ve normal emekliler için kayıp anlamına geliyor.



Emekliye refah yok



Torba Kanunda görevdeki memurlara yönelik 8.077 TL seyyanen zam var. Ancak bu rakam yalnızca görevdeki memurlara ödenecek. Memur emeklileri için seyyanen zam söz konusu değil. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı Torba Kanunda yer almıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca yüzde 19,77 oranında zam aldılar. Buna ilave olarak bir refah payı düzenlemesi Torba Kanunda yer almıyor.



İşverene destek



Torba Kanunda asgari ücret görüşmeleri sürecinde kararlaştırılan asgari ücret desteğinin aylık 499,8 TL’ye yükseltilmesi yönündeki düzenleme yer alıyor. Buna göre 2023 yılı Temmuz Aralık döneminde asgari ücret desteği 499,8 TL olarak uygulanacak. İşverenlerin bu destek sonrası işgücü maliyetlerini doğrudan fiyatlara yansıtmaması hedefleniyor. Bu şekilde asgari ücret zammının reel olarak da etki göstermesi amaçlanıyor.



Bağ-Kur prim indirimi



Torba Kanunda seçim öncesi vaatlerden Bağ-Kur’lulara yönelik prim indirimi yer almıyor. Bu yöndeki düzenleme komisyon ya da genel kurul aşamasında eklenebilir. Ancak kanunun mevcut halinde bu yönde bir düzenleme yok. Diğer yandan ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık halinde prim desteği de Torba Kanunda yok. Bu iki düzenleme ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik refah payı konusunda kamuoyunda beklenti söz konusu.