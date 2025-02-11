Türkiye’nin geleceğine yatırım...

İşgücü piyasalarının dönüşümü, teknolojik gelişmeler ve demografik değişimler, politika yapıcıların yeni ve kapsamlı stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sürecin bilinciyle hareket ederek 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisini hazırladı ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla tanıttı.



Hazırlık sürecinde kamu kurumları, sosyal taraflar, akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışılarak geliştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi, Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde şu hedefleri belirlemiş:



- İşsizlik oranı 2028 yılında yüzde 7.5’e düşürülecek.



- İstihdam oranı yüzde 52.5’e yükseltilecek.



- Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 23.4’e indirilecek.



- İşgücüne katılım oranı yüzde 56.7’ye, kadınlarda ise yüzde 40.1’e çıkarılacak.



- Genç işsizlik oranı yüzde 16.6’ya düşürülecek.



Bu hedefler doğrultusunda dört temel politika alanı belirlenmiş. Bunlardan ilki, yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi. Burada, Türkiye beceri ekosisteminin güçlendirilmesi, sektörlere yönelik uyum politikalarının etkinleştirilmesi ve adil geçiş politikalarının uygulanması gibi alt hedefler ortaya konulmuş. İkinci olarak, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi politika alanı ile kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına erişiminin artırılması hedeflenmiş.



Ulusal İstihdam Stratejisinin üçüncü politika alanı, kayıt dışı istihdamla mücadelenin sürdürülmesine odaklanan sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. Son olarak, önceki istihdam stratejilerinden farklı bir yaklaşımla gıda güvensizliği ve iklim krizi gibi riskler de öngörülerek kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi temel politika alanları arasına alınmış.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İşte Kazanan Yeni Nesil mottosu ile açıklanan 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ile birlikte Cumhurbaşkanımız tarafından verilen bir müjde de İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere yönelikti. Daha önce de defalarca köşemde yer verdiğim üzere, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının anahtar noktalarından biri gençlerin işgücü piyasasına güçlü bir şekilde dahil edilmesi.



Fırsat kapısı açılıyor



İŞKUR Gençlik Programı ile üniversitelerin bahar dönemi eğitim öğretimine başladığı şu günlerde çok sayıda gencimiz tanıdıkları, bildikleri kampüslerinde iş tecrübesi kazanma fırsatını yakalamış olacaklar. Programın sunduğu fırsatları şu şekilde sıralamak mümkün:



- Gençlerin iş arama, finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim alması sağlanacak.



- Üniversitelerde araştırma-geliştirme, laboratuvar çalışmaları, kütüphane faaliyetleri, geri dönüşüm, spor ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda çalışma fırsatları sunulacak.



- Öğrencilere haftalık en fazla 3 gün çalışma imkânı verilecek.



- Program kapsamında öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Böylece, öğrenciler aylık 5.415 lira ile 15.162 lira arasında gelir elde edebilecek.



- Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.



2028 yılına kadar 1 milyon öğrencinin İŞKUR Gençlik Programından yararlanması hedefleniyor.



Gençlere istihdamda destek



İŞKUR Gençlik Programı, sadece öğrencilere gelir sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin deneyim eksikliği nedeniyle iş bulamama sorununa da çözüm sunuyor. Üniversitelerdeki öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ederken çalışma alışkanlığı kazanarak iş dünyasına hazır hale gelecekler.



Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye’nin işgücü piyasalarını güçlendirme ve istihdamı artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir yol haritası sunuyor. Özellikle gençlerin iş gücüne katılımını teşvik eden bu program, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak ve ekonomik büyümenin önemli dinamiklerinden biri olacaktır.