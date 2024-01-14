‘Yabancı’ iyimser sıra not artışında

Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirme yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun “B3” olarak teyit edildiği, daha önce “durağan” olan not görünümünün ise “pozitif”e yükseltildiği bildirildi.

Moody’s’in not görünümüne dair adımı piyasalar tarafından bir eğilimi göstermesi açısından önemli. Ancak bir not artışı olmadığı için belirgin bir etkisi olmayacaktır. Bu karar yeni yabancı para girişini getirecek bir karar olmasa da mevcut olan paranın çıkmaması için bir motivasyon olacaktır.

Türkiye’nin not karnesi

Fitch / 9 Eylül 2023

Kredi notunu ‘B’ olarak teyit etti, not görünümünü negatiften durağana çekti.

S&P / 1 Aralık 2023

Kredi notunu B olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

Moody’s / 13 Ocak 2024









İki aydır alıyorlar Yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. Yabancıların 2023 yılının tamamında gerçekleştirdiği işlemler ve aralık ayı işlemleri netleşti.



Yabancılar Borsa İstanbul’da son iki aydır alım yönlü işlemlerde bulundu. Kasım 2023’te 725 milyon dolarlık alım gerçekleşirken geçtiğimiz aralıkta alım tutarı 565 milyon dolara çıktı. Küresel piyasalar New York borsası haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones Endeksi yüzde 0,31 düşüşle 37.592,98 puana gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,08 ve yüzde 0,02’lik küçük artışlarla tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın son gününü yükselişle kapattı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin enflasyonun yüzde 2’ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini belirtti.













Yabancı yatırımcı ilgisinin sebepleri



2 HİSSELERDE HAREKETLİLİK: Yabancıların alım yapma eğilimi önümüzdeki dönemde hisselere olumlu yansıyacak gelişmelerin başında geliyor. Özellikle Borsa 30 hisseleri yabancıların satışlarından dolayı son dört yıldır fazlası ile etkilendi. 3 SEKTÖREL CANLILIK ETKİSİ: Yabancıların ilgi gösterdiği sektörler şimdilerde daha çok konuşuluyor. Söz konusu durum sektörlerde hareketlenmeyi sağlayabilecektir. 4 PARA AKIŞI: Yabancıların alımlarının artması para akışını hızlandırır bu da sektörel bazda hareketliliği güçlendirir. 5 UZUN VADEYE BAKIŞ GÜÇLENİR: Yabancıların elde tutma süreleri bir aya gerilemişti. Yeniden elde tutma eğilimlerinde artış görülebilir. 6 MOTİVASYON ETKİSİ: Yabancıların alım yapması, diğer yatırımcıları da motive eder.







Tüm yatırım araçları yükseldi



Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, Cumhuriyet altını yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL yüzde 0,84 değer kazandı. Yatırım ve emeklilik fonları da değer kazanırken, özellikle hisse senedi fonları yüzde 4,77’lik bir artışla öne çıktı. Yatırımcıların Moody’s’in kararı sonrası hisse senedi eğilimlerini artırabilir. 7 İYİMSERLİK ALGISI: Yabancıların alım yapması, geleceğe dair iyimser beklentileri destekler. Piyasaya yönelik ilgiyi güçlendirir. 1 GÜVEN ARTIŞI: Yabancıların yıllık bazda daha az satış yapması ve yılın son iki ayında da alım gerçekleştirmesi “güven” eğiliminin arttığını gösterir. ABD’de açıklanan ÜFE verileri ve şirket bilançoları piyasalar üzerinde etkili oldu. Yabancı yatırımcılar geçen yılı 1,07 milyar dolarlık satışla tamamladı. Yıllık bazda gerçekleşen bu satış pandemiden bu yana en düşük tutar oldu. Yabancılar 2020 yılında 4,5 milyar dolarlık satış yaparken sonrasında da satışlarını sürdürdü. 2021’de 1,6 milyar dolar ve 2022’de 4,5 milyar dolarlık satışın ardından geçen yıl gerçekleşen satış tutarı 1,07 milyar dolar oldu.

Kredi notunu B3 olarak teyit etti, not görünümü durağan idi pozitif olarak güncelledi.

Açıklamada, Türkiye’nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi. Moody’s, 2023 yılı takviminde Türkiye’nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık’ı belirlemiş ancak o tarihte güncelleme yapmamıştı.