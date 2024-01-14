‘Yabancı’ iyimser sıra not artışında

Kredi notunu B3 olarak teyit etti, not görünümü durağan idi pozitif olarak güncelledi.
Yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. Yabancıların 2023 yılının tamamında gerçekleştirdiği işlemler ve aralık ayı işlemleri netleşti.
Yabancı yatırımcılar geçen yılı 1,07 milyar dolarlık satışla tamamladı. Yıllık bazda gerçekleşen bu satış pandemiden bu yana en düşük tutar oldu. Yabancılar 2020 yılında 4,5 milyar dolarlık satış yaparken sonrasında da satışlarını sürdürdü. 2021’de 1,6 milyar dolar ve 2022’de 4,5 milyar dolarlık satışın ardından geçen yıl gerçekleşen satış tutarı 1,07 milyar dolar oldu.
Yabancılar Borsa İstanbul’da son iki aydır alım yönlü işlemlerde bulundu. Kasım 2023’te 725 milyon dolarlık alım gerçekleşirken geçtiğimiz aralıkta alım tutarı 565 milyon dolara çıktı.
Küresel piyasalar
New York borsası haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones Endeksi yüzde 0,31 düşüşle 37.592,98 puana gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,08 ve yüzde 0,02’lik küçük artışlarla tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın son gününü yükselişle kapattı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin enflasyonun yüzde 2’ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini belirtti.
ABD’de açıklanan ÜFE verileri ve şirket bilançoları piyasalar üzerinde etkili oldu.
Yabancı yatırımcı ilgisinin sebepleri
1 GÜVEN ARTIŞI: Yabancıların yıllık bazda daha az satış yapması ve yılın son iki ayında da alım gerçekleştirmesi “güven” eğiliminin arttığını gösterir.
2 HİSSELERDE HAREKETLİLİK: Yabancıların alım yapma eğilimi önümüzdeki dönemde hisselere olumlu yansıyacak gelişmelerin başında geliyor. Özellikle Borsa 30 hisseleri yabancıların satışlarından dolayı son dört yıldır fazlası ile etkilendi.
3 SEKTÖREL CANLILIK ETKİSİ: Yabancıların ilgi gösterdiği sektörler şimdilerde daha çok konuşuluyor. Söz konusu durum sektörlerde hareketlenmeyi sağlayabilecektir.
4 PARA AKIŞI: Yabancıların alımlarının artması para akışını hızlandırır bu da sektörel bazda hareketliliği güçlendirir.
5 UZUN VADEYE BAKIŞ GÜÇLENİR: Yabancıların elde tutma süreleri bir aya gerilemişti. Yeniden elde tutma eğilimlerinde artış görülebilir.
6 MOTİVASYON ETKİSİ: Yabancıların alım yapması, diğer yatırımcıları da motive eder.
7 İYİMSERLİK ALGISI: Yabancıların alım yapması, geleceğe dair iyimser beklentileri destekler. Piyasaya yönelik ilgiyi güçlendirir.
Tüm yatırım araçları yükseldi
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, Cumhuriyet altını yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL yüzde 0,84 değer kazandı. Yatırım ve emeklilik fonları da değer kazanırken, özellikle hisse senedi fonları yüzde 4,77’lik bir artışla öne çıktı. Yatırımcıların Moody’s’in kararı sonrası hisse senedi eğilimlerini artırabilir.