Yabancılar uzun vadeli fona gelir

TLREF %52’nin üzerinde

27 Mayıs’ta yüzde 47,12’ye kadar gerileyen TLREF yeninden yüzde 52,64’e yükseldi. TLREF’in seyri önemli, neticede referans olma özelliğiyle gösterge niteliği bulunuyor. TRLREF’teki gerileme dolar, euro, altına yönelimi artırırken, yüksek seyri söz konusu alternatif yatırım araçlarına olan yönelimi zayıflatıyor.

Gri liste yorumu

Moody’s, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, “Bu gelişmenin Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Gelişmeler dışardan yurt içinde sermaye akışını destekleyecek zemini güçlendirir nitelikte. TCMB’nin aldığı kararlar da aynı zamanda uzun vadeli fonların Türkiye’ye yönelmesini destekliyor. Alınan tedbirlerin devam ettiği gözleniyor.





Fonlar ve faizler yarışıyor Mayıs ayında en yüksek getiriyi yatırım ve emeklilik fonları ile mevduat sağladı. Hisse Senedi Yatırım Fonları haziran ayında yüzde 5,31 yükselirken, Hisse Senedi BES Fonları yüzde 4,55 oranında artış gösterdi.







KOBİ Sanayi haziran ayında kaybettirdi







Faiz indirim beklentileri Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley ve JPMorgan TCMB’nin faiz kararını ve faiz indirim beklentilerini paylaştı. Goldman Sachs ilk faiz indiriminin 3. çeyreğin sonunda başlamasını beklerken Morgan Stanley ve Barclays ise indirimlerin 2025’te başlayacağı tahminini paylaştı. Risk primi izleniyor







Spor sektörü haziranda yüzde 19,55 yükseldi Borsa İstanbul’da sektörler aybaşından bu yana farklı performanslar sergiledi. Özellikle BIST Spor Endeksi yüzde 19,55 gibi yüksek bir getiri ile öne çıktı. Diğer sektörler de dikkate değer nitelikte getiriler sağladı. Gıda ve içecek, yüzde 12,21 performansla en iyi ikinci sektör olurken, ticaret yüzde 11,50 getiri ile üçüncü sırada yer aldı. Turizm, bilişim, hizmetler ve metal ana yüzde 5’in üzerinde getiriler sağladı. Bu performanslar, yatırımcılar için önemli ipuçları sunarken, piyasanın dinamiklerini anlamak açısından da değerli bilgiler veriyor. Son bir ayda 253 baz puana kadar gerileyen Türkiye’nin kredi risk primini gösteren 5 yıl vadeli CDS oranı geçtiğimiz hafta 278,25 baz puan seviyesine çıktı. Gri listeden çıkışla birlikte 274 seviyesine geriledi. Yabancı yatırımcıların alımlarını güçlendirmesi açısından risk primindeki düşüş önemli. KOBİ Sanayi hisseleri haziran ayında geriledi. Sektör endeksindeki hisselerin ortalama değer kaybı yüzde 7,81 oranında gerçekleşti. BIST Kimya Petrol sektöründeki hisseler yüzde 5,13 oranında değer kaybetti. BIST 100 Endeksi’deki yükseliş yüzde 2,38 oldu. Gram altın, euro ve doların getirisi yüzde 2 ve aşağısında gerçekleşti. Aylık enflasyonun yüzde 3,37 olduğu düşünülürse bu enstrümanların getirileri enflasyonun gerisinde kaldığını söylemek yanlış olmayacak. TL’de açılan pozisyonlar yükseliyor. Kurumlar da bu konuya dikkat çekiyor. Bank of America (BofA) artan Türk lirası carry pozisyonlarını işaret etti. BofA stratejistlerine göre, Türk Lirası forward, tahvil ve hisse senetlerindeki pozisyonlar artıyor. Pozisyonların azaltılmasının ise Türk Lirası uzun pozisyon işlemler için bir risk oluşturabileceğini belirtiliyor. Stratejistler yayımladıkları notta, “Forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşmış olabileceğini hesaplıyoruz. Sonuç olarak, pozisyonlanmadaki azalma Türk Lirası’nda uzun pozisyon işlemleri için bir risk teşkil ediyor” ifadesini kullandı. TL’de yabancıların yatırımlarının artması özellikle kısa vadeli yatırımlarda pozisyon değişikliklerinde sert dalgalanmaları da beraberinde getirebilir.

Merkez Bankası haziran toplantısında faizi yüzde 50’de sabit tuttu. Kararlılık mesajı verdi. Görünen o ki, TCMB sıkı para politikasından taviz vermeyecek. Elektriğe yapılan yüzde 38 oranındaki zam enflasyonist baskının sürmesine kapı aralayabileceği yorumlarına yol açsa da Merkez Bankası işaret ettiği ek tedbirlerle olasılıklara hazır olduğu mesajını veriyor. Gri listeden çıkışla birlikte yatırım ikliminin biraz daha güçlenmesi bekleniyor. Devamında gelecek adımlar önemli olacak.