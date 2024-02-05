Yarış kızışıyor!

Avrupa pazarında ucuz elektrikli otomobil satmak için başlayan yarış, giderek kızışıyor. Nitekim Koreli Hyundai de, yeni modeli “Casper”ın elektrikli versiyonuyla yarışa dahil olacak.Bir dönem Avrupa pazarında Dacia Logan ile rekabet etmek amacıyla yürütülen ancak pek çok üreticinin daha sonra vazgeçtiği “ucuz sedan” yarışının bir benzeri, “ucuz elektrikli otomobil” konusunda yaşanıyor. Giderek daha çok Çinli markanın Avrupa pazarına “elektrikli ve makul” modellerle girmesi, bu pazarda uzun süredir varlığını sürdüren üreticileri de harekete geçirirken, yarış, yeni modellerle daha da kızışıyor.Satışa sunulan ya da sunulması planlanan tamamen elektrikli Dacia Spring, Renault’nun yeniden üreteceği Twingo, Citroen e-Ce3 gibi modellerin ardından Hyundai de, “Casper” modeliyle bu kervana katılma kararı aldığını açıkladı. Kore’de 1.0 lt benzinli motorla satışa çıkan Casper’ın, Türkiye’de üretilen “i10” ile aynı platformu paylaştığı belirtiliyor. Avrupa’da 2025’ten itibaren “sadece elektriklisi” satılacak Casper’ın, şimdilik Kore’de üretileceği ifade ediliyor. Fiyatının, 20 bin Euro’dan az olması planlanıyor.MG, BYD (Seagull), Leapmotor (T03) gibi markaların ucuz modellerinin yanı sıra, az önce bahsettiğimiz Avrupalı üreticilerin modelleri, öncelikli rakipleri olacak.Türkiye’de de satışa sunulan Dacia Spring’in yanı sıra, Renault’nun yeniden ve elektrikli olarak üretme kararı aldığı Twingo’su ve Citroen’in e-C3’ü. Tüm bu modeller 20 bin Euro ve altında fiyatlara satılacak şekilde planlanırken, bu fiyat skalasında başka modellerin de gelmesi olası. 23-25 bin bandında da ciddi rekabet söz konusu. Nitekim burada da elektrikli Renault 5, yeni nesil Fiat Panda, VW ID GTI konseptinin seri üretim versiyonunu (ID1 telaffuz ediliyor) ve ID2’nin 25 bin Euro’dan bekleniyor. Tesla da 20-25 bin Euro civarında bir elektrikli üreteceğini açıklamıştı.Karsan, “Otonom e-ATAK” ile Avrupa’da yeni bir “ilk”e imza attı. Sektörün ilk “seviye 4 Otonom” teknolojisine sahip aracı “e-ATAK”, Avrupa’da şehir içinde otonom sürüşle biletli yolcu taşıma hizmeti sunan ilk araç unvanını almıştı. Şimdi de Otonom e-ATAK’ın, 2022’den bu yana hizmet verdiği Norveç’in Stavanger şehrindeki rotası güncellendi. Otonom e-ATAK, kavşak ve trafik ışıklarıyla dolu yeni rotasında 800 metre uzunluğundaki tünelden de geçmeye başladı. Böylelikle Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.Toyota’nın popüler Corolla’sı, daha fazla standart donanıma ve yeni teknolojilere sahip 2024 modeliyle Türkiye’de satışa sunuldu. 2024 modellerde, 3. Nesil Toyota Safety Sense güvenlik sistemi, tüm Corolla versiyonlarında standart oldu. Safety Sense 3 paketinde Ön Çarpışma Önleyici, Trafik İşareti Algılama ve Kavşakta Çarpışma Önleme, Proaktif Sürüş Desteği, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi özellikler yer alıyor.Dacia, 2025’ten itibaren resmi olarak Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’na (W2RC) katılmaya hazırlanırken, burada kufllanacağı “Sandrider” yarış otomobili prototipini tanıttı. “Manifesto” konseptinden ilham alan Sandrider, sadece bu tür yarışlar için tasarlanan bir araç. Araca tanınmış “Prodrive” şirketi de katkıda bulunmuş. Çevreci sentetik yakıtlarla çalışabilecek Sandrider’ı, ünlü Fransız pilot Sebastien Loeb ve Dakar fatihi Nasser el-Attiyah gibi isimler kullanacak.Mercedes-Benz Türk, geçen yıl Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirdiği üretimle tarihi rekora imza attı. Şirket ayrıca tarihinin en yüksek kamyon ihracat adedine ulaştı. Şirket Aksaray’da geçen yıl 27 bin 680 kamyon, Hoşdere’de ise 4 bin 308 adet otobüs üretimi gerçekleştirdi.Vespa, ilk prototipi MP6’dan esinlenilerek ürettiği “946 Serisi” için, “Çin Ejderha Yılı”na özel ve sadece 1888 adet üretilen “Vespa 946 Dragon” modelini yollara çıkarıyor. Vespa 946 Dragon, Çin’in ay takviminden esinleniyor. Altın rengi ve yılan gibi kıvrılan zümrüt yeşili ejderha motifi süslemesiyle dikkat çeken bu özel seri, istenirse, aynı temaya sahip “mont” ile de alınabiliyor.- Kampanyalarını Şubat’ta da sürdüren Skoda, Fabia ve Scala için özel fiyatlar, 12 ay için “0” faizli kredi sunuyor. Kampanya, 2023 ve 2024 model Octavia, Kodiaq, Karoq, Kamiq’te de geçerli.- Opel Türkiye, Şubat’ta binek ve SUV modelleri için, 12 ay vadede yüzde 0,99 faizli cazip kredi seçenekleri sağlarken, hafif ticari modellerindeyse KOBİ’lere özel teklifler farklı sunuyor.- MG, yüzde 100 elektrikli “MG4” ve “ZS EV” modellerinde, avantajlı fırsatlar sunuyor. Ayrıca MG elektrikli otomobil sahiplerine 1 yıllık “şarj kartı” hediye ediyor.