Yatırım kapma yarışı hızlandı

Bir dönem hız kesen otomotiv yatırımları, elektrikli araç dönüşümüyle birlikte yeniden artış eğilimine girerken, Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve Macaristan da bu yatırımları çekme yarışına yeniden dahil oldu...Ekonomik durgunluk ve kapasite fazlalığı nedeniyle uzunca bir süredir durgunluk yaşayan otomotiv yatırımları, elektrikli araç dönüşümünün hızlanması ve bu dönüşümde Çinli markaların Avrupa’da var olma istekleri, yatırım çekme yarışını yeniden başlattı.Togg dışında uzun süredir “sıfırdan” ve yeni bir otomotiv yatırımı konusunda bekleyişini sürdüren Türkiye, bu konuda özellikle Çinli markalar nezdinde girişimlerde bulunurken, rakipler de harekete geçmiş durumda. Nitekim yeni yatırımlar konusunda Fas, Tunus, Cezayir’in yanı sıra son dönemin gözdesi Macaristan olurken, İtalya’nın da bu konuda harekete geçtiği yönünde haberler geliyor. Nitekim İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, hükümetle mevcut üreticiler arasında üretim hedeflerine ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yeni üreticiyi daha ülkeye çekmek için düğmeye bastıklarını bildirdi.Ülkenin en büyük üreticisi konumunda olan ve Stellantis grubuna katıldıktan sonra bazı üretimlerini ülke dışındaki tesislerde gerçekleştiren Fiat ile Giorgia Meloni hükümeti arasında hedeflerle ilgili bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Nitekim hükümetin 750 bin adet olan yıllık kapasitenin 1 milyona çıkartılmasını istediği, ancak Stellantis’in yeni yatırıma çok sıcak bakmadığı belirtiliyor. Zira iç pazarda Fiat’ın üstünlüğünün, Volkswagen gibi rakipleri tarafından tehdit altında olduğu da kaydediliyor.Bu ayın başlarında yaklaşık 1 milyar euro’luk bir yeni araç alım teşviki çıkartan hükümet, 2025’e kadar 6 milyar euro harcayarak bir yandan “otomotiv tüketimi”ni artırmaya diğer yandan da üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor. Bu yüzden de yeni üreticilerin peşinde.Aynı şekilde Macaristan da, son dönemde özellikle BYD’nin yatırımıyla moral bulurken, otomotiv yatırımları için cazibesini artırmaya çalışıyor. Macaristan, bu amaçla Debrecen kentini, “Avrupa’nın en büyük batarya üretim merkezi” konumuna getirmek için 2 milyar Euro’luk bir altyapı yatırım programı başlatacağını duyurdu. Bunun içinde yollar, atık su yönetimi, ulaşım gibi kalemler var. Üstelik bu kent, son 8 yılda 12.5 milyar euro’luk doğrudan yabancı yatırım çekmiş olmasına rağmen.Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil markası BYD, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini ve teknolojilerini göstermeye hazırlanıyor. BYD, fuarda “BYD Super DM” (Dual Mode) teknolojisini tanıtacak, plug-in hibrit araçlarda fark yaratan ve Avrupa’da ilk önce Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinden itibaren sunulacak SEAL U DM-i modelini ilk kez sergileyecek. BYD’nin yenilikleri arasında 7 kişilik tam elektrikli SUV modeli Tang’i ve YANGWANG U8’i de sergileyecek.Bu yıl da model atağına devam eden Skoda, makyajlanan Kamiq ve Scala’nın ardından Octavia’yı da güncelledi. Octavia Sedan ve Combi modelleri, Temmuz ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. Yenilikler arasında yeni ön-arka tampon tasarımı, ön ızgara, LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar var. İç mekandaki en önemli yenilik ise, opsiyonel 13 inç’lik yeni ekran. Yapay zeka tabanlı ChatGPT chatbot özelliği de mevcut.Türkiye’ye bir motosiklet markası daha geliyor. Hyundai Assan ile otomotiv deneyimi olan Kibar Holding, “K-Rides” adıyla bir şirket kurarak, dünyanın en köklü motosiklet markalarından “Royal Enfield”i Türkiye pazarına getirmeyi kararlaştırdı. 125 yıl önce İngiltere’de kurulan, şu an Hintliler tarafından üretilen Royal Enfield’ın “Bullet”, “Classic”, “HNTR”, “Meteor”, “Super Meteor”, “Interceptor” ve “Continental GT” gibi 350cc ve 650cc motor hacmine sahip modelleri getirilecek.ABD Başkanı Joe Biden’ın, başkan yardımcısıyken kiralayıp kullandığı 2018 model Cadillac ATS-V otomobili satışa çıktı. Cadillac ATS’nin en güçlü versiyonu olan bu araç, Biden’ın isteği üzerine “Kona Brown” olarak nitelendirilen kahverengi döşemeyle çıkmış fabrikadan. Yani “türünün tek örneği” denilebilecek türden. 2020’ye kadar Biden’da kalan araç, henüz 25 bin 600 km’de. 3.6 lt çift turbo V6 motor 470 PS güç ve 603 Nm tork üretiyor...- Hyundai, tamamen elektrikli araçlardan oluşan IONIQ markasının ikinci modeli IONIQ 6’ya yeni bir donanım paketi ekledi. D-sedan sınıfındaki modele eklenen Türkiye’ye özel ve yüzde 10 ÖTV avantajına sahip “Advance” paketi, hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere rahat ulaşmasını sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı, 185 km/s ile sınırlandırıldı. 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor. Isı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.