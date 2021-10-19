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Yatırım rota arıyor

Zeynep Aktaş
19.10.2021 09:41
Enflasyonist kaygılar önümüzdeki dönemin yatırım rotasını belirliyor. Enflasyondan koruyan tüm güvenli limanlar tercihler arasında.

Piyasalarda gündem oldukça yoğun. Küresel enflasyon kaygıları hızla yükselirken, petrolün varil fiyatı tırmanıyor, maliyetler artıyor. Ekonomiler pandemi sonrası açılma sorunlarını atlatmaya çalışıyor.

Ertelenen talepler gerçekleşmeye başladı ve beraberinde kur etkisinden ayrı olarak enflasyonu yukarı yönlü itekliyor. Yükselen fiyatlar karşısında “geçicidir” bakışı yerini tedirginliğe bırakmış durumda. Enflasyonist kaygılar önümüzdeki dönemin yatırım rotasını da belirliyor. Enflasyondan koruyan tüm güvenli limanlar yatırımcıların seçici tercihleri arasında yer alacak.

Piyasa beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa profesyonellerine aylık anket düzenliyor ve belli başlıklar altında beklentilerini alıyor.

Bunu da “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak yayınlıyor. Gelişmeler enflasyon beklentisindeki artışın sürdüğü yönünde. TCMB’nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket dönemine göre 89 baz puan yükselerek yüzde 17.63 olurken, 12 ay ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde de bir önceki döneme göre artış gözlendi.

Anket katılımcılarının politika faizi beklentisi cari ay sonu için yüzde 17.63, üç ay sonrası için yüzde 16.60 düzeyinde bulunuyor. Piyasa profesyonellerinin enflasyon kaygıları enflasyon üzeri getiri sağlamak için alternatif ürünleri değerlendirmelerinin şart olduğunu gösteriyor.

TCMB, faizle ilgili kararını 21 Ekim’de verecek. Yeni ekonomik gelişmeler karşısında TCMB farklı enstrümanlarla öne çıkabilir.



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