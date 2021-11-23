Kur hareketlenmesi sonrasında yatırım tercihleri değişiyor. Döviz bazlı enstrümanlara ilgi arttı. Yatırımda alternatif seçenekler öne çıkıyor. Yatırım fonlarında tematik fonlar daha fazla tercih edilebilir.Merkez Bankası’nın kasım ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15 seviyesine çekmesi sonrasında yatırımcılar tercihlerini yeniden gözden geçirmeye başladı.Bunun nedeni faizin enflasyonun altında bir seyir izlemesi. Aralık ayında bir faiz indirimi daha gündemde olabilir. Bu nedenle piyasalardaki volatil seyir devam edecek.Yatırımcılar için tematik yatırım fonları birer alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle belirsizliğin ve piyasalardaki dalgalanmaların yüksek olduğu dönemlerde güçlü temalara yatırım yapanlar getirilerde ayrışabilmekte.Tematik fonların özelliği, stratejilerinde belli temaların öne çıkmasıdır. Tematik fonlar sektör fonlarından ayrılmakta.Bir sektör fonu sadece mevcut sektör hisselerine ya da enstrümanlarına yatırım yaparken tematik fonlar çok daha geniş yelpazeden bir enstrüman grubunu portföyünde bulundurabilmekte. Tema fonlarının ilgi görmesinin en önemli nedeni yatırımcıları yeni gelişmelere yakınlaştırması.Sürdürülebilirlik, yapay zeka, yenilenebilir enerji gibi bir çok alan yeni yatırımcı kitlesinin de ilgisini çekmekte.Günümüzde özellikle teknoloji temalı fonlar yoğun ilgi görmekte. Pandemi döneminde genç kesiminin yatırım enstrümanlarına ilgisi arttı. Teknoloji temalı fonlar teknolojik değişim süreçlerine yoğunlaştığı için yatırımcıları da canlı tutuyor.Otomasyon, dijital altyapı, robot teknolojileri, internet bağlantıları gibi alanlarda yatırım yapan fonlar fon sepeti ve atak fonlar içerisinde yer alabilmekte.Hisse senedi fonları profesyoneller tarafından yönetilmeleri nedeniyle bireysel yatırımcılar için alternatif bir seçenek oluşturuyor. Hisse senedi fonlarında getiri baz enstrümana göre değişebilmekte. Örneğin Borsa 30 hisselerine yatırım yapan hisse fonları ya da banka hisselerine yatırım yapan fonlar gibi.Son iki yılda yabancı hisse senetlerinde görülen yükselişler bu yöndeki talepleri değerlendiren kurumlar tarafından yeni fonların oluşturulmasına yol açtı. Önümüzdeki dönemde bu fonların sayısının arttığını görebiliriz. Özellikle sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiye yönelik fonlar çok daha fazla ilgi görebilir.Fonların profesyoneller tarafından yönetilmesi değer kaybetmeyeceği anlamına gelmez. Belli periyotlar içerisinde fonların getirileri takip edilmeli. Üç aylık, altı aylık, yıllık, iki yıllık, beş yıllık dönemlerde getiriler oluşmamışsa bu fonları performansı yüksek olanlarla değiştirmekte yarar var.Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran tematik hisse senedi fonları oldu. Sağlık, yabancı ülke hisse senedi fonları, teknoloji ağırlıklı fonlar öne çıkan fonlar arasında yer alıyor.Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı. Ekim ayında 76.8 olan endeks, kasım ayında 71.1 oldu. Böylece endeks verilerinin tutulmaya başlandığı 2004 yılından bu yana en düşük seviye görüldü. Daha önce 2009 yılı ocak ayında 74.4 puan ile en düşük seviye görülmüştü.