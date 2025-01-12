Yatırımcı güvenli limanlara sığındı

Para piyasası talebi

Para piyasası fonlarına ilgi oldukça yüksek. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 50’den 47.50’ye indirmesine rağmen enflasyon karşısında faiz oranlarının yüksek seyri para piyasası fonlarına ilgiyi canlı tutuyor. Halihazırda 62 para piyasası fonu bulunuyor. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu, İş Portföy Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonlarında bir haftada 10 milyar TL’nin üzerinde para girişleri olduğu görüldü.

Tercihlerde öne çıkanlar

Yılın ilk günlerinden itibaren yatırım araçlarındaki performans farklılıkları dikkat çekiyor. Yılın ilk 10 gününde dolar yüzde 0.12 gibi sınırlı bir yükselişle 35.42 TL seviyesine ulaşırken, euro yüzde 0.99 oranında değer kaybederek 36.31 TL’ye geriledi. Borsa İstanbul ise yüzde 0.81 oranında yükselerek 9.911 puana çıktı. Güvenli liman olarak görülen Cumhuriyet altını yüzde 1.37 artışla 20.392 TL seviyesine yükselirken, mevduat getirisi yüzde 1.32 oranında oldu.

27 hissede yükseliş









Dinamik hisselere yöneldiler Küçük ve orta ölçekli hisselerde görülen bu yükseliş, yatırımcıların kısa vadeli getiri arayışını öne çıkardı. Güvenli limanlardan uzaklaşıp daha dinamik hisselere yönelen yatırımcı davranışları, piyasa oynaklığını artıran etken oldu. Yıldız Pazar’da işlem gören CVK Maden yüzde 13.99, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 12.71 ve Margün Enerji yüzde 11.75 yükseliş göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Ana Pazar’da yer alan Selva Gıda, Lokman Hekim Sağlık ve Arena Bilgisayar gibi hisseler de yüzde 12’lere varan kazançlarla öne çıktı. Ayrıca, Alt Pazar’dan Vanet Gıda, Rainbow Polikarbonat ve Silverline Endüstri gibi hisseler kayda değer yükselişlerle yatırımcı ilgisini çekti. Türkiye’de ödemeler dengesi ve bütçe verileri öne çıkıyor







Küresel piyasalarda TÜFE ve GSYH verileri odakta 13 Ocak Pazartesi günü ABD federal bütçe dengesi (Aralık) açıklanacak. 15 Ocak Çarşamba günü İngiltere TÜFE (Aralık) ve Almanya GSYH (2024) verileri izlenecek. 17 Ocak Cuma günü ise Çin GSYH (4. çeyrek), Euro Bölgesi TÜFE (Aralık, final) ve ABD sanayi üretimi (Aralık) öne çıkacak. Orman ve kağıt, finansal kiralama sektörleri Son bir haftada yüzde 3’ün üzerinde performans gösteren iki sektör var. Finansal Kiralama sektörü hisseleri ortalama yüzde 3,08 yükselirken BIST Orman, Kağıt ve Basım Endeksi yüzde 3,05 yükseldi. Türkiye’de 13 Ocak Pazartesi günü ödemeler dengesi (Kasım) verisi açıklanacak. 15 Ocak Çarşamba günü ise merkezi yönetim bütçe dengesi (Aralık) yayımlanacak. 16 Ocak Perşembe günü haftalık rezerv, DTH ve yabancı işlemleri öne çıkarken, 17 Ocak Cuma günü kısa vadeli dış borç (Kasım) ve konut fiyat endeksi (Aralık) verileri izlenecek. Borsada 27 hisse 10 günde yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Özellikle küçük ve orta ölçekli hisselerde güçlü yükselişler gözlendi. RTA Laboratuvarları yüzde 19.81 ile ilk sırada yer alırken, onu sırayla Kartonsan yüzde 19.08 ve Hatay Tekstil yüzde 17.28 oranındaki yükselişle takip etti. Mercan Kimya yüzde 17.14 artışıyla dikkat çeken bir diğer hisse oldu.

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve artan belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Para piyasası fonlarında sadece 10 gün içinde 82 milyar TL’lik net büyüme yaşanması, riskten kaçış refleksinin en somut göstergesi oldu. Dolar Endeksi (DXY), 109,68 seviyesine yükselerek son iki yılın zirvesine doğru çıktı. Güvenli liman yatırımlarına olan ilgi hızla arttı. Bu süreçte en fazla yükselen yatırım araçları arasında Cumhuriyet altını, para piyasası fonları ve mevduat ön plana çıktı.