Yatırımcının algısı önemli

Faizle ilgili karar haftasında dolar kuru direnç seviyelerini zorluyor. Belirsizliği olumsuz fiyatlayan piyasalar için volatilite yön belirliyor.Faiz kararlarının alındığı zamanlar piyasaların hareket dinamiklerinin zorlayıcı olduğu süreçlerdir. Dolar kurunun 8.66 TL’ye hareketindeki dinamiğe bakıldığında faiz kararına ilişkin belirsizliğin fiyatlandığını görüyoruz.Belirsizlik olumsuz yönde fiyatlanıyor. Faiz düşmeden inmiş gibi fiyatlama süreci yaşanıyor. Burada yatırımcı algısının önemi büyük.Zira piyasalar Merkez Bankası’nın hem politika metnini okuyor, hem de sözlü yönlendirmesine bakıyor. Çekirdek enflasyon vurgusu sonrası para politikasının rotasının ne yönde olacağına ilişkin belirsizlik oluştu.Kurlarda yukarı yöndeki ana eğilimin sürmesi ve dönem dönem gözlenen yukarı sıçramalar yatırımcı davranışlarının yükselen enstrümanlara yönelmesine neden oluyor. Dolar/TL bu yönü ile bireysel yatırımcıların yönelim radarından çıkmıyor.Kurun düşeceği algısı ancak alternatif seçeneklerin fırsat yaratması ve daralan hareket marjları ile gündeme gelebilir.Öte yandan piyasada alım ve satımda kâr marjı bırakıyorsa, yatırımcı bu alternatifini kısa vadeli de değerlendirebilecektir. Bu nedenledir ki kur baskısı azalmıyor.Borsa İstanbul’da son beş yılda kâr marjı sürekli yükselen şirketler yatırımcıların ilgi alanında bulunuyor. Yatırım uzun vadeli bir perspektif ister. Bu nedenledir ki şirketlerin kâr marjlarının artması önemlidir. Kâr marjı artan firmalar verimliliği aktif hale getirmiştir. Daha etkin bir kaynak yönetimi vardır. Bu nedenle yatırımcılar portföylerinde bu şirketlere daha fazla yer vermeyi tercih ederler.Aşağıda kâr marjı son 5 yılda yükselen, piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde olan şirketleri defter değerine ve fiyat kazanç oranlarına göre sıraladık. Listede yer alan firmalar şunlar: Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, Sasa Polyester, Tofaş Oto. Fab., Arçelik, Petkim, Koza Altın, Vestel, Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör, Otokar, Aksa, Brisa, Ülker Bisküvi, Jantsa Jant Sanayi, Nuh Çimento, Kordsa Teknik Tekstil ve Deva Holding.Bu şirketler içerisinde Fiyat/Kazanç oranı en düşük olanlar: Vestel, Petkim, Vestel Beyaz Eşya, Ülker Bisküvi, Arçelik ve Deva Holding.Hisse senedinin pazardaki değeridir.Şirketin çıkardığı hisse sayısıdır. Nominal değeri çoğunlukla 1 lira olduğundan ödenmiş sermaye kadardır. Eğer hissenin nominal fiyatı 1 TL’den farklı ise o takdirde çıkarılmış sermaye hissenin nominal fiyatına bölünerek hisse adeti bulunur.Hisse fiyatı ile hisse adedi çarpılarak bulunur.Piyasa değeri kâra bölünerek bulunur. Yıllık kâr ile kaç yılda ana paranın amorti edildiği bulunur.Piyasa değeri özkaynağa bölünerek bulunur. Şirketin defter değerinin kaç katına alıcı bulduğu görülür.Şirketin satışlarının ne kadarını kâra dönüştürdüğüdür. Net kâr/Satıştır.1- Bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde varlık alımı azaltımlarının başlayabileceğine dair endişeler gelişmekte olan ülke piyasalarına olumsuz yansıdı.2- Korku Endeksi VIX, 25.4 puanla 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.3- Çin’in gayrimenkul sektörüne ilişkin endişeler haftanın ilk işlem gününde Hong Kong piyasasına da sıçradı ve emlak şirketlerinin hisse senetlerine bir yılı aşkın sürenin en güçlü satışını getirdi. Çin ülke CDS’i cuma günü kapanışına göre 9 puan artarak 45 puanla 1 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Çin bundan sonra daha fazla gündemde yer alabilir.4- Bitcoin fiyatı yüzde 7 kayıpla 44 bin 924 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum fiyatında da düşüş yüzde 9’u buldu. Fiyat 3 bin 133 dolar oldu. Cardano yüzde 10’un üzerinde, Ripple yüzde 11.3 kayıpla işlem gördü.5- Goldman Sachs analistleri kışın soğuk geçmesinin günlük petrol talebini artırabileceğini, Brent petrol için 80 dolar olan 4. çeyrek fiyat tahmininin 5 dolar yükselebileceğini belirtti.