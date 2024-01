Yıl sakin başladı, gözler faizde

Faiz ve masrafın daha yüksek olması ve krediye ulaşmadaki zorluk firmaların alternatif borçlanma kanallarına daha fazla ağırlık vermesine yol açıyor. Yatırımcıların da borsaya alternatif olduğu ölçüde tahvil ve bonoya yönelimi artacak.

Sermaye artırımları

Merkez Bankası rotayı belirliyor

Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü pozitife çevirdi. Hemen ertesinde 5 şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeye gitti. Kredi notunu yükselttiği Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın notu B3’ten B2’ye çıkarken görünümleri durağandan pozitife döndü. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çevirdi.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı ilk toplantısı 25 Ocak’ta gerçekleşecek. Bu toplantıda faizin 250 baz puan artması bekleniyor. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde. Kurumun olası bir “pas” geçmesini piyasalar sıkı para politikası duruşundan taviz olarak algılayabilecektir. Faiz kararı kadar Merkez Bankası’ndan gelecek notlar da önemli olacak.

Enflasyon nedeniyle sermayelerin düşük kalması bu yıl sermaye artırımlarının fazlalaşmasına neden olacak. SPK son toplantısında üç bedelli üç de bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Loras Holding, Çelik Halat ve Sekuro Plastik bedelli, Konfrut Gıda, Duran Doğan Basım ve PC İletişim ise bedelsiz sermaye artırımına gidecek.