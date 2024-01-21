Yıl sakin başladı, gözler faizde

Hedef odaklı emeklilik fonları önde

Bireysel emeklilik sistemi, yatırımcılara geniş bir fon yelpazesi sunarak finansal çeşitliliği teşvik ediyor. Bu yelpazede, Türk lirası borçlanma enstrümanlarına veya döviz bazlı borçlanma araçlarına odaklanan fonlar olduğu gibi altın gibi değerli madenlere, borsa hisselerine ya da sektör bazında yatırımda bulunan fonlar da bulunmakta. Fonlar yatırımcıların alternatif beklentilerini karşıladıkları ölçüde katılımcı sayısını da artırmakta.







Şirketler alternatif borçlanma kanallarını deniyor



Faiz ve masrafın daha yüksek olması ve krediye ulaşmadaki zorluk firmaların alternatif borçlanma kanallarına daha fazla ağırlık vermesine yol açıyor. Yatırımcıların da borsaya alternatif olduğu ölçüde tahvil ve bonoya yönelimi artacak. Sermaye artırımları







Merkez Bankası rotayı belirliyor Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü pozitife çevirdi. Hemen ertesinde 5 şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeye gitti. Kredi notunu yükselttiği Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın notu B3’ten B2’ye çıkarken görünümleri durağandan pozitife döndü. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çevirdi. Merkez Bankası’nın 2024 yılı ilk toplantısı 25 Ocak’ta gerçekleşecek. Bu toplantıda faizin 250 baz puan artması bekleniyor. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde. Kurumun olası bir “pas” geçmesini piyasalar sıkı para politikası duruşundan taviz olarak algılayabilecektir. Faiz kararı kadar Merkez Bankası’ndan gelecek notlar da önemli olacak.

Enflasyon nedeniyle sermayelerin düşük kalması bu yıl sermaye artırımlarının fazlalaşmasına neden olacak. SPK son toplantısında üç bedelli üç de bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Loras Holding, Çelik Halat ve Sekuro Plastik bedelli, Konfrut Gıda, Duran Doğan Basım ve PC İletişim ise bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Bu hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yedi şirketin tahvil ya da finansman bonosu ihracına onay verdi. SPK, perşembe günü yayınladığı haftalık bülteninde 7 şirketinin borçlanma aracı ihraç etmesine onay verdi. Yurt içinde yönelik ihraç edilecek 6 borçlanma aracının toplam tutarı 3,1 milyar TL olurken Şekerbank yurt dışına yönelik 600 milyon dolarlık iki ayrı tahvil ihraç edecek. Bu ihracın 300 milyar doları yeşil ve sürdürülebilir tahvil niteliğinde olacak. Yurt içine yönelik çıkarılacak borçlanma araçların beşi tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılacak.

Yılbaşından bu yana emeklilik fonu kategorilerinde en yüksek getiriler yaşam döngüsü fonlarında oluştu. Yaşam döngüsü fonları, katılımcının emeklilik tarihi, risk algısı, yaş gibi özelliklerini dikkate alarak bir yatırım stratejisi oluşturmakta. İlk 20 günde emeklilik fonları ortalama yüzde 2,39 yükselirken, bu fonlar yüzde 6,10 oranında değer kazandı. Endeks fonları ise yüzde 5,92 oranında artış gösterdi.