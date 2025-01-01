Yılın kazandıranı TL varlıklar oldu

Para politikasında neler bekleniyor?

1- Merkez Bankası 2025 yılına 250 baz puanlık faiz indirimi ile girdi.

2- Yıl boyunca 8 toplantı yapılacak.

3- Her toplantıda faiz indiriminin gelmesi şaşırtmayacak.

2024’te piyasalar nasıl şekillendi?

- Borsa: Borsa Endeksi 2025 yılına 9.796 seviyesinden giriyor. Endeks dolar bazında 279.01 seviyesinde. Yıl içerisinde en düşük 248.39 ve en yüksek 344.82 seviyesi görüldü. Endekste 250 dolar seviyeleri dip 320-340 dolar arası seviyeler satışların yoğunlaştığı bölge. Endeks 340 doları aşabilirse 400 dolara kadar yükselebilir. Ancak ağırlıklı olarak al-sat eğiliminin hakim olduğu bir yıl beklenmeli.

- Enflasyon: Enflasyon 2024 Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra gerilemeye başladı. Yıl boyunca düşüş eğilimini sürdürecek.

- Dolar: Dolar kuru enflasyonun bir basamak altında değerlenecektir. 2025 yılında zayıf bir seyir izleyebilir.

- Faiz: Politika faizinde 2024’ün son ayında başlayan 250 baz puanlık düşüş yıl boyunca devam edecek.

- Kıymetli metaller: Kıymetli metaller jeopolitik riskler ve enflasyonist ortamda ilgi görmeye devam edebilir.

- Risk Primi: Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi şimdilerde 257.63 seviyesinde. Risk pirimi 2025 yılında 200’ün altına gerileyecektir.

4- Merkez Bankası ihtiyatlı ve veri odaklı bir yaklaşım izleyecek.