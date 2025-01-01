Yılın kazandıranı TL varlıklar oldu

2024’ün ana teması sıkı para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel bazda jeopolitik riskler oldu. Global ölçekte 2022’de son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları yaşanırken 2023’te ülkeler sıkı para politikası ile enflasyonu dizginlemeye çalıştı. 2024 yılında faiz indirim döngüsü başladı. Bizde de Merkez Bankası 2024’ün son toplantısında faiz indirim trendine girdi.
2025 yılına küresel bazda faiz indirim döngüsü ile giriyoruz. Merkez bankaları veri odaklı adımlar atacak. Gelişmekte olan ülkelere para girişi ve riskli varlıklara yönelimlerin arttığı görülebilir.
Para politikasında neler bekleniyor?
1- Merkez Bankası 2025 yılına 250 baz puanlık faiz indirimi ile girdi.
2- Yıl boyunca 8 toplantı yapılacak.
3- Her toplantıda faiz indiriminin gelmesi şaşırtmayacak.
4- Merkez Bankası ihtiyatlı ve veri odaklı bir yaklaşım izleyecek.
2024’te piyasalar nasıl şekillendi?
- Borsa: Borsa Endeksi 2025 yılına 9.796 seviyesinden giriyor. Endeks dolar bazında 279.01 seviyesinde. Yıl içerisinde en düşük 248.39 ve en yüksek 344.82 seviyesi görüldü. Endekste 250 dolar seviyeleri dip 320-340 dolar arası seviyeler satışların yoğunlaştığı bölge. Endeks 340 doları aşabilirse 400 dolara kadar yükselebilir. Ancak ağırlıklı olarak al-sat eğiliminin hakim olduğu bir yıl beklenmeli.
- Enflasyon: Enflasyon 2024 Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra gerilemeye başladı. Yıl boyunca düşüş eğilimini sürdürecek.
- Dolar: Dolar kuru enflasyonun bir basamak altında değerlenecektir. 2025 yılında zayıf bir seyir izleyebilir.
- Faiz: Politika faizinde 2024’ün son ayında başlayan 250 baz puanlık düşüş yıl boyunca devam edecek.
- Kıymetli metaller: Kıymetli metaller jeopolitik riskler ve enflasyonist ortamda ilgi görmeye devam edebilir.
- Risk Primi: Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi şimdilerde 257.63 seviyesinde. Risk pirimi 2025 yılında 200’ün altına gerileyecektir.