Yön arayışı devam ediyor

Fed’in kritik haziran ayı toplantısına doğru piyasalarda tansiyon yükselmeye devam ederken, Fed’in beklenenden önce parasal genişleme noktasında aşağı yönlü bir değişime gideceği beklentisi günden güne daha çok konuşulur ve tartışılır olmaya devam ediyor.



Yellen’ın tartışmayı hızlandırdığı ve kendisini revize etmesine sebep olan olası yüksek enflasyon-faizlerde yukarı yönlü değişim başlığı daha netleşmemişken, tahvil alımlarının da beklenenden önce azaltılabileceği beklentisi son günlerde piyasa fiyatlamalarına daha belirgin girmeye başladı.



Özellikle Fed Başkanı Powell’ın defalarca varlık alımlarını azaltmayı konuşmanın zamanının gelmediğini söylemesine karşın Fed’in nisan ayı tutanaklarında bu konunun gündeme gelmesi ve tartışılması piyasaları tedirgin etmiş durumda.



Tutanaklarda "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti" ifadelerinin kullanılması dikkat çekici. Buna göre bazı üyelerin muhalefetine rağmen diğer bazı üyelerin tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmaların önümüzdeki toplantılarda başlaması gerektiği sinyalini vermesi Fed’in Haziran ayı toplantısını çok önemli hale getirdi.



GÖZLER ABD VE İTALYA 10 YILLIKLAR VE DOLAR ENDEKSİ TARAFINDA OLMAYA DEVAM EDECEK



Dolar endeksi tarafında şimdilik 90.00’ların hemen altında ve civarında ılımlı pozitif seyir devam etse de, ABD 10 yıllıklar tarafında uzun süredir kritik eşik olan ve 50 aylık ortalamayı içinde bulunduran yüzde 1.60-1.80 aralığı içinde kalınması, son dönemde özellikle İtalya 10 yıllıkların aradaki makası kapatmaya başlayarak kritik eşik olan yüzde 1.00-1.20 bandına gelmesi piyasaların tedirginliğini ve temkinli duruşunu gösteriyor.



Yeni destek paketi beklentileri ve aşılama iyimserliği ile pozitif tarafta kalmaya çalışan ABD merkezli gelişmiş ülke borsalarında yaşanan ara ara kar satışlarına sahne olan temkinli süreç ve emtia tarafında yaşanan gelişmelere baktığımızda bundan sonra Fed toplantısına kadar oluşacak dönemin oldukça önemli olduğunu görmekteyiz.



İYİMSERLİĞE DÖNÜŞ ÇABALARI



ABD Hazinesi’nin düzenlediği enflasyon korumalı 10 yıllık tahvil ihalesine beklentinin altında talep gelmesi Fed’in enflasyon yükselişinin geçici olacağı görüşüne destek verince ve bu sonuç Fed’in uzun süre mevcut genişlemeci tutumuyla aktif kalacağını destekleyince piyasaların bu gelişmeyi şimdilik pozitif fiyatladığını görüyoruz.



Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da Mayıs ayında, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve hammadde tedarikinde yaşanan gecikmelere rağmen hizmet sektöründe ciddi bir toparlanma görülmesi ve her iki ülkede de hizmet sektöründe 10 ayın en hızlı büyümesini göstermesi de şimdilik piyasalara destek vermiş durumda.



SP500 VE DAX‘TA KRİTİK DESTEKLERDEN GERİ DÖNÜŞ ÇABASI



ABD borsaları kritik desteklerden toparlanırken özellikle S&P 500’de kritik destek eşiği 4000’lere doğru gerileyip gelen alımlarla tekrar 4100-4200’lere ulaşması önemli. Kalıcı yükselişe dönebilmek için asıl olarak 4200-4350 bandına gelinmesi ve buranın geçilme gücü önemli olmaya devam edecek. Aşağıda ise kısa vadede 4000’ler kritik destek olarak takip edilmeye devam edilecek.



DAX tarafında ise 15000’lere doğru bir geri çekilmeden sonra buradan gelen destekle tekrar 15500 ara direncine ulaşılması önemli. Aşağıda 15000-15200 aralığı üzerinde kaldıkça ve buradan destek bulabildikçe ve 15500 üzerinde kuvvet kazanabildikçe yeni potansiyel hedef 16000-16500 aralığı olacaktır.



Özetle piyasalar her haber akışını yakından izleyerek pozitif tarafta kalmaya çaba gösterirken, olası riskler ve Fed’e dair belirsizlikler de yakından takip ediliyor. Her iki yöne olası bir kırılma sürecine doğru ilerlediğimizi unutmadan temkinli iyimserlik içinde yatırım kararlarımızı yönlendirmek her zamankinden önemli hale gelmiş durumda.