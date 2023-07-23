Yükseliş hareketinde küçük hisseler gözde

Borsa İstanbul’da BIST 30 hisseleriyle başlayan hareket, küçük hisselere yayılırken; piyasadaki hisse adetlerinin sınırlı olması, küçük sermayelerle hızlı hareketler yapabilmeleri bu hisselere ilgiyi canlı tutuyor. Borsada endeks bir haftada yüzde 7,68 artış gösterdi. Büyük şirketlerle başlayan yükseliş küçük şirketlerle sürüyor.
Kurumsal yatırımcıların hisse senedi paylarına baktığımızda emeklilik fonlarında hisse oranı yüzde 23,55 ile yükselişte. Yatırım fonlarında hisse oranı yüzde 22,43 bu oran yılbaşında yüzde 20,7 seviyesindeydi. Artış var ancak yüksek değil. Yabancı yatırımcıların hisse senedi oranı ise yüzde 29,42 seviyesinde. Yabancı yatırımcıların hisse senedi oranı hâlâ yüzde 30’un altında.
Halka arzlara ilgi sürüyor
Haftanın en fazla değer kazanan endeksi Halka Arz Endeksi oldu. BIST Halka Arz Endeksi, yüzde 12,27 yükseldi. Halka arzların yeniden start alması endekste de yükselişi getirdi. Halka arzlar, şirketlerin büyüme ve gelişme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, yatırımcılar için de çekici bir yatırım alanı haline geldi. Bu yükselişle birlikte halka arzlara yönelik enerjinin yüksek seyrini koruduğu gözleniyor.
1 haftada %46 kazandırdı
Halka arz hisselerinde bir haftada yüzde 46’ya varan getiriler oluştu. Yeo Teknoloji yüzde 46,52; Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri yüzde 31,96; Girişim Elektrik yüzde 31,70; Birleşim Mühendislik yüzde 30,88 oranında değer kazandı.
DOLAR KURU VE ALTIN NE OLUR?
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru 26,96 TL seviyesinde. Gram altın ise 1.721’den alıcı buluyor. Faizin yüzde 17,50 ve enflasyonun yüzde 38,21 olması yatırımcıların güvenli limanlardaki pozisyonunu korumasına yol açıyor. Rekabetçi kur; altın ve dövize yönelimi güçlendiriyor. Dolar ve altında ivme düşmekle birlikte yukarı yönlü seyir korunuyor.
Sıkılaştırma sürecek
Merkez Bankası, temmuz ayı faiz kararında, parasal sıkılaştırma sürecine kademeli devam edeceği mesajını tekrarladı. Faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma politikalarını destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alındığı belirtildi.
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü oranı %15 olarak belirlendi.
FED haftası geldi
Öte yandan finansal veriler, ekonomi raporları ve diğer ekonomik göstergeler piyasalara yön veriyor. Bu hafta açıklanacak veriler de piyasaların seyri açısından önemli. Merkez Bankası, 25 Temmuz’da Temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıklayacak. 27 Temmuz’da TCMB, Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirecek. Dışarıda FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 26 Temmuz akşamı saat 21.00’de de kritik faiz kararı açıklanacak. Fed’den 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor.
PİYASADA BİLANÇO MEVSİMİNE GİRİLDİ
2023 yılı ilk yarı verileri açıklanıyor. İlk açıklanan bilançolarda zayıf seyir dikkat çekiyor. Çan 2 Termik ve Arçelik ilk yarı bilançolarını açıkladı. Çan 2 Termik yılın ilk yarısında 548 milyon TL, Arçelik ise 1 milyar 566 milyon TL net kâr açıkladı. Çan 2 Termik’in kârı yüzde 40 azaldı. Arçelik’in kâr artışı ise yüzde 9 ile sınırlı kaldı. Bu şirketin karlığığını zayıf kalmasını 3 nedeni var. (1) Yurt dışı satışlardaki zayıf artış; (2) Ticari işlemlerle alakalı kur ve vade farkları; (3) Kredilerden kaynaklı kur farkı ve faiz giderleri.