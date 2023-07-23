Yükseliş hareketinde küçük hisseler gözde

FED haftası geldi

PİYASADA BİLANÇO MEVSİMİNE GİRİLDİ

2023 yılı ilk yarı verileri açıklanıyor. İlk açıklanan bilançolarda zayıf seyir dikkat çekiyor. Çan 2 Termik ve Arçelik ilk yarı bilançolarını açıkladı. Çan 2 Termik yılın ilk yarısında 548 milyon TL, Arçelik ise 1 milyar 566 milyon TL net kâr açıkladı. Çan 2 Termik’in kârı yüzde 40 azaldı. Arçelik’in kâr artışı ise yüzde 9 ile sınırlı kaldı. Bu şirketin karlığığını zayıf kalmasını 3 nedeni var. (1) Yurt dışı satışlardaki zayıf artış; (2) Ticari işlemlerle alakalı kur ve vade farkları; (3) Kredilerden kaynaklı kur farkı ve faiz giderleri.

Öte yandan finansal veriler, ekonomi raporları ve diğer ekonomik göstergeler piyasalara yön veriyor. Bu hafta açıklanacak veriler de piyasaların seyri açısından önemli. Merkez Bankası, 25 Temmuz’da Temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıklayacak. 27 Temmuz’da TCMB, Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirecek. Dışarıda FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 26 Temmuz akşamı saat 21.00’de de kritik faiz kararı açıklanacak. Fed’den 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor.