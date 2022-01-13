BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:05
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri aasrasında gerçekleşen komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER 7.481,05 % 0,01147 % 0,00842 % 73,43799
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993306
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
0
En Düşük
0
18:0513,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3957
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4570
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
18:05798,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 21,90
|Açılış
|: 798,87
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|15,06
|4.536.037
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,50
|3.705.870
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|TUCLK
|15,06
|4.536.037
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,50
|3.705.870
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,80
|13.950.830
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% 0,00
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5645
|13,6192
|% 2,99
|
|Euro
|15,5304
|15,6132
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6538
|18,7474
|% 3,19
|
|Frank
|14,8656
|14,9552
|% 3,14
|
|Riyal
|3,6259
|3,6440
|% 3,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-2,93
|
|Altın Gr.
|800
|800
|23,36
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,23
|