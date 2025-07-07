Otomotiv gaza bastı ihracatta rekor geldi

Satışlarda bir rekora imza atan Türkiye otomotiv sektörü, endüstri tarafında da hareketli ve rekorlu bir haziran ayına imza attı. İhracat, 3.4 milyar dolarla tarihindeki en yüksek haziran performansına ulaştı.Türkiye’nin otomotiv sektörü, hayli hareketli ve rekorlu bir haziran ayı atlatırken, bunun, ihracat tarafında da sürdüğü bildiriliyor. Nitekim geçen ay otomotiv ihracatının, 3.4 milyar dolarla en yüksek performansına ulaştığı açıklandı.ÖTV artışı beklentisi, filo alımlarının artması ve kampanyalar gibi etkenlerle otomotiv satışlarının aylık bazda rekor kırdığı açıklanmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, haziranda toplam pazar 118 bin 013 adede ulaşırken, yılın ilk yarısında da toplam satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 607 bin 379 adet olmuştu. Bu rakamlar da, rekor bir yıl olan 2024’ün rakamlarının üzerinde çıkarak, yeni rekorlar gelmesine neden olmuştu.Söz konusu rekorlar, geçtiğimiz ay ihracat tarafında da yaşandı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam da, Türk otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran ayında ulaştığı en yüksek ihracat oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün, haziranda toplam ihracattan aldığı pay yüzde 16.6 olarak gerçekleşti.Haziranda ülke bazında en fazla ihracat, yüzde 74 artış ve 556 milyon dolarlık satışla Almanya’ya yapıldı. Fransa’ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara ulaşırken, üçüncü büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 2 artışla 330 milyon dolar oldu.Haziran ayında ülke grupları bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 42 artışla 2 milyar 527 milyon dolar oldu. Böylece AB, haziran ayı otomotiv ihracatından yüzde 74.2 pay aldı. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 42, diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 94 oranında ihracat artışı gerçekleşti. Orta Doğu ülkelerine ihracat ise yüzde 38 düştü.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak Haziran’da ulaştığımız 3.4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi Haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimizle Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik” dedi. Çelik, Almanya’ya yüzde 74, Belçika’ya yüzde 92, Romanya’ya yüzde 55 ve Slovenya’ya yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşanmasının da, Avrupa pazarında Türk otomotiv endüstrisinin gücünü artırdığını gösterdiğini vurguladı. Haziran’da tedarik endüstrisi yani yan sanayi ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 1 milyar 96 milyon dolara ulaşırken, eşya taşımaya mahsus ticarilerin ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, yolcu taşımaya mahsus ticarilerin ihracatı da yüzde 66 artışla 293 milyon dolar oldu. TIR çekicilerinin ihracatıysa geçen yılın aynı ayına göre “yüzde 504” artarak 180 milyon dolara ulaştı.Ferrari, giriş seviyesi modeli “Roma”yı terketti, ağır makyaj ve geliştirmelerle birlikte “Amalfi”-ye dönüştürdü. Genel anlamda Roma’nın profilini taşıyan Amalfi, yeni ön ve arka tasarım, kaslı arka çamurluklar gibi farklılıklara sahip. İç mekandaysa, müşteri tepkileri sonucu dokunmatik olan pek çok kontrol, artık klasik fiziki düğmelerle değiştirilmiş. Araç, yine Roma’dan farklı olarak özelleştirilebilir 15,6 inç gösterge paneli, 8,8 inçlik bir yolcu ekranı ve 10,25 inçlik eğlence ekranıyla donatılmış. 3.8 lt’lik çift turbo beslemeli V8 motordaysa, turboyla ve motor bloğuyla oynanarak 631 beygire yükselen bir güç barınıyor. Tork, Roma’daki gibi 760 Nm seviyesinde.Türkiye pazarında satışlar rekor kırarken, Peugeot da, yılın ilk yarısında kendi rekorunu kırarak, 41 bin 640 adetlik satışa ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 29 büyüyerek yüzde 6.8 pazar payına ulaşan Peugeot Türkiye, böylelikle markanın Ortadoğu ve Afrika pazarları arasında da önemli bir yer edindi.Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, söz konusu bölgede en çok Peugeot satılan ülkenin Türkiye olduğunu belirtirken, “Global anlamda Haziran ayında Türkiye olarak Peugeot sıralamasında 4. olduk” dedi. Peugeot olarak tüm hedeflerini revize ettiklerini, minimum 73 bin olarak belirledikleri rakamı 77 bine çıkarttıklarını anlatan Kaplan, “Burada tabii ki en büyük gücü yine SUV’dan almaya devam edeceğiz. Satışlarımızın yüzde 65’ini SUV modellerimiz oluşturacak” diye konuştu.Satışlarının yüzde 35’ini elektrikli ve hibrit modellerden gerçekleştirmeyi planlayan bir marka olduklarını hatırlatan Kaplan, 3008’in 1.6 lt 195 HP’lik plug-in hibrid versiyonunu Eylül’den itibaren satışa sunmaya başlayacaklarını kaydetti. Kaplan, Temmuz ve Ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlayacaklarını, lansmana özel fiyatların 2 milyon 110 bin TL’den başlayacağını söyledi.Alman üretici Opel, yeni nesil Frontera için çok özel bir konsept versiyon hazırlayarak “XS CARNIGHT Wörthersee” etkinliğinde görücüye çıkardı. Markanın aile SUV’unun macera dolu bir versiyonu olarak öne çıkan yeni Frontera GRAVEL, asfaltın ötesine geçerek zorlu yollar için tasarlanmış. Tamamen elektrikli Frontera Elektrik’in seri üretim versiyonunu temel alan Frontera GRAVEL, maceraperestlere ve doğa tutkunlarına emisyonsuz sürüş yapabilme imkânı sunuyor.Mat siyah tavan ve kaput, Frontera GRAVEL için seçilen mat şampanya rengi ile kontrast oluştururken, dış ayna muhafazaları, ön ve arka tamponlar, arka spoyler ve siyah Opel Vizor üzerinde yer alan Opel şimşek ambleminin turuncu tonları aracın renk vurgularını tamamlıyor. Ön tampondaki vincin turuncu kancası, aynı renkteki portbagaj, Thule Canyon XT taşıyıcı ve kaput üzerine yerleştirilen ek farlar, tam da arazi düşünülerek eklenmiş detaylardan bazıları.Bugüne kadar farklı ülkelerde başarıyla hizmet veren Karsan’ın tam elektrikli ve sürücüsüz yeni otonom otobüsü “e-ATAK”, bu kez de Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyete başlayacak. Kentte faaliyet gösteren en önemli toplu taşıma operatörlerinden biri olan RATP ile bir projeye imza atan Karsan, bu kapsamda 8 metrelik otonom e-ATAK ile Eylül ayından itibaren Paris’in 393 numaralı hattında yaklaşık 12 kilometrelik güzergahta yolcu taşıyacak.Aracın şehir içi gerçek trafik koşullarında hizmet vereceğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu yeni projeyle Karsan’ın, otonom sürüş teknolojileri alanındaki öncülüğünü bir adım daha ileri taşıyacağız. Karsan Otonom e-ATAK, Fransa’nın bağımsız test ve sertifikasyon kuruluşu UTAC’ın Ağustos sonuna kadar devam edecek testlerinin tamamlanmasının ardından 6 ay boyunca aktif olarak yolcu hizmeti verecek” dedi.Türkiye distribütörlüğünü, Skywell markasını da getiren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing” için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildiği söyleniyor. Tabii ki büyük ihtimal aracı görmeden, tanımadan... Ulu Motor’un açıklamasına göre, Çinli Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing’in Türkiye’deki ilk araç teslimatları Ağustos sonunda başlayacak.Mercedes-Benz Türk’ün (MBT) uzun menzilli, tamamen elektrikli kamyonu “eActros 600”, Türkiye’de MBT Aksaray fabrikasındaki test ekibince zorlu testlere tabi tutuluyor. Bir yılı aşkın süredir test edilen model, değişen yol ve iklim koşullarında, “-18” ile “+42” derece arasındaki sıcaklıklarda gerçekleştirilen 1 milyon kilometrelik test sürüşünü başarıyla tamamladı.