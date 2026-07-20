Emeklinin zam farkları ağustosta

Temmuz ayında emekli aylıkları son altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 17.76 oranında artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, doğrudan bu oranda zamlandı. Memur ve memur emeklilerinde ise artış, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkının birlikte hesaplanması sonucunda yüzde 13.52 oldu.



Enflasyon oranının ortaya çıkması sonrası emeklilerde iki beklenti oluşmuştu. Bunlardan ilki yüzde 17.76 olan oranın yüzde 20’ye tamamlanması. Refah payı olarak yüzde 2.24 bir zam artışı beklentisi karşılık bulmadı. İkinci beklenti ise memur ve memur emeklilerinin zam oranının SSK ile Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesiydi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki yüzde 4.24’lük fark kapatılmadı. Dolayısıyla her iki beklenti de karşılık bulmamış oldu.



En düşük emekli aylığının da yalnızca enflasyon oranı kadar artırılması söz konusu olacak. Haziran ayında 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 17.76’lık artışla 23 bin 552 TL’ye yükseltilecek. En düşük emekli aylığına enflasyon oranının üzerinde ilave bir artış yapılmayacak. Bu konudaki düzenleme komisyondan geçti. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi ve kabul edilmesi bekleniyor. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın onayı ile düzenleme Resmi Gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.



Yüzde 17.76’lık artış, herkesin banka hesabına yatan aylığa değil, kök aylığa uygulanıyor. Bu nedenle bugün hesabına 20 bin TL yatan her emeklinin gerçek emekli aylığı 20 bin TL olmayabilir. Bazı emeklilerin kök aylığı bunun oldukça altında bulunurken, aradaki fark en düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle Hazine desteğiyle tamamlanıyor. Örneğin kök aylığı 17 bin TL olan bir emekli Ocak ayından bu yana hesabına 20 bin TL yattığı için kök aylığını 20 bin TL zannediyor. Halbuki bu kişinin aylığı 17 bin TL ve yüzde 17.76’lık zam da 17 bin TL’ye yapılacak.



Kök aylığın önemi



Emeklilerin önemli bir kısmı kök aylığını bilmiyor. Bunun nedeni banka hesabına yatan tutarın çoğu zaman kök aylık değil, en düşük emekli aylığı uygulaması sonrasında oluşan ödeme olması. Kök aylık bilgisi e-Devlet üzerinden “Emekli Ödeme Bilgileri” bölümünden öğrenilebiliyor. Temmuz zammının aylığa nasıl yansıyacağını doğru değerlendirebilmek için öncelikle kök aylığın bilinmesi gerekiyor.



En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme henüz yasalaşmadığı için kök aylığı 20 bin TL’nin altında olan emeklilere temmuz ayı aylıkları kök aylıkları yüzde 17.76 artırılarak ödenecek. Zamma rağmen aylığı 20 bin TL’nin üzerine çıkmayanlara 20 bin TL, üzerine çıkanlara ise artış yapılan tutar ödenecek.



Kim ne alacak?



Temmuz ayında ödenecek tutar emeklinin kök aylığına göre değişecek. Kök aylığı enflasyon zammıyla birlikte 23 bin 552 TL’nin üzerine çıkanlar zamlı kök aylıklarını almaya devam edecek. Kök aylığı zam sonrasında 20 bin TL ile 23 bin 552 TL arasında kalanlar temmuz ayında zamlı kök aylıklarını alacak, 23 bin 552 TL’ye tamamlanan kısmı ise kanunun yürürlüğe girmesinden sonra fark olarak ödenecek. Zam sonrasında kök aylığı hâlâ 20 bin TL’nin altında kalanlara ise temmuz ayında yine 20 bin TL ödenecek, yeni taban aylığa yükseltilmesinden kaynaklanan farklar ağustos ayının ilk haftasında hesaplarına yatırılacak.



Farklar ağustosta



Örneğin kök aylığı 18 bin TL olan bir emeklinin aylığı yüzde 17.76 zam sonrasında 21 bin 196,80 TL’ye yükseliyor. Bu emekliye temmuz ayında 21 bin 196,80 TL ödeme yapılacak. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ise yeni en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL esas alınacağından aradaki 2 bin 355,20 TL fark ağustos ayının ilk haftasında ayrıca ödenecek. Bu emekli, ağustos ayından itibaren ise aylığını 23 bin 552 TL olarak almaya başlayacak. Ancak kök aylığı 16 bin 500 TL olan bir kişiye yüzde 17.76’lık zam sonrası bile ödenecek aylık 20 bin TL’nin altıda kalacağı için temmuz ayında bu kişiye 20 bin TL ödenecek, 3 bin 552 TL’lik fark ise ağustos ayının başında yatırılacak. Kök aylığı enflasyon zammıyla birlikte 23 bin 552 TL’nin üzerine çıkan emekliler, en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanmayacak ve zamlı kök aylıkları üzerinden ödeme almaya devam edecekler. Bu nedenle temmuz ayında banka hesabına yatan tutara bakarak zam oranını değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Emeklilerin hem kök aylıklarını hem de hangi ödeme grubunda yer aldıklarını bilmeleri, hesaplarına yatacak tutarı doğru değerlendirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor.