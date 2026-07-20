Çin’in sorunu ‘büyük!’

Ülkede giderek sayıları artan “büyük boyutlu” elektrikli araçların, yolları daha fazla yıprattığı ancak bu yolların bakımı için gerekli maliyetlere neredeyse hiçbir katkı sağlamadığı belirtiliyorİlk başlarda içten yanmalı ve eski teknolojili motorlara sahip araçların Çin’de yarattığı hava kirliliği nedeniyle başlayan “elektrikli araç seferberliği”, şu sıralar tartışma konusu olmuş durumda. Ülkenin elektrikli otomobil teknolojilerinin aranır hale gelmesini sağlayan, ihracatını ciddi şekilde artıran elektrikli otomobillerin yarattığı sorunlar şu sıralar yetkilileri kara kara düşündürüyor.Çin’de “büyük boyutlu” araçlara duyulan ilginin, elektriklilere de sıçraması, bu tartışmanın fitilini ateşledi. Nitekim yıllardır Batılı üreticiler, kendi geleneksel pazarları için ürettikleri modellerin “uzatılmış” versiyonlarını Çin pazarına sunmak zorunda hissediyor kendini, çünkü bu isteniyor. Zira Çin’de örneğin büyük SUV modeller statü göstergesi olarak görülüyor ve fiyatlarının uygunluğu da talebi destekliyor.Dünyanın en büyük otomobil pazarında yerli üreticiler de, son model elektrikli modellerini “doğuştan büyük” olarak geliştirip satıyor. Nitekim Bloomberg’in haberine göre, Çin’de bu yılın ilk yarısında tanıtılan yeni otomobillerin yüzde 60’ı 5 metreden uzun modellerden oluştu. 4,5 metreden kısa kompakt modellerin payı yüzde 2’ye gerilerken, bu oran geçen yıl yüzde 13 seviyesindeymiş. Haberde, bazı yeni elektrikli araçların 5 metreden uzun olduğu ve yaklaşık 3 ton ağırlığa ulaştığına dikkat çekiliyor.Bununla birlikte elektrikli araçların yaygınlaşması, ülkedeki akaryakıt vergisi gelirlerinin azalmasına neden olurken, bu araçların daha ağır olması, yolların aşınmasını artırmış. Habere göre, Çin Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir araştırma birimi, olağan yol bakım ve yönetimi için gerekli finansmanın yıllık yaklaşık yüzde 50’sinin karşılanamadığını belirledi. 2023 tarihli bir araştırmaysa, yol bakımı için gerekli yıllık finansman açığınının yaklaşık 300 milyar yuan (44 milyar dolar) olduğunu ortaya koymuş.Çin yönetimi, içten yanmalı araçların satışlarının azalmasından doğan vergi açığını azaltmak amacıyla, elektrikli araçlara sağlanan vergi teşviklerini kademeli olarak azaltmaya başladı. Yeni enerji araçlarına uygulanan satış vergisi indirimi yüzde 5’e düşürüldü ve azami indirim 15 bin yuan (yaklaşık 2.220 dolar) ile sınırlandırıldı. Çin, yolların finansman sistemini yeniden düzenlemek amacıyla da, kilometre bazlı yol kullanım ücreti gibi modeller üzerinde de çalışıyormuş.Şarj edilebilir hibritler ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlar için yıllık taşıt ve araç vergisi muafiyetlerinin tamamen kaldırılması planlanırken, hükümet, aşırı ağır binek otomobilleri cezalandıran zorunlu enerji tüketimi standartları yürürlüğe koydu. Devlet destekli basın kuruluşları, üreticilere, araç ağırlığını azaltmaları çağrısı yaparken, araçların giderek büyümesinin şehir altyapısıyla uyumsuz olduğu, enerji tüketimini artırdığı vurgulanarak, otomobil tasarımlarının “rasyonel” seviyeye çekilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.Lüks otomobil üreticisi Lexus, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli otomobil etkinliklerinden “Goodwood Hız Festivali”nde sürpriz bir gösteriye imza attı. Yeni nesil elektrikli süper spor otomobil vizyonunu temsil eden “Lexus LFA Concept”in kamuflajlı hali, başlangıçta yalnızca statik olarak sergilenmesi planlanırken, beklenmedik şekilde piste çıkarıldı. Araç, etkinlikte ilk kez dinamik sürüş gerçekleştirerek Goodwood’un ünlü yokuş tırmanma parkurunda boy gösterdi ve büyük ilgi çekti.Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz markası MG, Goodwood Hız Festivali’nde iki dünya lansmanı gerçekleştirdi. Bunların ilke, 2027’de Avrupa’da satışa sunmayı planladığı B sınıfı hatchback model olan “MG GO!” konsepti. Yüzde 100 elektrikli “GO!”, İngiltere’deki tasarım merkezinden çıkma ve dengeli, eğlenceli ve ilk bakışta etkileyici bir otomobil olarak tasarlanmış.İkinci araç ise, MG’nin elektrikli amiral gemisi niteliğinde olması hedeflenen “Cyber Concept” idi. D-SUV segmentinde gelecekte hayata geçirilmesi planlanan konseptin, çok yönlülük ve pratikliğinin yanı sıra performansıyla da dikkat çekmesi hedefleniyor.Yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim, araç filosunu tam elektrikli Kia EV3’ün yanı sıra Sportage modelleriyle güçlendirdi. Enerjisa Üretim’in tercih ettiği karma filosunda yer alan EV3, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, Sportage modeliyse, çok yönlü kullanım özellikleriyle saha operasyonlarında yüksek performans sunuyor. Kia EV3, şehir içi kullanımda 604 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.Nissan Qashqai, Avrupa’da 4 milyon, Türkiye’de de yaklaşık 250 bin adetlik satışa ulaşarak Avrupa’nın en başarılı SUV modellerinden biri olma konumunu pekiştirdi. 2006’daki tanıtımından bu yana Qashqai, pratik tasarımı, günlük kullanım kolaylığı ve özellikle Avrupalı müşteriler için geliştirilen teknolojileriyle Nissan’ın en büyük başarı hikâyelerinden biri haline geldi. Qashqai, 3 nesil boyunca değişen müşteri beklentilerini karşılamak üzere geliştirilirken, farklı güç seçenekleriyle dikkat çekiyor.Bugüne kadar yapay zekayı, araç içi eğlence sistemlerinde ve fabrikalarındaki üretim aşamalarında kullanan otomotiv markaları, artık satış ve satış sonrasında da bu teknolojiye yer vermeye başladı. Toyota Türkiye ve Opel Türkiye, yapay zeka asistanı devreye soktuklarını duyuran markalardan...Toyota Türkiye, bunu ilk uygulayanlardan. Yapay zeka danışmanı “Toya”yı kullanıma sunan Toyota Türkiye, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, içerik ve işlemlere daha hızlı, daha kolay ulaşmalarını sağlıyor, diyaloglara göre dinamik öneriler sunabiliyor. Toya, 140’tan fazla dilde yazılı, 20’den fala dilde sesli iletişim kurabiliyor. ÖTV muafiyetli satışlar, Toyota hibrit ve güvenlik teknolojileri, ikinci el araç platformu Xchange by Toyota, Toyota Filo, Rent a Toyota kiralama hizmetleri ve online servis randevusu gibi birçok konuda destek sunuyor.Opel de, yapay zekâ tabanlı akıllı dijital asistanı Opelo’yu devreye soktu. Opel’in internet sitesinde yer alan Opelo, önceden yazılmış şablon cümleleri kopyalamak yerine kullanıcıların niyetini anlıyor ve analiz ederek en uygun dille açıklama yapıyor.Skoda, Türkiye’deki ürün gamına, markanın 130. yılı şerefine geliştirilen özel üretim “Fabia Monte Carlo 130 Edition” modelini ekledi. Araç, 2.524.000 TL başlangıç fiyatına ek ÖTV avantajıyla bayilerde yerini aldı.Geliştirilmiş 1.5 lt TSI motoruyla 177 PS güç ve 250 Nm tork üreten araç, özel olarak yeniden kalibre edilen çift kavramalı downshift özellikli 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlarken, 228 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.Sportif sürüş karakterini desteklemek amacıyla 15 mm alçaltılmış spor süspansiyon, yeniden ayarlanmış direksiyon sistemi ve sportif sürüşe uygun elektronik denge kontrol sistemi, aracın önemli unsurlarından. Parlak siyah tavan, siyah A sütunları, ön spoyler, arka difüzör ve tavan spoyleri otomobilin dinamik görünümünü güçlendirirken, ön çamurluklarda ve bagaj kapağında yer alan “130 Edition” logoları modelin özel kimliğini vurguluyor.Karartılmış ön farlar, 18 inç füme detaylı alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve çift egzoz çıkışı sportif karakteri tamamlıyor. Arka bölümde yer alan siyah dekoratif şerit ise Fabia RS Rally2 yarış otomobiline gönderme yapıyor.Aracın kabininde, yan destekleri artırılmış spor koltuklar, üç kollu çok fonksiyonlu spor direksiyon ve çelik pedallar performans hissini artırıyor.