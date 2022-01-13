BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:05
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.044,22 % 0,005577 % 0,001402 % 25,143934
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993309
BIST
10:552.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,18
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:5513,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3239
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:5515,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4267
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:55794,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 17,28
|Açılış
|: 794,25
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler10:53
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|KAPLM
|36,68
|11.580.442
|% 7,44
|
|LINK
|32,52
|23.796.070
|% 7,26
|
|ORCAY
|42,54
|10.639.115
|% 6,56
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|KRSTL
|3,94
|18.237.645
|% -3,90
|
|DOCO
|1.280,90
|9.016.330
|% -3,55
|
|TRILC
|11,31
|6.260.436
|% -2,92
|
|DOBUR
|115,40
|7.452.690
|% -2,86
|
|KRDMD
|12,95
|1.681.500.177
|% -0,77
|
|THYAO
|27,54
|1.071.703.338
|% 2,46
|
|SISE
|15,00
|415.689.812
|% -1,25
|
|ASELS
|24,48
|413.071.515
|% 1,32
|
|GARAN
|11,88
|370.993.427
|% 0,25
|
|KRDMD
|12,95
|1.681.500.177
|% -0,77
|
|YKBNK
|3,88
|313.198.834
|% 0,00
|
|DARDL
|3,79
|204.870.185
|% 6,46
|
|ODAS
|1,37
|55.859.406
|% 0,74
|
|THYAO
|27,54
|1.071.703.338
|% 2,46
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,16
|
|Altın Gr.
|794
|795
|17,55
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,33
|